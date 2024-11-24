Зачем некоторые хозяйки смазывают разделочную доску горчицей, а украшения - сливочным маслом

Ведение домашнего хозяйства — задача не из простых. Зачастую, чтобы справиться с большим количеством бытовых задач, необходимо проявить смекалку. Ведь порой самые нестандартные решения бывают самыми верными.



В нашей сегодняшней статье мы расскажем вам о таких бытовых советах, которые вы точно не слышали.

1. Продлеваем срок хранения геля для душа!

2. Возвращаем белоснежное сияние любимому сервизу!

3. Новый способ использования овсянки!

4. Разделочная доска больше не будет источать неприятный аромат!

5. Что объединяет украшения и сливочное масло

Однако не стоит пугаться, они все проверены на практике многими поколениями. И в их эффективности мы уверены на сто процентов.Детское масло творит чудеса!Если вы любите закупаться впрок, а также чередовать несколько косметических средств, то наш совет точно для вас. Наверняка вы попадали в ситуацию, когда любимого геля для душа еще осталось много, а его срок хранения стремится к нулю. Не стоит сразу же отправлять его в мусорку. Оказывается есть один хитрый способ продлить его срок хранения.Поможет нам в этом деле — обычное детское масло. Стоит лишь добавить пару капель в гель для душа, взболтать и поставить на полку. Удивительно, но такое простое действие действительно продлевает срок хранения. А еще удивительнее, что оказывается, этой хитростью пользуются горничные в отелях, когда там слишком мало гостей.Зубная паста вернет белизну сервизу!Белоснежный чайный или кофейный сервиз — это своеобразная классика. Он есть наверное в каждом доме. Но мало кто любит подавать его гостям. Ведь от кофе и чая очень быстро появляется налет на этих изысканных чашечках. К счастью, мы точно знаем как с ним справиться.И вам это не будет ничего стоить!Просто отправляйтесь в ванную комнату за зубной пастой. Да-да, именно она пригодиться нам для того, чтобы отмыть наш сервиз. Достаточно нанести ее тонким слоем на налет и оставить на пару минут. После чего тщательно оттереть губкой и сполоснуть водой. Ваш сервиз вновь будет поражать своей белизной.Овсянка поглотит неприятные запахи в холодильнике!Многие наверняка предпочитают не на завтрак. Приверженцы здорового питания изобретают из нее все новые и новые блюда. А мы, в свою очередь, находим ей применение в быту. И очень даже эффективное.Если вас беспокоит неприятный запах в холодильнике, не стоит переживать. Просто насыпьте овсянку в стакан и поставьте на полку холодильника. Она прекрасно поглощает неприятные запахи. Но мы все же советуем перебрать продукты, чтобы выявить причину появления этого запаха и избавиться от нее. А от запаха отлично избавит стакан с овсянкой.Горчица спасет вашу доску!Все мы следим за гигиеной своей посуды. Но чистота разделочной доски не гарантирует полное избавление от неприятных запахов. К сожалению, от них не так-то просто избавиться. Но мы точно знаем одну хитрость, которая сможет вам помочь.Лучше всего избавляет доски от посторонних запахов обычная горчица. Или горчичный порошок. Его нужно тщательно втирать в разделочную доску. После чего подождать минут пять и тщательно сполоснуть ее водой. Вы удивитесь результату, ведь неприятные запахи исчезнут надолго.Масло поможет распутать любые украшения!Лучше всего хранить украшения в специальных шкатулках. Где для каждого экземпляра есть свое место. Но если вы вдруг столкнетесь с сильно запутанной цепочкой или браслетом, не стоит паниковать. И уж точно, не стоит пытаться тянуть со всей силы, ведь вы рискуете повредить украшение. Лучше воспользуйтесь нашим советом.