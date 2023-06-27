6 суровых горных вершин, которые все еще не покорились человеку

1. Гангкхар-Пуенсум

Самая высокая непокоренная вершина на планете. /Фото: vk.com

2. Сайпл

Покорить даже не самую высокую вершину на Южном полюсе еще никому не удалось. /Фото: adventurist.pro

3. Мачапучаре

Тот случай, когда покорить вершину мешают человеческие верования. /Фото: blogspot.com

4. Кайлас

Покорению этой горы мешают сами люди. /Фото: 404content.com

5. Кавагебо

Говорят, что эту гору не дают покорить священные духи. /Фото: goodfon.ru

6. Карджианг

Взобраться на эту гору оказалось просто невозможно. /Фото: wikiрedia.org