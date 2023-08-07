15 психологических секретов, знание которых помогает человеку быть эффективным .
Человек - это целая Вселенная со своими тайнами и секретами. Психологи уверены, что знание этих секретов позволит человеку более рационально жить, учиться, работать и отдыхать. Мы собрали в одном обзоре 15 психологических секретов, которые пригодятся каждому.
1. Особенности восприятия текста
Люди читают быстрее текст в широких столбцах, но предпочитают узкие.
Хотя большинство людей предпочитает читать текст, который разделяется на относительно узкие столбцы, на самом деле читается намного быстрее, если текст занимает всю ширину страницы.
2. Правило «7 плюс-минус 2»
Семь плюс-минус два.
Наверняка, некоторые слышали о правиле «7 плюс-минус 2». Психологи утверждают, что кратковременная человеческая память может хранить только от 5 до 9 элементов информации одновременно.
3. Принятие решений
Большинство решений принимаются подсознательно.
Хотя каждому нравится думать, что он тщательно контролирует и обдумывает свои решения, данные исследования показывают обратное: большинство повседневных решений на самом деле принимаются подсознательно. Для этого существует вполне обоснованная причина: каждую секунду мозг человека бомбардируется более чем 11 миллионами отдельных кусочков данных, и нет никакого способа сознательно обработать их.
4. Реконструкция воспоминаний
Люди реконструируют свои воспоминания.
Поскольку люди переживают свои воспоминания, как «мини-кино», которое «прокручивается в голове», то все склонны думать, что воспоминания хранятся где-то в памяти, как цельные файлы данных, подобно видео на жестком диске компьютера. Однако, это не так. Каждый раз, когда человек вспоминает о чем-то, он реконструирует ситуацию в своем уме. Это приводит к очевидному выводу: не существует двух одинаковых воспоминаний. Также воспоминания меняются с течением времени и могут влиять друг на друга.
5. Многозадачность
Люди не могут работать в многозадачном режиме.
Многие верят, что могут делать множество дел одновременно. К сожалению, это заблуждение, поскольку люди не умеют быть многозадачными. По крайней мере, не в том смысле, который часто подразумевается. Можно, конечно, делать работу и параллельно болтать с другом. Но мозг будет сосредоточен на чем-то одном.
6. Выбор
Люди хотят иметь больший выбор, чем могут обработать.
Во время исследования в супермаркетах были установлены столы с 6 сортами варенья и с 24 сортами. Хотя пробовали намного чаще там, где было 24 сорта, покупали чаще у столов с 6 сортами.
7. Мечты
Человек «витает в облаках» 30% времени.
Оказывается, мечтателями являются практически все. По мнению ученых, каждый человек фантазирует о чем-то, по крайней мере, 30% времени.
8. Стороннее психологические влияние
Стороннее психологические влияние.
Это психологический эффект известен как «эффект третьего лица». Несмотря на то, что все признают влияние рекламы и других воздействий на выбор, почти все отвергают это в отношении себя. В действительности, многие рекламные объявления подсознательно влияют на настроение, отношение и желания.
9. Мозг и сон
Мозг ничуть не меньше загружен во время сна.
Мозг точно так же активен во время сна, как и во время бодрствования. Хотя никто не знает, почему это так, ученые выдвинули гипотезу, что ночью мозг упорядочивает информацию и вырабатывает новые ассоциации.
10. Коллективное решение
Коллективное решение - зло.
Эффект «группового мышления» гласит, что большие группы людей, как правило, принимают решения на основе гиперэмоциональности.
11. Результат не всегда оправдывает ожидания
Результат не всегда оправдывает ожидания.
К сожалению, восприятие любым человеком будущего события, как правило, чрезмерно преувеличено. В большинстве случаев процесс ожидания оказывается более захватывающим, чем само событие.
12. Привычка формируется в среднем 66 дней
Привычка в среднем формируется за 66 дней.
У всех есть привычки, как хорошие, так и плохие. Но стоит помнить о том, что стоит что-либо делать в течение 66 дней, и это становится новой привычкой.
13. Чем больше людей, тем меньше желание конкурировать
Чем больше людей, тем меньше желание конкурировать.
Во время одного из исследований обнаружилось, что студенты получают гораздо более высокие баллы при тестировании, если в аудитории мало людей. Психологи пояснили этот феномен так: чем меньше людей, которые конкурируют за что-то, тем больше мотивация к выполнению задания, поскольку выше шансы победить.
14. Повторение - мать ученья
Повторение физически изменяет мозг.
Каждый раз, когда мозг получает или обрабатывает информацию, в нем происходят электрические импульсы между нейронами. Это укрепляет старые связи и приводит к образованию новых. В результате, мозг физически изменяется и растет.
15. 10 минут повышенного внимания
Можно поддерживать высокий уровень внимания в течение всего 10 минут.
Как бы преподаватели не призывали к вниманию в аудитории, все равно концентрация внимания рассеется примерно через 10 минут, даже если тема интересует слушающего ее человека.
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