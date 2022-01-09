Удивительные презенты, свалившиеся с небес.
Природой так заведено, что с небес на землю падает снег или дождь. И так было с начала времен. Но человек внес свои коррективы, и теперь на голову может упасть практически все, что угодно. И это вовсе не метафора. В сегодняшнем материале собраны 14 небесных «подарков», которые свалились на землю, как снег на голову.
1. Защитный радиопроницаемый диэлектрический колпак от параболической антенны космической связи, свалившийся в лесу около Дубны
Огромная конструкция с удивительной акустикой внутри.
2. Купол космического челнока Коламбия, найденный в Восточном Техасе
Обломок шатла.
3. Загадочный предмет, природу и назначение которого так и не удалось установить, был найден высоко в горах Тибета
Загадочная находка.
4. В Австралии были найдены детали космического корабля
Останки космического корабля.
5. В Архангельской области были обнаружены боковые блоки первой ступени ракетоносителя «Союз 2.1 а»
Отработанные ступени ракеты.
6. Крышу жилого дома в Аризоне пробил 10-ти килограммовый брикет марихуаны, перевозимый дроном
Наркотики с небес.
7. Три металлических цилиндра, похожие на детали самолетов, были обнаружены на мебельном складе в США
Ночной сюрприз.
8. Шар весом 6 килограмм, являющийся космическим мусором, который окружает нашу планету и время от времени падает на землю
Космический мусор в Намибии.
9. Корпус двигателя третьей ступени ракеты Дельта 2, приземлившийся в Саудовской Аравии
Корпус двигателя ракеты, сделанный из Титана.
10. Загадочная запчасть весом 300 килограмм обрушилась с небес в Новосибирской области
Огромная запчасть.
11. Загадочный лед, свалившийся с неба на деревушку в Индии, не на шутку поразил жителей. Оказалось, что это «вывалившиеся» из самолета человеческие отходы
Замерзшие человеческие отходы, выпавшие из самолета.
12. Один из трех космических объектов, обнаруженных в Зимбабве
Запчасть ракеты «Дельта», запущенной в 1975 году.
13. Обломок исчезнувшего спутника «Экспресс-АМ4R», найденный в Китае
Кусок спутника.
14. Кусок отработанной ступени, приземлившейся в Казахстане
Кусок отработанной ступени ракеты, запущенной с Байконура.
Видео-бонус:
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