Самодельное средство для чистки кухонной посуды

При огромной занятости современных женщин на работе всем домохозяйкам знакома ситуация, когда времени на каждодневную тщательную чистку посуды просто не хватает. В результате кастрюли, крышки, чайники, утятницы и сковородки приобретают довольно-таки непрезентабельный вид.







Данную ситуацию легко исправить, стоит лишь вспомнить рецепты наших мам и бабушек, которые не имели такого разнообразия чистящих средств, как современные хозяйки, и чистили посуду при помощи клея, мыла и соды.

Приготовления эффективного средства для очистки посуды

Нам понадобится глубокая неэмалированная ёмкость на пятнадцать–двадцать литров. В нашем случае это оцинкованный бачок.На десять литров воды следует взять один брусок семидесяти двух процентного хозяйственного мыла, измельчённого на крупной тёрке, бутылочку канцелярского клея и стакан порошка кальцинированной соды.Наливаем воду в ёмкость, растворяем названные ингредиенты, нагреваем до кипения.Этот состав может подойти для изделий, изготовленных изо всех видов материалов, кроме деревянных и нетермостойкой пластмассы. Хрусталь можно обрабатывать этим раствором, охлаждённым до шестидесяти градусов.Погружаем в бачок предметы посуды. Следует заметить, что пластмассовые детали помещать в раствор нежелательно, поэтому необходимо продумать способ их закрепления над поверхностью жидкости.Процесс кипячения может занимать от пятнадцати минут до трёх–шести часов. Всё зависит от степени загрязнения. Смысл такой обработки заключается в размягчении застарелого жирового налёта и нагара и в осветлении потемневших поверхностей.Извлекать посуду из горячего раствора можно при помощи щипцов, используемых при кипячении белья. Теперь можно поработать губкой и моющим средством на эмалированных поверхностях, а для сковородок и пригоревшего дна металлических кастрюлей будем использовать нож или скребок. Если после первой очистки результат вас не устраивает, то кипячение можно продолжить.Наш состав не удаляет накипь. Над этой проблемой нужно работать отдельно. Ну, а в остальном – результат очень даже неплохой!