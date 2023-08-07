15 психологических секретов, знание которых помогает человеку быть эффективным .

1. Особенности восприятия текста

Люди читают быстрее текст в широких столбцах, но предпочитают узкие.

2. Правило «7 плюс-минус 2»

Семь плюс-минус два.

3. Принятие решений

Большинство решений принимаются подсознательно.

4. Реконструкция воспоминаний

Люди реконструируют свои воспоминания.

5. Многозадачность

Люди не могут работать в многозадачном режиме.

6. Выбор

Люди хотят иметь больший выбор, чем могут обработать.

7. Мечты

Человек «витает в облаках» 30% времени.

8. Стороннее психологические влияние

Стороннее психологические влияние.

9. Мозг и сон

Мозг ничуть не меньше загружен во время сна.

10. Коллективное решение

Коллективное решение - зло.

11. Результат не всегда оправдывает ожидания

Результат не всегда оправдывает ожидания.

12. Привычка формируется в среднем 66 дней

Привычка в среднем формируется за 66 дней.

13. Чем больше людей, тем меньше желание конкурировать

Чем больше людей, тем меньше желание конкурировать.

14. Повторение - мать ученья

Повторение физически изменяет мозг.

15. 10 минут повышенного внимания

Можно поддерживать высокий уровень внимания в течение всего 10 минут.