Что такое «Колхида», и почему про нее знает каждый советский водитель грузовика

Что такое Колхида и почему ее знает каждый водитель СССР.
Колхидой называется закавказское восточное побережье Черного моря. Во всяком случае, так его в свое время называли греки. Однако, в СССР так величали еще и грузовик, который все, кому удалось поездить на нём, сегодня вспоминают с улыбкой и иронией. Уникальная модель на самом деле называлась КАЗ 606, и в свое время положила начало бескапотным советским грузовикам.
Создан КАЗ в Грузии.
Первым бескапотным грузовиком СССР на самом деле был вовсе не МАЗ-500, как принято считать. Это была «Колхида» или КАЗ-606, который сходил с конвейера в грузинском городе Кутаиси. Водители любили шутить, что уже с конвейера Колхида сходила на буксире и в прозвали ее «подгорным тягачом».
Похож КАЗ 606 на чешского собрата.
Стоит быть честными. КАЗ-606 был далеко не самой лучшей разработкой советской автомобильной промышленности, что, впрочем, не преуменьшает его значимости для отрасли. КАЗ был собственной разработкой местных инженеров, которые до этого занимались исключительно выпуском самосвалов ЗИЛ-150 и ЗИЛ-164.
Выглядит КАЗ не так уж страшно, а вот ездит.
За основу «Колхиды» был взят именно ЗИЛ-164. Почти все узлы и агрегаты перекочевали в модель собственной разработки кутаиских инженеров. Изменена была главным образом компоновка грузовика. Основным изменением стала установка кабины над двигателем. Кстати, именно в КАЗ-606 была первая в Советском Союзе кабина со спальником. Подсмотрели дизайн (скорее всего) у Skoda 706RT.
КАЗ 606 стал седельным тягачом.
Единственным недостатком «Колхиды» было то, что кабина не опрокидывалась, и доступ к двигателю осуществлялся внутри. Это вызывало много проблем и неприятностей. Обслуживать КАЗ было очень неудобно. Более того, в кабину постоянно попадали выхлопы через недостаточно плотно прилегающие кожухи. Модернизировали кабину через несколько лет после выпуска, в результате чего она стала откидной.
Работал КАЗ 606 не очень хорошо.
Первоначально планировалось, что КАЗ будет выпускаться в двух вариациях: седельного тягача и бортового грузовика. Вот только бортовые грузовики в СССР уже выпускались несколькими предприятиями, а потому было решено, что все КАЗы станут исключительно седельными.
Такую кабину КАЗ получил не сразу.
Что касается двигателя, автомобиль получил его по наследству от ЗИЛа. Это был 6-цилинтровый рядный 5.5 литровый бензиновый ЗИЛ-157КЯ с мощностью в 110 л.с. К сожалению, для седельного тягача с не самой лучшей аэродинамикой такой агрегат был откровенно слаб. При идеальных условиях машина еле-еле разгонялась до 55 км/ч. Другим больным местом «Колхиды» стал расход топлива. На 100 км пути машина съедала почти 50 литров. При том, что бак имел объем в 210 литров, заправлять грузовик приходилось слишком часто.
КАЗ 606 был первым бескапотным авто.
В результате по количеству обидных прозвищ у советских водителей «Колхида» была чуть ли не рекордсменом. Вот лишь некоторые из них: «Жаба», «цирковая лошадь», «грузинский трактор», «гордость Грузии — слёзы России». Была даже такая обидная частушка: «Кто в Одессе не бывал, тот не видел моря, кто на „КАЗе“ не работал, тот не знает горя».
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии