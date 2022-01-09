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14 небесных «подарков», которые свалились на землю как снег на голову


Удивительные презенты, свалившиеся с небес.

Удивительные презенты, свалившиеся с небес.

Природой так заведено, что с небес на землю падает снег или дождь. И так было с начала времен. Но человек внес свои коррективы, и теперь на голову может упасть практически все, что угодно. И это вовсе не метафора. В сегодняшнем материале собраны 14 небесных «подарков», которые свалились на землю, как снег на голову.

1. Защитный радиопроницаемый диэлектрический колпак от параболической антенны космической связи, свалившийся в лесу около Дубны


Огромная конструкция с удивительной акустикой внутри.

Огромная конструкция с удивительной акустикой внутри.

 

2. Купол космического челнока Коламбия, найденный в Восточном Техасе


Обломок шатла.

Обломок шатла.

 

3. Загадочный предмет, природу и назначение которого так и не удалось установить, был найден высоко в горах Тибета


Загадочная находка.

Загадочная находка.

 

4. В Австралии были найдены детали космического корабля


Останки космического корабля.

Останки космического корабля.

 

5. В Архангельской области были обнаружены боковые блоки первой ступени ракетоносителя «Союз 2.1 а»


Отработанные ступени ракеты.

Отработанные ступени ракеты.

 

6. Крышу жилого дома в Аризоне пробил 10-ти килограммовый брикет марихуаны, перевозимый дроном


Наркотики с небес.

Наркотики с небес.

 

7. Три металлических цилиндра, похожие на детали самолетов, были обнаружены на мебельном складе в США


Ночной сюрприз.

Ночной сюрприз.

 

8. Шар весом 6 килограмм, являющийся космическим мусором, который окружает нашу планету и время от времени падает на землю


Космический мусор в Намибии.

Космический мусор в Намибии.

 

9. Корпус двигателя третьей ступени ракеты Дельта 2, приземлившийся в Саудовской Аравии


Корпус двигателя ракеты, сделанный из Титана.

Корпус двигателя ракеты, сделанный из Титана.

 

10. Загадочная запчасть весом 300 килограмм обрушилась с небес в Новосибирской области


Огромная запчасть.

Огромная запчасть.

 

11. Загадочный лед, свалившийся с неба на деревушку в Индии, не на шутку поразил жителей. Оказалось, что это «вывалившиеся» из самолета человеческие отходы


Замерзшие человеческие отходы, выпавшие из самолета.

Замерзшие человеческие отходы, выпавшие из самолета.

 

12. Один из трех космических объектов, обнаруженных в Зимбабве


Запчасть ракеты «Дельта», запущенной в 1975 году.

Запчасть ракеты «Дельта», запущенной в 1975 году.

 

13. Обломок исчезнувшего спутника «Экспресс-АМ4R», найденный в Китае


Кусок спутника.

Кусок спутника.

 

14. Кусок отработанной ступени, приземлившейся в Казахстане


Кусок отработанной ступени ракеты, запущенной с Байконура.

Кусок отработанной ступени ракеты, запущенной с Байконура.

 

Видео-бонус:


 

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14 небесных «подарков», которые свалились на землю как снег на голову

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14 небесных «подарков», которые свалились на землю как снег на головуПодписаться на мой Instagram
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