Свежая мята прекрасно сочетается в салатах, смузи и даже просто чае. Чтобы постоянно быть со свежей мятой, сделайте простую систему с водой, благодаря которой мята будет расти и продолжать радовать вас свежей, ароматной зеленью!
Приготовьте 3 пластиковых контейнера, например, из-под майонеза. В одном сделайте отверстия паяльником или горячим гвоздём.
Проденьте корешки свежей мяты в отверстия.
У пластикового ведёрка поменьше обрежьте кольцо, вставьте во второе ведёрко. Налейте воду.
Установите контейнер с мятой. Теперь зелень будет продолжать расти, а вы сможете постоянно срезать свежую мяту!
Простой способ выращивания мяты
Свежая мята прекрасно сочетается в салатах, смузи и даже просто чае. Чтобы постоянно быть со свежей мятой, сделайте простую систему с водой, благодаря которой мята будет расти и продолжать радовать вас свежей, ароматной зеленью!
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