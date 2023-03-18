Мелочи для дома, которые не стоит покупать, даже если они по акции

Полки магазинов пестрят разными чудо-вещицами для дома и быта. Одни обещают быстрое удаление грязи с одежды, другие — избавление от бактерий.

На деле не все из них оправдывают приставку «чудо». Однако вовсе не обязательно на собственном опыте проверять, какие бытовые мелочи работают, а от каких вместо эффективности только горькое разочарование.



Бумажные полотенца

Метелка для пыли

Вакуумные пакеты

Пылесос для клавиатуры

Освежитель воздуха

Влажные салфетки

USB-вентилятор

Очиститель для духовок

Салфетки для очистки электроники

Маска для сна

Капсулы для стирки

Бумажный ролик для одежды

Силиконовые шарики для стирки

Ножи для масла

В 1931 году Артур Скотт представил миру кухонные полотенца из бумаги. С тех пор они встречаются почти в каждой квартире. Их покупают вместе с туалетной бумагой и бумажными салфетками, и возникает логичный вопрос: зачем?Во-первых, они мало отличаются от других бумажных изделий для дома. Обычная салфетка не уступает в эффективности полотенцу, если нужно быстро вытереть лишнее масло со сковороды, например. Во-вторых, не стоит забывать, что на кухне помимо бумажных изделий обычно есть тканевые полотенца. Они стоят дешевле бумажных конкурентов, но не уступают им в эффективности, когда нужно вытереть руки.Подобные метелки бывают разных видов и производятся из разных материалов — от полипропилена до страусиных перьев. Принцип работы у всех одинаковый: ворсинки притягивают пыль за счет статического электричества. Однако часть ее все же остается на предметах или падает на пол, из-за чего приходится использовать дополнительные средства для уборки. Гораздо проще взять обычные тряпочки или спланировать места хранения так, чтобы пыль в них не попадала.Очень популярное решение для компактного и гигиеничного хранения вещей. Однако далеко не всегда оно работает настолько хорошо, насколько это обещает реклама.Во-первых, в них нельзя хранить самые большие вещи — пуховики и дутые куртки. Во-вторых, одежда, пролежав внутри полиэтиленового мешка без вентиляции, может потерять вид и приобрести неприятный запах. В-третьих, у некоторых пакетов слабая зиплок-застежка — они быстро набирают воздух и становятся объемными. Поэтому, прежде чем закупаться вакуумными пакетами, стоит рассмотреть другие способы хранения. Например, корзины для одежды или тканевые боксы на застежках.B-пылесос — безопасная альтернатива обычному пылесосу в чистке клавиатуры от грязи. Если такой гаджет подарить кому-нибудь в качестве сувенира, человек наверняка оценит вашу креативность, однако вряд ли будет часто его использовать. Во-первых, мы чистим клавиатуру не каждый день, а во-вторых, есть более доступные аналоги: спринцовка и обычные салфетки.Душистые аэрозоли маскируют запахи, но не устраняют их причину. Более того, они могут быть вредны. В освежителях содержатся токсичные вещества, которые вполне могут вызывать проблемы с дыханием.Если в доме появился дурной запах, в первую очередь стоит проверить, не остался ли где-то забытый мусор и насколько исправны коммуникации. Убедившись, что все хорошо, можно заниматься ароматерапией. Необязательно покупать искусственные освежители — можно обойтись натуральными средствами. К примеру, нанести несколько капель любимого эфирного масла на ватные шарики и разложить по комнатам.Влажные салфетки, вопреки ожиданиям, вместо очищения и дезинфекции способствуют распространению бактерий. Кроме того, они плохо протирают поверхности, оставляют мыльные разводы, а руки после них хочется скорее помыть водой.Альтернативой влажным салфеткам могут стать бумажные аналоги или одноразовые носовые платки, смоченные водой. Если нужен антибактериальный эффект, вместо воды можно использовать антисептик.Вопреки слухам, USB-вентиляторы при правильном использовании не причиняют вреда компьютеру. Однако пользователи заметили, что они и не столь эффективны: некоторые слишком маленькие и ломаются спустя 3–4 дня. Чтобы не страдать от жары, надежнее использовать более мощные вентиляторы либо попробовать другие способы охлаждения, например, выпить прохладной воды.Чтобы хорошо помыть духовку, мы используем довольно едкие средства. И порой даже не замечаем, что вредим своему организму. Уже во время чистки может появиться раздражение горла, носа или глаз. Если плохо смыть средство со стенок, то при включении оно начнет испаряться, влияя на всех домашних, или может попасть в еду.Кроме дискомфорта человеческому организму очистители несут опасность и для самих духовок. Химикаты в составе моющего средства могут разрушить эмаль на некоторых деталях, что приведет к появлению коррозии и скорой их порче. Чтобы избежать ненужных рисков, можно использовать домашнее средство: смешать соду с перекисью водорода и средством для мытья посуды. Полученной кашицей можно чистить духовой шкаф. Имейте в виду, что абразив может повредить поверхность.Еще один вид влажных салфеток, которые не приносят ощутимой пользы, но стоят дороже обычных. Можно смело заменить их на мягкую тряпочку для пыли, смоченную в воде или слабом растворе спирта.Маска для сна — часто используемая вещь. Однако у нее может быть несколько минусов. Один из них — она может стать причиной проблем со зрением. В некоторых случаях из-за длительного давления на глаза после пробуждения мы будем видеть все немного размыто.Капсулы для стирки — это концентрированное моющее средство. Производители утверждают, что некоторые из них дают больше преимуществ при стирке, чем аналоги, выпущенные раньше.Тем временем пользователи отметили значительный минус: капсулы прилипают к дверце и часть средства не попадает в барабан машины. Кроме того, некоторые из них вместо очищения оставляют новые пятна и липкую пленку на одежде. Позже выяснилось, что появление пятен связано с неправильным использованием капсул, а не с ошибками производства. Тем не менее вряд ли кому-то хочется рисковать любимыми вещами, поэтому куда надежнее будет использовать проверенные средства.Кажется, что липкие ролики для чистки одежды — предмет первой необходимости, особенно если в доме есть животные. Однако на практике все немного не так: некоторые пользователи сети предлагают вместо них использовать скотч, другие — бархатистую щетку для одежды. Последнюю можно использовать по несколько лет, не покупая сменные детали.Зима позади, а это значит, пришло время стирать и убирать на хранение теплую верхнюю одежду. В интернет-магазинах продаются силиконовые шарики, и некоторые из нас по ошибке пытаются использовать их для стирки пуховиков. Этого не стоит делать, они предназначены для очистки деликатных тканей. Более того, пользователи заметили, что такие шарики вовсе бесполезны: они застревают в вещах и не выполняют свою функцию.Вывод: для каждой ткани нужно подбирать свои инструменты очистки. Пуховики эффективнее стирать с мячами для тенниса либо другими видами шариков для стирки.Бьемся об заклад, у большинства из нас на кухне можно найти такой нож, доставшийся от мамы или бабушки. Правда, будет сложно вспомнить, когда мы использовали его в последний раз. И это логично, ведь масло для бутерброда весьма эффективно можно отрезать обычным ножом, вилкой или ложкой.