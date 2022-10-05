5 секретов истории человечества, которые пока не удаётся разгадать

Человек всегда стремился узнать о том, каким было прошлое. И историки успешно справляются с задачей по изучению древности. Однако и по сей день остаются белые пятна в летописи минувших дней, которые будоражат умы и исследователей, и любопытных обывателей. Вашему вниманию секретов истории человечества, которые пока не удаётся разгадать.
1. Гробница Чингисхана
Неразгаданный секрет погребения знаменитого полководца. /Фото: istorium.ne
Практически сразу после смерти Чингисхана в 1227 году в возрасте 65 лет появилось множество мифов о том, где именно его похоронили. Тем более, что причины его кончины тоже не выяснены: существуют версии от пневмонии до неудачного падения с лошади. А вот в каком месте он был погребён, неизвестно совершенно. Особенно проблематично разгадать эту тайну потому, что тех, кто был причастен к похоронам, убили сразу после завершения ритуала. Поэтому существует даже версия о том, что для сокрытия места последнего пристанища Чингисхана даже повернули русло реки.
2. Затерянный город Калахари
Город, который ещё никто не нашёл. /Фото: mysteriesrunsolved.com
В истории известно немало историй о таинственных потерянных местах, такие как Антлантида или Эльдорадо. Однако о существовании африканского города Калахари известно только от одного-единственного документа от 1885 года. Речь идёт о докладе Гильермо Фарини, также известного как Уильям Леонард Хант, где он описывает странный и таинственный город в пустыне. Единственное, что об этом месте осталось, так это упоминание из того же доклада о дуговидной форме Калахари, а также руины древнеримских времён. Однако ни одна экспедиция или раскопки в том регионе не нашли никаких доказательств существования этого места.
3. Винтовая лестница часовни Лоретто
Лестница, тайна строительства которой не разгадана. /Фото: pinterest.ch
В Нью-Мексико в конце 1870-х годов архитектор часовни Лоретто, которая строилась в американском Санта-Фе внезапно умер до её окончания. И тут выяснилось, что в сооружении не была запланировала ни одна лестница, которая должна вести на хоры. Лестница стандартного типа там бы попросту не поместилась, и другую придумать не могли. И выход нашли в вере: местные монахини на протяжении девяти дней молились святому Иосифу, а на десятый день в часовне появился необычно выглядящий мужчина, который сказал, что может найти решение этой проблемы. На протяжении трёх месяцев он без устали работал в одиночестве, никого не подпуская и используя только самые примитивные инструменты, а после окончания возведения просто исчез. А лестница поражает историков и архитекторов и сегодня: она не имеет ни одного гвоздя, а древесина, которая в ней применялась, вообще не растёт в этом регионе. Само собой, что монахи приписывают строительство самому святому Иосифу, а вот учёные бьются над загадкой лестницы до сих пор.
4. Затерянные гробницы Маккавеев
Христианский сюжет, подтверждение которого не могут найти и сегодня. /Фото: 4tololo.ru
Удивительное семейство, известное по библейским сюжетом, которое состояло из еврейского священника Маттафия и его пяти сыновей, восставших против язычества в эллинистической империи Селевкидов. После смерти священника умер, его сын Иуда стал во главе борьбы за христианство и сумел освободить Иудею от Селевкидов, вернув им Иерусалимский храм. А каждый последующий сын, пытавшийся продолжить борьбу, умирал сразу после достижения цели. Вот их затерянные могилы и ищут уже более ста пятидесяти лет. Несколько лет назад учёные были уверены, что стали на шаг ближе, найдя подобное семейное погребение, однако они ошиблись.
5. Рукопись Сибиу
Настоящий прорыв в истории инженерии. /Фото: pikabu.ru
Чуть больше 60 лет назад был обнаружен документ под названием «Рукопись Сибиу», который иногда называют манускриптом. Он состоит из 450 страниц и был написан приблизительно в 1500-е годы. Но вот информация, которая в них написана, поражает исследователей, так как знание, там зафиксированные, значительно опережают время: в них рассказывается о технических характеристиках по артиллерии, баллистике и даже чертежи многоступенчатых ракет. Причём в последнем случае описывается случай успешного запуска многоступенчатой ракеты в 1555 году, а совершил его сам автор рукописи, Конрад Хаас привел, который её же и построил. В подлинности рукописи никто не сомневается, но это значит, что ракетостроение изучалось за 400 лет до ХХ века, а вот как именно это происходило, учёные пока не понимают.
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