20 таинственных мест на планете, которые сможет посетить далеко не каждый

Таинственные места , закрытые от туристов.

1. Богемская роща, Монте-Рио, Калифорния

Ежегодно в июле, начиная с 1899 года, сюда приезжают самые влиятельные люди мира, среди которых: музыканты, бизнесмены, чиновники и президенты, чтобы провести двухнедельный летний отпуск.

2. База Королевских военно-воздушных сил

Военная база расположена в девяти милях от Харрогейта в Норт-Йоркшире.

3. Лаборатория Coca-Cola, США

Подвал, где хранятся рецепты популярного напитка.

4. Секретные архивы Ватикана

85 километров стеллажей, на которых хранятся зашифрованные письма, рукописи и кодексы от средневековья до наших дней.

5. Пещера Ласко, Франция

Удивительная пещера была открыта в 1940 году. Ее стены сплошь покрыты удивительными рисунками людей и животных, которые датируют 18-15 тысячелетием до н. э .

6. Американская база «Pine Gap», Австралия

Закрытая военная база, на которой занимаются испытанием различных летательных аппаратов , а также отслеживают сигналы из космоса.

7. Метро - 2, Москва

Секретная подземная транспортная система в Москве для связи правительственных и военных командных пунктов и бункеров между собой .

8. Комната 39, Северная Корея

Секретная правительственная организация, расположенная в столице Северной Кореи - Пхеньяне. Ходят слухи, что членам этой организации не чужды такие действия, как продажа наркотиков и махинации с различными финансовыми документами.

9. Межгорье, Башкортостан

секретный комплекс, который находится где-то в недрах горы Ямантау (Башкортостан). Ходят слухи, что в городе занимаются разработкой ядерного оружия.

10. Клуб 33, США

Тайное общество, основанное Уолтом Диснеем в 1967 году для встреч со спонсорами. Сейчас в клубе состоит много известных и влиятельных личностей.

11. Зона 51, США

Засекреченный объект в Неваде, где занимаются изучением вопросов, связанных с существованием инопланетян.

12. Дата-центр Google, Орегон

Волшебное место, где живет интернет.

13. Часовня храма Марии Сионской, Эфиопия

Часовня, где хранится главная святыня христиан Эфиопии — ларец, называемый Ковчегом Завета.

14. Клуб джентльменов Уайта, Англия

Тайное общество высокопоставленных мужчин, которое существует уже более 300 лет.

15. Музей национальной безопасности Цзянсу, Китая

В музее хранятся секретные документы об истории китайского шпионажа, коллекции крошечных пистолетов, оружия, замаскированного под губную помаду, миниатюрные камеры , скрытые подслушивающие устройства и прочий шпионский инвентарь.

16. Кеймада-Гранди, Бразилия

Закрытый остров в Бразилии, где обитают исключительно змеи.

17. Вулканический остров, Антарктика

На территории острова находится постоянно действующий вулкан Моусона, высота которого достигает 2& #8201 ;745 км .

18. Северный Сентинельский остров

Остров в Бенгальском заливе, который населяют сентинельцы. Аборигены враждебно настроены к туристам, поэтому остров закрыт от посещений.

19. Маунт Уэтер, США

Тщательно охраняемое убежище главных политических деятелей США.

20. Остров Повеглия, Венеция

По легендам, остров дважды являлся последним пристанищем для тысяч больных во времена эпидемий черной чумы, его почва на 50% состоит из пепла сожженных трупов.

Сегодня кажется, что нога туриста побывала в самых отдалённых и удивительных местах нашей планеты. Но оказывается, что на нашем шарике есть места, куда попасть невозможность даже при огромном желании. Этот обзор предоставляет уникальную возможность заглянуть в самые закрытые и таинственные места на планете.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: