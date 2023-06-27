6 суровых горных вершин, которые все еще не покорились человеку

Человечество занимается открытием территории планеты, где оно живет, на протяжении всей своей истории. Однако и сегодня остаются такие точки на карте Земли, куда нога человека еще не ступала. В частности, это относится к горным вершинам. Ведь даже современное технологическое оснащение и отработанные десятилетиями ранее навыки подъема на большие высоты не могут обеспечить человеку доступность всех мест на планете. Вашему вниманию «пятёрка» суровых горных вершин, которые все еще не покорились человеку.
1. Гангкхар-Пуенсум
Самая высокая непокоренная вершина на планете. /Фото: vk.com
Эта величественная гора расположена на границе двух государств - Китая и Бутана. До ее вершины нужно пройти 7 570 метров, вот только добраться туда сегодня попросту не разрешают, ведь здесь запрещено заниматься альпинизмом. Причиной такого табу стали сложнейшие погодные условия и ряд природных катаклизмов, которые там происходят регулярно. Все это делает восхождение просто невозможным. К тому же, местные жители и некоторые исследователи, которые работали в данном регионе, отмечают, что гора находится в большой аномальной зоне, возможно, привлекающей в том числе и НЛО.
2. Сайпл
Покорить даже не самую высокую вершину на Южном полюсе еще никому не удалось. /Фото: adventurist.pro
Это кажется удивительным, но высота горы Сайпл составляет всего 3 110 метров, а ее никто так и не покорил. А все потому, что она представляет собой самую ледяную возвышенность на планете, ведь расположена она в Антарктиде. По сути, Сайпл является потухшим древним вулканом, однако суровый климат Южного полюса не только его потушил, но сделал восхождение на него чрезвычайно труднодоступным. В условиях экстремально низких температур, а также значительной удаленности от всех научных станций, сложнейшим считается даже покорение подножия Сайпла. Поэтому на ее вершину так и не ступила нога человека, и вряд ли это случится в ближайшее время.
3. Мачапучаре
Тот случай, когда покорить вершину мешают человеческие верования. /Фото: blogspot.com
Гора Мачапучаре высотой почти семь тысяч метров находится в Непале. Местные жители называют ее «сторожевой башней» другой, самой опасной на планете, горы Аннапурны. Легенда, которая распространена в тех краях, гласит, что там проживает индуистский бог Шива. Однако не только верования местного населения препятствуют восхождению: там еще и невозможные условия для подъема. Была предпринята одна-единственная попытка подобной экспедиции, но она оказалась неуспешной: английские альпинисты были вынуждены отступить, когда до вершины оставалось всего сорок метров. После этого и до сегодняшнего дня доступ к горе Мачапучаре закрыт правительством Непала.
4. Кайлас
Покорению этой горы мешают сами люди. /Фото: 404content.com
Гора Кайлас высотой 6 638 метров носит титул самой известной священная вершины на планете. Во многом этому способствует ее практически совершенная симметричная пирамидальная форма. Потому-то она и почитаема одновременно четырьмя религиями – индуизмом, буддизмом, джайнизмом и бон. И все они против того, чтобы человек, неважно каких верований он придерживается, вообще ступал на территорию из священной горы. Тибетские монахи даже регулярно протестуют в рамках своей позиции. Поэтому Кайлас по-прежнему остается непокоренной вершиной, и когда эта ситуация изменится - трудно сказать.
5. Кавагебо
Говорят, что эту гору не дают покорить священные духи. /Фото: goodfon.ru
Гора Кавагебо высотой 6 740 метров является самой высокой вершиной китайского горного хребта Мэйли Сюэшань. Кроме того, она также носит звание священной. И именно поэтому на нее заказан путь любому альпинисту: против восхождения на нее выступают паломники, а также, как они же и говорят, дух защитника святого места. Так, согласно местным поверьям, он обитает на Кавагебо и останавливает все попытки альпинистов покорить ее, а их на сегодняшний день было уже восемь.
6. Карджианг
Взобраться на эту гору оказалось просто невозможно. /Фото: wikiрedia.org
Наиболее опасной для восхождения горой из непокоренных сегодня считается Карджианг, высота которой составляет 7 221 метр. Она также расположена на Тибете, правда ее от восхождений «спасают» не верования местных жителей, а крайне экстремальные условия такого мероприятия: во-первых, она отличается большой изрезанностью скал, а во-вторых, там довольно часто наблюдается серьезное ухудшение погодных условий. Последняя попытка покорить Карджианг была предпринята еще в 2010 году, и с тех пор люди оставили в покое эту вершину.
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