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Заброшенные святые места

Когда-то это были святые и культовые места, где совершались молитвы и обряды. Сегодня золотые часовни, храмы и заросшие синагоги выглядят тихо, где-то даже устрашающе.

Прогуляемся со специалистом по заброшенным святым местам — фотографом Matthias Haker. С его же комментариями.

Заброшенные святые места

Заброшенная частная часовня.

Заброшенные святые места

Потерянная вера.

Заброшенные святые места

Золотая часовня.

Заброшенные святые места

Еще одно заброшенное святое место.

Заброшенные святые места

Церковь.

Заброшенные святые места

Вспоминая прошлое.

Заброшенные святые места

Золотое.

Заброшенные святые места

Заросший храм.

Заброшенные святые места

Заброшенная большая часовня.

Заброшенные святые места

И маленькая.

Заброшенные святые места

Забытый божественный дворец.

Заброшенные святые места

Оставшиеся цвета.

Заброшенные святые места

Орган.

Заброшенные святые места

Руины.

Заброшенные святые места

Безмолвная молитва.

Заброшенные святые места

Последняя молитва.

Заброшенные святые места

Призраки в церкви.

Заброшенные святые места

Конец молитвам.

Заброшенные святые места

Старая синагога.

Заброшенные святые места

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