Когда и как использовать удобрение для роз

Королевой цветов розу в саду называют не зря. Шикарные ароматные цветы разной величины и оттенков украсят любой участок. Чтобы поддержать такую красоту, необходимо обеспечить особую заботу.



Одно из главных условий — своевременное внесение удобрения для подкормки роз. Не каждый состав подойдет для нежных растений, важно следовать рекомендациям по сезонности, дозировке и способу применения. Основные моменты ухода описаны в статье.







Почему розе нужны подкормки

Какие удобрения лучше вносить при посадке роз весной

Готовые комплексные удобрения

Органические удобрения для роз

Минеральные удобрения для роз

Внекорневые подкормки роз

Удобрение комнатной розы

Оптимальные сроки внесения удобрений

Осенняя подкормка роз

Основные правила обработки

Корневые подкормки вносят так:

Выбирая, какие удобрения вносить весной под розы, нужно учитывать, как отдельные составляющие влияют на рост и развитие капризного цветка:азот ускоряет рост побегов и наращивание зелени;фосфор отвечает за обильное цветение и повышение защиты от морозов;калий увеличивает стойкость к вирусным инфекциям и грибкам;железо укрепляет корневую систему.Растению нужны подкормки в течение всего вегетационного периода. Особенно важны элементы для развития и цветения. Садоводы могут отдохнуть только в зимний период, в остальное время важно вовремя использовать удобрение для роз весной и летом, наблюдать за состоянием растения, корректируя дозировки по необходимости.Сезонная помощь растению заключается в следующем:по весне, пока не сформированы бутоны, вносятся азотные удобрения для роз;летом проводят трехкратную обработку.Первая подкормка в июне, вторая — в июле, финальная — в августе. Каждая помогает цветку в определенный вегетационный период;осенью цветы готовят к зимней спячке. Вносят калий и фосфор для укрепления корней, повышения морозостойкости. Азот категорически не нужен, поскольку может активизировать рост, что перед холодами чревато гибелью цветника.Перед посадкой в почву вносят удобрения для саженцев роз. Одни садоводы обрабатывают весь розарий, другие предпочитают вносить полезные составы прицельно — в лунки. Любой вариант эффективен, но если не планируется разбивать обширный розарий, нет смысла расходовать подкормки на весь участок.Молодым саженцам нужен азот, дающий силы для формирования побегов и уверенного роста. Достаточное количество азота есть в органике. Кроме того, рекомендуется вносить древесную золу — она создает оптимальный pH грунта и защищает от грибка.Весенняя подкормка роз минеральными удобрениями не обходится без фосфора. Он нужен для общего развития и формирования бутонов. Чтобы получить максимум пользы, можно сочетать органику с минеральными добавками. Один из рецептов включает в себя:1 ст. л. суперфосфата;1,5 кг перегноя;30 г золы.Свежий навоз не используется, поскольку сжигает нежные корешки саженцев. Обязательно нужна мульча из опавших листьев или опилок, чтобы удержать влагу и снизить риск вырастания сорняков.В магазинах представлен ассортимент агрохимикатов. Выбирая по названию удобрения для роз при посадке весной и для последующей обработки, обратите внимание на такие препараты, как:«Плодородная лейка». Жидкий состав с минералами и органикой. Подходит для садовых и комнатных роз, обеспечивает рост и развитие, хорошее цветение и защиту от вредителей и заболеваний;«Агрикола-Аква». Жидкая смесь из NPK и гумата натрия. Состав напоминает предыдущий вариант, оптимизирован для всех разновидностей роз и прочих цветущих растений. Стимулирует рост и цветение, позитивно сказывается на аромате и яркости цветов;«Роза». Считается одной из лучших подкормок. Помимо стандартного комплекса NPK, в состав входят полезные микроэлементы;«Покон». Питательный эффективный состав, включающий в себя фосфорную кислоту, азот, окись калия, медь, цинк, железо и другие полезные микроэлементы;«Глория». Органоминеральный состав, стимулирующих буйный рост, насыщенность цвета и аромата. Увеличивается период цветение и количество бутонов на кусте.Перечисленные и другие составы вносят строго по инструкции, соблюдая дозировку, время и способ обработки.Некоторые садоводы игнорируют достижения агрохимии, поэтому удобрения при посадке роз выбирают из органических составов. Источником питания для цветов становится птичий помет, пекарские дрожжи, древесная зола и т. д. Рекомендация по соблюдению дозировок и сроков не теряет своей актуальности.Навоз и помет лучше вносить по осени. Вокруг кустов выкапывают канавки, куда вносят органику и засыпают грунтом. Свежий помет требует аккуратного применения, поскольку может навредить корням и стеблям. Лучше использовать перепревший навоз и перегной. После осеннего удобрения розы «проснутся» весной с необходимым запасом питания. Летом их можно подкормить раствором из 10 л воды и 1 кг помета.Дрожжевой раствор используют с середины весны до середины августа. Растворяют 1 кг свежих дрожжей в 10 л теплой воды. Получится концентрат, который перед применением разводят водой в пропорции 1:10. Под каждый куст заливают 1 л раствора, повторяют через месяц.Древесная зола выручает на кислых почвах. Обеспечивает развитие розы, продлевает период цветения. Применять золу можно разными способами: рассыпать по осени под кусты, полить раствором в период вегетации.Основные вещества, в которых нуждается роза, — калий, азот и фосфор. Чуть меньше нужно серы, кальция и магния. В качестве витаминных добавок розе дают железо, бор, марганец, молибден и медь. Каждый элемент подкормки играет свою роль.Азот. Большой объем необходим весной и в начале летнего сезона. Стимулирует рост побегов, разрастание зелени. В качестве удобрения применяются мочевина, аммиачная селитра.Фосфор. Стимулирует развитие корней, цветение, ускоряет вызревание побегов, что помогает пережить зиму. Для подкормки используют суперфосфат, аммофос.Калий. Повышает иммунитет и морозостойкость куста за счет накопления сахаров. Летом растение лучше переносит зной за счет удержания воды. В тандеме с фосфором калий положительно влияет на цветение и яркость бутонов. С этой целью применяют сернокислый калий, калимагнезию.Кальций. Укрепляет корневую систему, улучшает яркость цвета. Содержится в костной муке.Сера. Повышает биодоступность питательных элементов в грунте.Магний. Стимулирует формирование хлорофилла.В качестве удобрения для роз весной нередко используют комплексные препараты, такие как «Кемира», «Агрикола», «Фертика». В конце периода вегетации куст удобряют препаратами с медью, калием, фосфором, железом и цинком для повышения стойкости к морозам.Помимо основных удобрений в течение всего сезона садоводы используют внекорневую подкормку роз. Полезные вещества впитываются стеблями и листьями растения. Применять препараты рекомендуется в сухую и ясную погоду. Жидкость разводится непосредственно перед опрыскиванием. Одно из популярных средств — «Глория».Цветы в домашних условиях более капризные и прихотливые. Использовать удобрение для роз в этом случае следует осторожно. Обрабатывают и корни, и листья. После зимы во время интенсивного роста куст нуждается в калии и азоте. Можно применять магазинные или приготовленные своими руками составы. Последние готовят из навоза и помета. Из магазинных препаратов хорошо себя зарекомендовало удобрение «Фаско».Потребность в дополнительном питании зависит от фазы развития растения. Для эффективного ухода удобно составить схему подкормок. Примерный график внесения удобрений для роз следующий:В конце апреля — начале мая, когда температура воздуха не ниже +10 °C, а на кустах набухают листовые почки применяется комплексный состав. Это может быть что-то одно на выбор — «Фертика», «Агрикола», «Кемира» и др. Вокруг каждого куста формируется валик из перегноя до 10 см в высоту.Через неделю после внесения первого удобрения, когда проклюнутся листья, под каждый куст выливают 3 л сброженного настоя травы либо навоза.В конце мая — начале июня, когда растут побеги и начинается бутонизация, используется минеральное удобрение для роз: на ведро воды добавляют по 1 ст. л. «Агриколы», «Идеала» и сернокислого калия. Норма — 5 л на куст. Альтернативный вариант — перебродивший настой навоза либо травы из расчета 4 л на куст.В июне, когда бутоны начинают раскрываться, на каждый куст понадобится до 4 л жидкой подкормки следующего состава: в ведре воды растворить по 1 ст. л. «Агриколы» и сульфата калия, 2 ст. л. нитрофоски.С конца июня до начала июля, когда кусты обильно цветут, удобрения не требуются.В конце июля — начале августа, когда наступила пауза после первого периода цветения, повторяют подкормку (состав из пункта 1).В сентябре, когда розы повторно отцвели, вносится около 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2 почвы.Первая подкормка роз весной производится совместно с высадкой растения в грунт. Если посадочная яма была заполнена питательным грунтом, в течение первого года выращивания удобрять розу не нужно.К успешной зимовке розу нужно подготовить. Удобрения для роз, укрепляющие иммунитет и повышающие стойкость к морозам, вносят дважды. Первый раз в конце лета, второй — в конце сентября. Азотсодержащие добавки в это время не используются, в том числе навоз и другие, богатые азотом, натуральные удобрения. Основной упор делается на кальций, фосфор и калий. Правильный подход позволит добиться обильного цветения в следующем году.Для лучшего усвоения питательных веществ удобрения чередуют. Идеальный вариант — использовать попеременно органику и минеральные добавки, чтобы получить пышное цветение и активный рост.вокруг куста выкапывают канавку;обильно поливают канавки из расчета 10 л воды на 1 кв. м;вносят удобрение;взрыхляют грунт и разравнивают;по возможности вносят мульчу.Благодаря регулярному уходу и правильно подобранным составам розы будут активно развиваться и радовать пышным долговременным цветением. Помимо удобрений, кусты нуждаются в регулярном полив, избавлении от сорняков, рыхлении грунта. Комплексный подход даст превосходные результаты.