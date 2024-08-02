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17 кухонных «гаджетов» советских времен, которые используются и по сей день


Кухонная утварь времен СССР.

Кухонная утварь времен СССР.

Не стоит думать, что полезные кухонные приспособления появились у хозяек с приходом компьютерных и прочих инновационных технологий. У наших мам и бабушек тоже были всякие полезности. Мало этого, многие из них задержались и до нашего времени.

1. Вафельница


Советская вафельница для газовой плиты.

Советская вафельница для газовой плиты.

Массивная вафельница из чугуна, в которой можно приготовить самые вкусные вафли.

2. Ручной миксер


Приспособление для взбивания крема.

Приспособление для взбивания крема.

Механический миксер, который накручивался на обыкновенную стеклянную банку. Вращая ручку, лопасти в банке вращались, взбивая крем.

3. Печь


Советская печка «Чудо».

Советская печка «Чудо».

Такое приспособление использовалось для выпечки, а также для тушения мяса и овощей на газовой или электрической плите. Боковые отверстия служили для регулировки температуры и подачи воздуха.

4. Соковыжималка


Ручная соковыжималка.

Ручная соковыжималка.

Советская соковыжималка для яблок, которая выглядит, как металлический стаканчик с перфорированным дном, в котором остается твердая часть фрукта, а сок выливается через носик.

5. Пресс для чеснока


Советский пресс для чеснока.

Советский пресс для чеснока.

Наверняка, все видели советский пресс для чеснока, а многие, наверняка, пользуются им и по сей день. Принцип работы предельно прост: соединяя рукоятки, плита пресса давит на чашу, в которой находится зубчик в результате чего тонкая кожица остается в «тисках», а мякоть вместе с соком выдавливается через отверстия на дне чаши.

6. Мясорубка


Советская мясорубка «Урал».

Советская мясорубка «Урал».

Просто бессмертная мясорубка «Урал» выпускалась в Каслях с 1928 года и состояла из 14 деталей: корпус, подающий червяк, зажимное кольцо, рукоятка, решетка, нож, зажимный винт, винт для закрепления рукоятки, зажимная шайба, шайба подающего червяка, цапфа червяка, деревянная ручка и шпилька.

7. Пельменница


Советская пельменница «Петровский».

Советская пельменница «Петровский».

 


Это приспособление способно значительно облегчить и ускорить процесс лепки пельменей.

8. Контейнеры


Прибалтийские контейнеры для круп и специй.

Прибалтийские контейнеры для круп и специй.

Яркие и вместительные контейнеры, которые пользовались бешеной популярностью в 70-х годах, а на некоторых кухнях активно используются и по сей день.

9. Овощерезка


Советская овощерезка.

Советская овощерезка.

С помощью этого приспособления можно было быстро и аккуратно нарезать помидоры и некоторые другие не слишком твердые продукты.

10. Рыбочистка


Советский скребок для очистки рыбы.

Советский скребок для очистки рыбы.

Металлический девайс, который на ура справлялся с рыбной чешуей.

11. Формы для выпечки


Формочки для приготовления домашнего печенья.

Формочки для приготовления домашнего печенья.

Приспособление для выпечки, которое состояло из металлических формочек, навинчивающихся на рукоятку. Формы окунали в жидкое тесто, а затем в кипящее масло в результате чего получалось вкусное, хрустящее печенье.

12. Столовые приборы


Мельхиоровые столовые приборы.

Мельхиоровые столовые приборы.

В отличии об серебряных столовых приборов, которые хранились, как большие ценности, мельхиоровые ножи, вилки и ложки были в активном обиходе большинства советских семей.

13. Формы для печенья


Насадка на мясорубку.

Насадка на мясорубку.

Металлическая насадка на мясорубку с несколькими передвижными формами, которая позволяла приготовить фигурное песочное печенье.

14. Пасхальный барашек


Форма для выпечки.

Форма для выпечки.

Металлическая форма для приготовления очаровательного пасхального печенья.

15. Приспособление для очистки яблок


Советское приспособление для очистки яблок от косточек.

Советское приспособление для очистки яблок от косточек.

Массивное устройство для очистки яблок от огрызков - незаменимая вещь в лете-осенний период.

16. Орешница


Устройство для приготовления вкусного печенья.

Устройство для приготовления вкусного печенья.

 


Алюминиевая форма для приготовления вкуснейшего печенья в виде орехов со сгущенкой.

17. Кастрюля-скороварка


Советская скороварка.

Советская скороварка.

Чудо-кастрюлька, которая позволяла хозяйкам значительно сократить время готовки.

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