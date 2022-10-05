У всех у нас – женщин вопрос стирки уже не стоит так остро как раньше. В этом нам помогает наша помощница стиральная машина-автомат.







Лично у меня воспоминания о полоскании белья в ледяной воде остались уже в прошлом, как, наверное, у многих из вас.



А ведь, сколько времени мы экономим. И станет обидно и досадно, если вдруг наша помощница в один прекрасный момент сломается или будет стирать не так качественно, как хотелось бы. А причиной всему является накипь.

Вы сейчас подумаете: да это нам и так известно.

Да. Это известно, но накипь, образовавшаяся, в стиралке делает качество стирки хуже — это тоже известный факт, и одна из причин поломки машины из-за образовавшейся накипи, плюс вы потребляете электроэнергии намного больше.

Нам предлагают сейчас большое количество средств, способствующих удалению накипи, но они и стоят прилично, а вот будет от них эффект или нет, ещё вопрос.



Как удалить накипь в стиральной машине домашними стредствами

Поэтому, сегодня я предлагаю несколько советов, и попробую ответить на вопрос как недорого защититься и удалить накипь, используя домашние средства.Накипь в стиральной машине, которая застарела, совсем удалить домашними средствами, пожалуй, не получится.Но мы в состоянии её предотвратить, если для стирки будем выбирать низкотемпературный режим (не более 50 градусов).Ведь продающиеся порошки, способны справиться с загрязнениями, даже если вы стираете при низких температурных режимах (30, а то и 20 градусов). Используйте смягчители воды во время стирки хотя цены на них зачастую «кусаются», но эффект от их применения есть и довольно-таки неплохой, и они помогают, избежать появления в стиральной машине накипи.При выборе такого средства, прочитайте инструкцию на упаковке, и заодно ознакомьтесь с рекомендациями производителя стиральной машины.ТЭН (трубчатый электронагреватель) машины при частой стирке ветхого белья скорее покроется накипью, т.к. выпадают в осадок мельчайшие частицы ткани, тем самым создавая благоприятную почву для известковых отложений.Поэтому советую засыпать в ёмкость для порошка лимонную кислоту 80-100 г., выставить машину на положение кипячения (температура 90-95 градусов) и прогнать без загрузки белья полный цикл.Не следует засыпать лимонную кислоту больше указанного количества, т.к. для резиновых деталей это не совсем благоприятно. И чтобы не дышать кислотными парами, во время стирки откройте форточку или окно. По завершении процесса нужно открыть дверцу и удалить с барабана хлопья известкового налета.Воспользовавшись таким простым и недорогим способом накипь, образовавшуюся в стиральной машине можно очистить. Выполняйте эту процедуру не менее 3-4 раз в год.ТЭН в результате проведения такой чистки, значительно дольше прослужит, и поможет вам сэкономить электроэнергии не один киловатт.Можно конечно попробовать применить кока колу, но это будет дороже. Да и хорошо ли она потом отмоется от самой машины? Не испортит ли бельё? Я не пробовала, не знаю.