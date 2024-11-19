8 веских причин, почему советские женщины не выбрасывали газеты

Советские газеты/ фото: mc.bk55.ru
Каждая советская хозяйка умела использовать старую газету не по назначению. Полезную макулатуру складывали в стопку и хранили годами. Выбрасывать такие газеты было просто недопустимо. Спешим рассказать, зачем советским женщинам они были нужны.
Все советские хозяйки были экономными и бережливыми.. А что говорить про газеты. Старая макулатура — настоящая находка для советской хозяйки.
1. Хорошая сушилка для обуви
Старые газеты в СССР использовали не по назначению/ фото: fotostrana.ru
В эпоху СССР за обувью нужно было тщательно ухаживать, чтобы она служила много лет. Зимой сапоги нужно было сушить каждый день. Но за ночь они не успевали просохнуть внутри. Советские хозяйки придумали использовать газету для быстрой сушки. Они сначала клали ее на батарею для защиты от загрязнения, затем скатывали несколько листов в комок и набивали сапоги. После чего ставили на батарею. Сушить с использованием газеты можно было любую обувь: детскую и взрослую. За 12 часов она становилась абсолютно сухой внутри.
Советские женщины объясняли это тем, что газетные листы хорошо впитывают влагу из ткани. Внутри сапоги становятся сухими, а газета влажной. После сушки ее утилизировали.
2. Держатель формы для кожаных туфель
Советские туфли/ фото: fotostrana.ru
В Советском Союзе женщины носили лаковые туфли, кожаные лодочки, полуботинки на низком каблучке, а также туфли на шпильке.
3. Натуральный стеклоочиститель
Газетой мыли окна/ фото: in.pinterest.com
Советские хозяйки научились использовать газеты в качестве стеклоочистителей. Для этого нужно было лишь хорошо смять газетные листы, а затем протереть помытое водой стекло. Окна очищались от разводов, следов от потеков воды и мелких загрязнений. Также газетой можно было почистить зеркало. Бумага за считанные минуты стирала все разводы.
4. Натуральный освежитель воздуха
В СССР газету стелили на полки холодильника/ фото: blizko.by
В СССР холодильники были настоящей роскошью. До 70-х годов холодильное оборудование могли себе позволить лишь 35% семей. Холодильник лишний раз боялись открывать, чтобы не навредить компрессору. Бережливые хозяйки даже стали застилать старой газетой, чтобы кастрюли и продукты не пачкали их. Проще было поменять газету, чем помыть дорогостоящий холодильник (первые холодильники стоили 350 рублей, при средней заработной плате в 120 рублей). Кроме того, газета помогала сохранить свежесть овощам, которые хранились в пластиковом контейнере холодильника. Газетные листы сминались и помещались в контейнер. Хозяйки верили, что бумага также устраняет неприятные запахи.
5. Бюджетная упаковочная бумага
Газета вместо упаковочной бумаги/ фото: tatpressa.ru
Сейчас в продаже можно найти упаковочную бумагу на любой вкус. А советским хозяйкам приходилось использовать для упаковки подарков обычную бумагу, а если дома в дефиците была и она, то в ход шли старые газеты. В СССР завернуть подарок в обычный газетный лист было нормально. Получить подарок, завернутый в старую газету, можно и в наши дни. Производители упаковочной бумаги стали специально выпускать газетный принт. Смотрится такая упаковка по-советски.
6. Очиститель для подошвы утюга
Советский утюг/ фото: webkamerton.ru
В СССР первые электрические утюги появились ближе к 50-м годам. Советская техника значительно отличалась от современных моделей. У первых утюгом не было терморегулятора и следить за нагревом нужно было самостоятельно, а для снижения температуры прибор просто отключали от сети. Неудивительно, что подошва постоянно обрастала темным налетом от расплавленной ткани. Утюг нужно было постоянно чистить. Советские хозяйки и в этом деле научились использовать газету. Гладильную доску застилали газетой, насыпали соль и водили по ней горячим утюгом. Подошва снова становилась чистой.
7. Выкройки для новых платьев
Советские выкройки/ фото: ru.pinterest.com
В СССР каждая хозяйка шила одежду для своей семьи. Мода на домашний пошив появилась из-за дефицита одежды в магазинах. Женщины покупали журналы с выкройками и самостоятельно шили платья и сарафаны. Для изготовления выкроек нужно было много бумаги, которую заменяли старыми газетами. Их склеивали по краям и скатывали в большой рулон, а затем использовали для изготовления выкроек.
8. Пакет для разных продуктов
Кулек для продуктов из газеты: фото: za.pinterest.com
Советские хозяйки экономили на всем, в том числе на пакетах. Вместо них можно было использовать старые газеты. Листы сворачивались треугольником, в котором можно было принести сыпучие продукты, хлебобулочные изделия или фрукты. Также газеты выручали во время ремонта. Женщины обклеивали стены сначала газетами, а затем обоями. Газетная бумага позволяла выровнять стены и скрыть их дефекты без штукатурки.
