Как снимали животных в культовых советских фильмах: Мучения режиссёров и тоска четвероногих актёров

Ослик из «Кавказской пленницы» - ослица Люся

Кадр из фильма «Кавказская пленница».

Кадр из сериала «Спецназ», 2002 год

Белый Бим – сеттер Стив

Вячеслав Тихонов и сеттер Стив – партнеры по съемочной площадке и большие друзья в жизни. Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное ухо» (1976 г.)

Белый Бим в исполнении сеттера Стива

На съемках фильма «Белый Бим Чёрное ухо»

Черные коты Гайдая

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Леонид Гайдай собственноручно заставляет четвероногого артиста выполнить необходимый трюк

Лев Кинг - трагедия семьи Берберовых

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 год

Уникальный опыт семьи Берберовых советская пресса представляла как счастливую сказку

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 год