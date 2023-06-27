Сюрреализм — это направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Оно отличается использованием иллюзий и парадоксальных сочетаний форм.



Давайте посмотрим, как извращаются художники, архитекторы и скульпторы разных стран, создавая сюрреализм.







1. Утопленник. Инсталляция на художественной выставке в Венеции, 3 июня 2009. (Фото Tony Gentile):







2. Вот такая работа: студент в маске с автоматом расстреливает чилийского диктатора Аугусто Пиночета, сзади — обезглавленные президенты Чили. Эта инсталляция была выставлена в Художественном музее современного искусства в Сантьяго, 2 декабря 2014. (Фото Ivan Alvarado):







3. Ближе. (Фото Ivan Alvarado):







4. Сюрреализм: часть инсталляции «Путешественники», Женева, 1 декабря 2014. Видимо, один из путешественников рассматривает достопримечательности города с высоты крыши здания, или так устал путешествовать, что решил спрыгнуть. (Фото Denis Balibouse):







5. Эта скульптура с мозаикой вместо лица называется «Смертный грех», работа британского художника Бэнкси. Была выставлена в художественной галерее Уокер в Ливерпуле 16 декабря 2011. (Фото Phil Noble):







6. Вещи в невесомости? Возможно. Это работа испанского художника, показанная во время выставки в Бургосе, Испания, 29 мая 2009. (Фото Felix Ordonez):







7. Арт-инсталляция «Алиса» с намеком на «Стану чудес» от испанского художника Кристины Лукас в центре современного искусства в Севилье на юге Испании, 10 апреля 2013. (Фото Marcelo del Pozo):







8. Гигантская яичница на в пляже в Сиднее, 2 ноября 2005. Видимо символизирует жару. (ФотоWill Burgess):







9. Австралийский и британский скульптор Рон Мью́ек создает невероятные гипернатуралистичные скульптуры с 1996 года. Пожалуй, единственное отличие героев Рона Мьюека от полной реальности — это их размеры. (Фото REUTERS | David Moir):







10. Терьер с плакатом «Я мертв». Работа одного художника на выставке в Лондоне, 31 января 2012. (Фото Olivia Harris):







11. Булыжник в галерее в центре Лондона, 16 октября 2013. (Фото Andrew Winning):







12. Выставка искусства в Гонконге, 3 мая 2010. Необычная инсталляция, светящая в темноте. (Фото Bobby Yip):







13. Скульптура с названием «Лунатик» стоит в снегу в штате Массачусетс, 5 февраля 2014. (Фото Dominick Reuter):







14. Инсталляция «Стулья» от японского художника Тадаши Каваматы, Абу-Даби, 7 ноября 2012. (Фото Jumana El-Heloueh):







15. «Пума-стоматолог» в галерее Deschler в Берлине, 15 апреля 2008. (Фото Fabrizio Bensch):







16. Композиция «Разрыв» от австралийского скульптора Сэма Джинкса, Сингапур 15 января 2014. (Фото Edgar Su):







17. Пластиковые статуэтки протестантского реформатора 16-го века Мартина Лютера на главной площади в Виттенберге, Германия, 11 августа 2010. Называется инсталляция «Мартин Лютер — я стою здесь». Что хотел сказать этим художник — неизвестно. (ФотоFabrizio Bensch):







18. Произведение художника Дэвида Маха с названием «Не работает», состоящее из ряда завалившихся на бок традиционных английских телефонных будок. Кингстон, 15 июля 2008. (Фото Eddie Keogh):







19. Живой или нет? Вот такая скульптура сидящего на полу гражданина от американского художника, Майами-Бич, 4 декабря 2008. (Фото Carlos Barria):







20. Арт-инсталляция бразильского художника в Сан-Паулу, 18 сентября 2014. (Фото Nacho Doce):







21. Произведение с названием «Суицид пингвинов». По мнению автора, должна привлечь внимание к проблеме глобального потепления, Лондоне, 13 февраля 2010. (Фото Luke MacGregor):







22. Розовые велосипеды. Символизируют приход в город Джиро д’Италия — популярной многодневной велогонки, одной из трёх крупнейших наряду с Тур де Франс и Вуэльтой. Нидерланды, 4 мая 2010. (Фото Michael Kooren):







23. Сюрреализм: трехмерные скульптуры из алюминия и силикона, Майами-Бич, 7 декабря 2007. (Фото Hans Deryk):







24. Скульптуры тараканов с человеческими лицами во время выставки в Гаване, 27 марта 2009. (Фото Claudia Daut):







25. Что или кто это — неизвестно. Выставка в Базеле, 3 июня 2008. (Фото Christian Hartmann):







26. Сюрреализм для взрослых. «Биполярное извращение» — так называется сие произведение, показанное в выставочном зале в Брюсселе, 26 сентября 2012. (Фото Yves Herman):







27. Перспектива. Произведение, состоящее из более чем 50 000 шаров, в Художественной галерее в Сиднее, 3 августа 2006. (Фото David Gray):







28. «Азиатское поле». Большая инсталляция на заводе в Шанхае, 7 октября 2003. Возможно, символизирует бесчисленное количество китайцев. (Фото Claro Cortes IV):







29. Гиперреалистичная скульптура «Дикий человек». (Фото Mick Tsikas):







30. В гостях у великана. Выставка в Белфасте, 23 апреля 2012. (Фото Cathal McNaughton):







31. Алфилда — легендарный персонаж, предположительно была дочерью скандинавского короля Сиварда, жившего в V веке. Была морским пиратом. Одноименная скульптура «Алфилда» на берегу в Рио-де-Жанейро, 3 сентября 2012. (Фото Pilar Olivares).







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