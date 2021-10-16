13 современных идей по декору сада природными камнями

Как бы банально это не звучало, но преобразить садовый или дачный участок помогут самые обычные природные материалы: от разнообразных растений до использования камней, которые запросто могут стать отличным вариантом декора. К тому же, вы с лёгкостью можете реализовать свои идеи и навыки ландшафтного дизайна, прилагая минимум затрат и усилий. Всё что вам, понадобится – немного терпения, фантазия и пространство для творчества.
1. Каменная скульптура
Оригинальная скульптура из прессованного камня.
Каменная скульптура – прекрасный способ украсить двор и привлечь внимание гостей интересным и смелым решением. Такой объект уместно будет смотреться в любом дворе, придавая ему особого шарма, тем самым создавая естественную и непринуждённую атмосферу, идеально гармонирующую с окружающей средой.
2. Каменное ограждение
Каменное ограждение зелёной зоны.
Если вы хотите сделать границу между домом и зелёной зоной, тогда идея с невысокими квадратными валунами вам наверняка приглянется. Всё, что вам понадобится – выбрать несколько равномерных камней, а после сложить их в произвольном или же более ровном порядке, создавая декоративное ограждение. Такая природная «стена» на фоне окружающей среды в сочетании с домом смотрится невероятно естественно и уместно. К тому же, при желании вы можете разбавить массивные глыбы более мелкими камушками, засыпав ими небольшие участки вокруг растений, словно создавая клумбу или дорожку из них.
3. Каменные столбы
Добро пожаловать: Каменные столбы, обозначающие вход.
Две каменные колонны с необработанными краями являются отличным вариантом для обозначения входа в сад. Столь своеобразный декор с первых же минут привлечёт внимание любопытных соседей, которые наверняка захотят позаимствовать и себе вашу идею.
4. Каменный сад в японском стиле
Украшаем свой сад камнями.
Из камней можно сделать не только дорожку и удобный «табурет», на котором можно посидеть в разгар работы или же попросту насладиться отдыхом во время тихого вечера, а и использовать их в качестве декора клумб. Вы можете выбрать как большие, так и мелкие камни, а также присмотреться к каменным плитам неправильной формы. Их запросто можно сочетать с неприхотливыми растениями (выбирайте суккуленты), создавая свой маленький уютный мини-сад.
В лучших японских традициях.
5. Каменный декор
Орнаментальные каменные скульптуры.
Декоративные каменные скульптуры, подобные этим, являются ключевым акцентом в оформлении садового участка. Вы можете использовать каменные горшки, различные клумбы, шары и прочие фигуры, смело экспериментируя с различными формами и текстурами.
6. Каменный дворик
Как за каменной стеной.
Для тех, кто хочет в прямом смысле этого слова чувствовать себя как за каменной стеной, стоит обратить внимание на данный вариант. Здесь реально есть где разгуляться фантазии, поэтому вы смело можете сделать не только каменную стену, а и оформить внутренний двор в похожем стиле.
7. Релакс зона
Зона для отдыха.
Если вы хотите уединиться от мирской суеты и побыть наедине с собой и собственными мыслями, тогда берите на заметку данный вариант. Каменные колоны в сочетании с небольшой водяной мельницей идеально подойдут для того, чтобы познать дзен и отвлечься от насущных дел и проблем. Согласитесь, что в такой обстановке запросто можно почувствовать себя не только правителем древнего Египта, а и монахом тибетского монастыря.
Полный релакс.
8. Сад на крыше
Каменный сад на крыше.
Благодаря минимальному техническому обслуживанию и разумному использованию ограниченного пространства, сад камней идеально подходит для настилов на крыше. Тем более такая композиция всегда уместно будет смотреться в любое время года.
9. Каменные табуреты
Камни как элемент мебели.
Камни, стилизованные под морскую гальку, запросто можно использовать не только в качестве декора, а и в виде мебели. Из них можно соорудить оригинальные табуреты или же маленькие столики, тем самым создав зону для отдыха с друзьями.
10. Каменная лестница
Каменные ступени.
В последнее время каменные лестницы становятся весьма популярным элементом декора. Они идеально вписываются в окружающую среду, сливаясь с ней в единое целое. К тому же, такие ступени отлично смотрятся с лишайником, который со временем покрывает их полностью, делая похожими на мягкие дорожки.
11. Фонтан в английском стиле
Декор в английском стиле.
Для тех, кто любит сдержанный стиль в декоре, стоит присмотреться к варианту с каменным фонтаном, выполненным в английском стиле. Такой вариант уместно убудет смотреться в любой обстановке независимо от масштабов площади, а если его разместить (как на фото) среди раскидистых деревьев или кустов, то вариант и вовсе окажется беспроигрышным.
12. Каменные дорожки
Дорожки из мелкого камня.
Исключением не стали и каменные дорожки. Для их создания вы смело можете использовать не только гальку, а и более массивные камни, выбирая их в зависимости от того, что собираетесь сделать.
13. Искусственный ручей
Искусственный ручей.
Какой сад и без ручья? Тем более, когда у вас уже есть первые задатки по его созданию и оформлению. И всё, что вам понадобится – внести последние штрихи, выложив и обозначив канаву для ручья при помощи крупных камней, которые гармонично смотрятся с окружающей средой, мягко утопая в раскидистой траве и разноцветных цветах.
По материалам сайта elledecor.com
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