«Мы поговорим об этом, когда ты вырастешь… или нет». Пользователи Интернета анонимно делятся секрета

Несомненно, многим родителям всегда найдется, о чем с гордостью рассказать своим детям. Это ведь просто замечательно, когда ты можешь поделиться жизненным опытом со своими юными отпрысками, вспомнить парочку забавных моментов из молодости или просто поведать детишкам дремучие древние байки о том, что когда-то люди пользовались дискетами и стационарными телефонами. Правда, к героям нашей сегодняшней статьи это утверждение определенно не относится.











Сегодня мы подготовили для вас подборку анонимных историй от пользователей социальной сети Reddit, где они рассказывают о своих самых сокровенных секретах, которыми они зареклись делиться со своими детишками, чтобы не портить, так сказать, и без того местами провисающую ролевую модель.



Мама, папа и крестная

«Покакусики!»

«Не лучшая ролевая модель»

«Сделай это грубо»

Железный аргумент

Единорог

«Мама у меня писатель!»

«Отца в школу, немедленно!»

«Мамочка плохо себя вела»

Восставший из мертвых

«Вот досада!»

Победитель по жизни