«Мы поговорим об этом, когда ты вырастешь… или нет». Пользователи Интернета анонимно делятся секрета

Несомненно, многим родителям всегда найдется, о чем с гордостью рассказать своим детям. Это ведь просто замечательно, когда ты можешь поделиться жизненным опытом со своими юными отпрысками, вспомнить парочку забавных моментов из молодости или просто поведать детишкам дремучие древние байки о том, что когда-то люди пользовались дискетами и стационарными телефонами. Правда, к героям нашей сегодняшней статьи это утверждение определенно не относится.
Сегодня мы подготовили для вас подборку анонимных историй от пользователей социальной сети Reddit, где они рассказывают о своих самых сокровенных секретах, которыми они зареклись делиться со своими детишками, чтобы не портить, так сказать, и без того местами провисающую ролевую модель.
Мама, папа и крестная
«Пожалуй, я никогда в жизни не расскажу своим детям о том, что в свое время у меня пару раз была групповуха с участием их мамы и их крестной. В конце концов, что здесь такого, мы все тогда были значительно моложе, у лучшей подруги моей жены, и по совместительству крестной матери наших детей, не было парня, время от времени мы все втроем напивались, и нас тянуло на эксперименты».
«Покакусики!»
«Не думаю, что мне хотелось бы, чтобы моя тринадцатилетняя дочь когда-нибудь узнала, что, когда ей было три месяца, я помогал ей избавиться от запора своим указательным пальцем. Жена пару недель назад снова попала в больницу, осложнения после родов, а малышке было реально плохо, она постоянно плакала и не могла сходить в туалет. На одном форуме я прочитал, что это должно помочь. Что же, все сработало, но я правда не хочу, чтобы моя принцесса узнала, что в младенчестве я ковырялся руками у нее в прямой кишке».
«Не лучшая ролевая модель»
«Когда мне было 20, я подрабатывала стриптизершей. Не лучшая ролевая модель для моей 8-летней дочери, поэтому я, пожалуй, буду говорить, что ее мамочка всю жизнь была домохозяйкой».
«Сделай это грубо»
«Не хочу, чтобы сын знал, что в ту ночь, когда мы его предположительно делали, папочка так сильно шлепал мамочку по пятой точки, что у нее остались кровоподтеки (P.S. Мамочка особо не возражала)».
Железный аргумент
«В жизни не расскажу дочери, что бросила школу после 9 класса. У меня были свои обстоятельства, и, честно говоря, я жалею о таком выборе. Так что, а я ни за что в жизни не хочу в один прекрасный день услышать от нее: «Ну а что, ты же бросила, почему мне нельзя?». Нет, сэр, такого железного аргумента в споре со мной я ей давать не собираюсь».
Единорог
«Я не хочу, чтобы трое моих детей знали, что их отец – придурок, который в 23 года занимался сексом со стриптизершей в позе единорога. Если вы не знаете, что такое поза единорога, то это, когда ты встаешь на колени, надеваешь на голову фаллоимитатор на ремешках, она становится перед тобой, ну а дальше вы поняли, единорог…».
«Мама у меня писатель!»
«Я, вроде как, по профессии писатель, и мои сыновья знают, что мама зарабатывает на жизнь тем, что пишет книжки. Правда, я очень надеюсь, что, по крайней мере, до 18 лет они не узнают, что поголовно все рукописи, которые издательство купило у меня за последние несколько лет, повествуют не о драконах, роботах или лихих полицейских, а о том, как одни мужики любят других мужиков сзади. Неловкий разговор получился бы, правда. В конце концов, я не виновата, кушать всем хочется, а за такую писанину хотя бы неплохо платят».
«Отца в школу, немедленно!»
«Моя дочь, которая учится в 7 классе, не знает, что она сдала на отлично математику, английский язык и историю только потому, что за последние полгода я переспал с тремя ее учительницами. И никогда не узнает. Серьезно».
«Мамочка плохо себя вела»
«Я не хочу, чтобы мои дети узнали, что я познакомилась с их отцом на сайте садо-мазо знакомств. Я знаю, что в этом нет ничего такого, многих прет BDSM, но я просто не хочу, и все».
Восставший из мертвых
«Моя дочь не знает, что на самом деле я не умер в Ираке, как рассказала ей ее мать. Я не такая сволочь, как вам может показаться, и не против с ней видеться, но у ее матери давно другая жизнь, она добилась в суде, чтобы меня лишили прав на ребенка, и теперь мою дочку воспитывает совершенно чужой мужчина, которого она называет отцом. Она сказала ей, что я подорвался на мине, и мое тело так и не вернули домой. Они иногда поминают меня и приносят цветы к Мемориалу павшим солдатам».
«Вот досада!»
«Я никогда не скажу своей дочери, что во время беременности я больше хотела мальчика».
Победитель по жизни
«Мои дети никогда не узнают, что я победитель по жизни, который во время орального секса случайно описался прямо их маме в рот. У меня все. Спасибо за внимание».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии