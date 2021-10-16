Как снимали животных в культовых советских фильмах: Мучения режиссёров и тоска четвероногих актёров

У них не берут интервью, они не становятся номинантами престижных премий и не позируют журналистам на красных дорожках, однако, бывает, что от харизмы и таланта именно этих актеров зависит успех фильма. Некоторые из них были артистами со стажем, снимаясь по многу раз, некоторые стали актерами одной роли, но о всех них мы всегда вспоминаем с улыбкой. В этом обзоре рассказ о животных, снявшихся в популярных советских картинах.
Ослик из «Кавказской пленницы» - ослица Люся
Кадр из фильма «Кавказская пленница».
Милый ушастый ослик, ставший в 1966 году кинозвездой советского экрана, был на самом деле дамой очень капризной. Вот как Владимир Этуш рассказывал о приключениях на съемках:
«Намучились мы с этой упрямой животиной. Когда нужно идти — стоит, стоять — идет. Леонид Гайдай очень осторожно относился к ослу, говорил, что животное библейское, так что «товарищи актеры, будьте аккуратны». (…) Вообще осел ладил только с Сашей и Наташей Варлей. Они его сахарком подкармливали. Под конец съемок ишак за Сашей хвостом ходил. А тут, когда эпизод с упрямством осла снимали, долго уговаривали осла постоять, а он — скотина умная — знает, что у Сашки в кармане сахар, и за ним бежит. Дублей 30 делали. Александр даже переодел штаны — чтобы запаха сахара не осталось. А животина не отлипает! Решили другой эпизод снимать. Так это животное ускакало куда-то за поворот. Через секунду послышались треск, ослиные вопли и крики. И из-за поворота вывалилась группа разгневанных товарищей, которые потребовали возмещения убытков за покалеченный «Москвич». Но когда ребята нашу троицу увидели Вицина, Моргунова и Никулина, то заулыбались, автографы попросили, и инцидент был улажен».
Это «Библейское животное» прожило удивительно долгую и насыщенную жизнь. Люся вполне счастливо обитала в Симферопольском зоопарке («Кавказскую» комедию снимали большей частью в Крыму) и дожила до очень преклонного для ослика возраста. Умерла ослица в 2007 году в возрасте 59 лет, и успела сняться еще в «9 роте» и во второй части сериала «Спецназ», правда, на второстепенных ролях вьючного животного. Владислав Галкин, узнав о фильмографии ушастой актрисы, сфотографировался вместе с Люсей и затем в Москве показал эту фотографию Наталье Варлей. Та узнала ослика очень расчувствовалась.
Кадр из сериала «Спецназ», 2002 год
Белый Бим – сеттер Стив
Вячеслав Тихонов и сеттер Стив – партнеры по съемочной площадке и большие друзья в жизни. Кадр из фильма «Белый Бим Чёрное ухо» (1976 г.)
За много лет до «Хатико» вся наша огромная страна плакала над историей шотландского сеттера Бима, которого спас от смерти и вырастил немолодой писатель. История о человеческом равнодушии и жестокости, как это ни печально, повторилась в жизни. Роль Бима в фильме исполнил английский сеттер Стив (по-простому - Степа). Хозяин сдал его в аренду киностудии на время съемок и фактически забыл о собаке. Тоскующего артиста подкармливали и развлекали всей съемочной группой. Вячеслав Тихонов стал ему настоящим другом – гулял, разговаривал, ходил с ним на охоту. Чтобы снять сцены, в которых Бим тоскует по хозяину, Степу на несколько дней лишили общества партнера по площадке, так что эмоции, которые обычно очень трудно снять у животных, в кадре настоящие.
Белый Бим в исполнении сеттера Стива
Однако после съемок собака практически повторила судьбу своего героя, с той лишь разницей, что виновником новой разлуки оказался сам хозяин. Он постоянно сдавал собаку чужим людям – то для съемок – опытный, проверенный в кадре хвостатый артист пользовался спросом у режиссеров, то любителям для охоты. В результате буквально через несколько лет пес умер.
На съемках фильма «Белый Бим Чёрное ухо»
Черные коты Гайдая
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Мало кто об этом знал, но Леонид Гайдай был очень суеверным человеком. Правда, как очень творческая личность, и к тому же привыкшая управлять людьми, он, похоже, создал свою собственную систему поверий. Так, например, перед съемками он всегда разбивал тарелку. Однажды, когда фарфоровая жертва оказалась на удивление крепкой и не пожелала раскалываться, он даже отложил съемку. А вот черных котов он считал, вопреки народной традиции, животными, приносящими удачу. Поэтому этот образ так часто возникает в его комедиях. Правда, всего во время съемок нескольких фильмов были использованы аж 9 хвостатых актеров. Так что у кинематографического гайдаевского кота действительно 9 жизней.
Леонид Гайдай собственноручно заставляет четвероногого артиста выполнить необходимый трюк
Лев Кинг - трагедия семьи Берберовых
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 год
Комедию «Невероятные приключения итальянцев в России» задумывали как совместный советско-итальянский проект. Это должен был быть фильм-погоня со множеством трюков. Итальянский продюсер загорелся от идеи снимать живого льва. В тот момент как раз появились многочисленные публикации о семье Берберовых, в которой взрослый лев Кинг жил как один из членов семьи.
Уникальный опыт семьи Берберовых советская пресса представляла как счастливую сказку
Лев Львович Берберов, представляющий своего питомца заявил, что написанный сценарий не позволит раскрыться и десятой доле таланта Кинга. Сценарий переписали, еще больше наполнив его трюками. Однако на съемках все пошло вкривь и вкось. Кинг был, конечно, ручным львом, однако ни о какой дрессуре он и понятия не имел. Поэтому все кадры с его участием снимались крайне тяжело. Например, сцену, где лев запрыгивает в окно склада матрёшек, пришлось снимать целых 4 дня. Рязанов все больше приходил в ярость, грозился тащить льва на тросе трактором, если он откажется бежать куда надо, и в конце концов полностью разочаровался в работе с этим «ленивым, тупым, недрессированным» львом. На будущее режиссер зарекся снимать каких-либо животных вообще.
Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», 1973 год
Ситуация обострялась еще и от того, что актеры боялись своего четвероногого напарника как огня. Уже в наше время выяснилось, что этот страх имел под собой основания – во время съемок Кинг серьезно ранил одного из участников съемочной группы итальянца Нинетто Даволи. Инцидент замяли и много лет о нем умалчивали. Как и о том, например, что соседи Берберовых буквально разбегались из дома, превращенного в зверинец.
Дальнейшая судьба Кинга была трагичной. В конце съемок лев удрал из школьного спортзала, в котором он временно жил со своими хозяевами, и отправился на улицу. О дальнейшем мы можем узнать от главного действующего лица разыгравшейся драмы Александра Ивановича Гурова. Молодой милиционер, которого вызвали на место событий, среагировал максимально быстро и вынужден был застрелить льва:
«То, что я увидел, привело меня в ступор. Метрах примерно в пятнадцати от меня в радиусе нескольких метров трава, мокрая после дождя, была окрашена в ярко красный цвет. В середине этого кровавого ковра сидел огромный лев, перебирал лапами и достаточно громко то ли урчал, то ли рычал. Из-под массивного тела виднелись ноги человека и рука, запутавшаяся в гриве, голова несчастного находилась в пасти зверя. Вокруг валялись дощечки, кирпичи, какие-то другие предметы, с помощью которых (как потом узнал) люди пытались отпугнуть хищника.» (А.И. Гуров «Смерть короля, или лев не прыгнул»)
Сегодня Александр Иванович Гуров - генерал-лейтенант милиции, российский государственный и политический деятель, профессор, доктор юридических наук. До сих пор он считает спасение студента из лап разыгравшегося льва одним из главных испытаний и подвигов в своей жизни. Молодой человек, кстати, оправился от полученных травм. Но здоровье его было навсегда подорвано, и умер он достаточно молодым.
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