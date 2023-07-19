«Без карабелы — ни с постели»: как выглядела сабля польских шляхтичей

Ещё триста лет назад каждый уважающий себя дворянин не мог выйти на улицу без клинка - верного друга в любом бою. Причём часто у знатных людей вкусы на оружие отличались разве что местом их проживания. Быть может поэтому длинная сабля с изящным навершием хоть и была турецкого производства, но прочно ассоциировалась с польскими шляхтичами. Ведь именно они называли считали своим лучшим боевым товарищем изогнутый клинок карабелы.
Красивая и опасная. /Фото: popgun.ru
Справедливости ради следует отметить, что ещё в начале 17 века у польской знати были несколько другие предпочтения в выборе любимого клинка. Тогда особой популярностью пользовалась венгерско-польская сабля, которая отличалась наличием полузакрытого эфеса, защищающего пальцы.
Но продолжалась эта тенденция недолго - ближе к концу столетия традиции фехтования среди польских шляхтичей претерпели значительные трансформации. Прежде всего это выразилось в необходимости поиска клинка, который позволял бы кисти руки чувствовать себя свободнее. Тогда-то и обратили внимание на карабелу, которая оставалась в оружейный трендах на протяжении века.
Венгерско-польская сабля с полузакрытым эфесом. /Фото: wikipedia.org
Поляки не изготовляли эти клиники для себя, предпочитая импортные экземпляры. Ведь карабела на самом деле является детищем оружейных мастеров Османской империи - именно оттуда поставлялись мечи и сабли во многие страны Европы.
Интересный факт: не только клинок полюбился шляхтичам: само название настолько быстро прижилось в лексиконе польских дворян, что карабелами стали именовать и другие турецкие сабли, как, например, гаддарэ, хоть те и отличались по внешнему облику.
Подканцлер Станислав-Антоний Щука с карабелой на поясе. /Фото: livejournal.com
Карабелу можно без преувеличения назвать шедевром оружейного искусства. Лаконичная и даже кажущаяся простоватой, она была идеальна для фехтовальщиков того времени, ведь давала необходимую свободу кисти воина, да и к тому же имела защиту от выскальзывания из руки.
Классическая карабела выглядела следующим образом: длина клинка - 77-86 сантиметров, ширина - 2,7-3,3 сантиметра. Сабля имела сравнительно небольшой изгиб: кривизна в среднем составляла 7-9,5 сантиметра.
Функциональная и без излишеств. /Фото: mechi.com.ua
Отдельно стоит отметить главную отличительную черту карабелы - это навершие ее рукояти. Эфес сабли был загнут, имитируя птичий клюв. Более дорогие экземпляры имели набалдашник в виде орлиной головы. Именно эта особенность и не давала клинику выскользнуть из кисти шляхтича во время боя.
При своём разнообразии, эфес карабелы всегда венчает «клювик» /Фото: sovinteh.ru
Польские дворяне в конце 17 - первой половине 18 века считались признанными мастерами фехтовального искусства. А карабела была их верной подругой в этом деле. Однако история неумолима: к концу 1700-х Речь Посполитая утратила своё былое величие, а вместе с ней в историю ушла и польская школа фехтования того времени, традиции которой сегодня все ещё остаются утерянными. Канула в лету и слава карабелы, хотя ее использовали многие другие, в том числе казаки, того признания, которое она получила у поляков, турецкая сабля больше не имела.
Эпоха карабелы закончилась с закатом шляхетской доблести. /Фото: straniciistorii.ru
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