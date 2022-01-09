Что такое «Колхида», и почему про нее знает каждый советский водитель грузовика

Что такое Колхида и почему ее знает каждый водитель СССР.

Создан КАЗ в Грузии.

Похож КАЗ 606 на чешского собрата.

Выглядит КАЗ не так уж страшно, а вот ездит.

КАЗ 606 стал седельным тягачом.

Работал КАЗ 606 не очень хорошо.

Такую кабину КАЗ получил не сразу.

КАЗ 606 был первым бескапотным авто.