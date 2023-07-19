Что такое «шпроты»: разновидность рыбы или способ ее приготовления

Каждый в свое жизни хотя бы раз употреблял в пищу такое изделие, как шпроты, даже если терпеть не может рыбу. Все потому, что шпроты – один из самых распространенных морепродуктов на прилавках отечественных пищевых сетей. При этом многим наверняка доводилось слышать еще и о том, что называют так вовсе не рыбу, а способ ее приготовления.
Знакомьтесь - балтийский шпрот. |Фото: postimees.ee.
И да, и нет. В целом шпроты – это действительно способ приготовления консервированной рыбы. Сегодня под этим названием производят в том числе молодую сельдь, салаку и каспийскую тюльку, а также некоторые другие виды мелкой рыбешки. При этом вид рыбы шпрот действительно существует. Собственно, консервы и получили свое название именно в его честь. Дело в том, что когда-то давно рыбные консервы делались именно из балтийского и европейского шпрота.
Консервы назвали в честь рыбы. |Фото: tass.ru.
Готовят любые шпроты очень просто. Рыбешку предварительно коптят, без какой-либо специальной первичной обработки, после чего сразу же консервируют в масле. Описание процесса несколько упрощено, однако в целом выглядит именно так. Процесс копчения происходит при температуре 100-130 градусов и занимает не более 40 минут. Также производители пользуются способом с использованием «жидкого дыма» без копчения, просто добавляя в шпроты масло.
Рыбешка не очень-то полезна. |Фото: sputniknews.ru.
Очень важно, чтобы в процессе готовки не повреждалась кожа рыбки. В такой случае любые шпроты теряют свои вкусовые качества. Также нельзя переборщить с температурой в процессе копчения. Если она будет слишком большой, то шпроты вздуются и испортятся. Отдельно следует напомнить о том, что, как и во многих других подобных продуктах, в шпротах во время готовки образуются канцерогены, в частности – бензапирен, который склонен к накоплению в организме человека.
Конечно, шпроты вкусные. ¦Фото: kapital-rus.ru.
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