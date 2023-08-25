Как недавно внутри кашалота нашли клад на полмиллиона «зелёных»

Кит на острове Ла-Пальма

Остров Ла-Пальма.

Профессор решил выяснить причину смерти кита, проведя вскрытие прямо на берегу.

Сотрудники Университета Ла-Пальма осматривают кашалота.

«Плавающее золото»

Амбра, извлечённая из кишечника мёртвого кашалота на острове Ла-Пальма.

Торговлю амброй запретили в ряде стран в рамках закона о защите китов.

Ценная находка на берегу Канарских островов

Учёные стараются сделать всё возможное, чтобы смерть кита не была напрасной.