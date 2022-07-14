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Когда и как использовать удобрение для роз

Королевой цветов розу в саду называют не зря. Шикарные ароматные цветы разной величины и оттенков украсят любой участок. Чтобы поддержать такую красоту, необходимо обеспечить особую заботу. 

Одно из главных условий — своевременное внесение удобрения для подкормки роз. Не каждый состав подойдет для нежных растений, важно следовать рекомендациям по сезонности, дозировке и способу применения. Основные моменты ухода описаны в статье.

Когда и как использовать удобрение для роз

Почему розе нужны подкормки



Выбирая, какие удобрения вносить весной под розы, нужно учитывать, как отдельные составляющие влияют на рост и развитие капризного цветка:

азот ускоряет рост побегов и наращивание зелени;
фосфор отвечает за обильное цветение и повышение защиты от морозов;
калий увеличивает стойкость к вирусным инфекциям и грибкам;
железо укрепляет корневую систему.
Растению нужны подкормки в течение всего вегетационного периода. Особенно важны элементы для развития и цветения. Садоводы могут отдохнуть только в зимний период, в остальное время важно вовремя использовать удобрение для роз весной и летом, наблюдать за состоянием растения, корректируя дозировки по необходимости.
Сезонная помощь растению заключается в следующем:
по весне, пока не сформированы бутоны, вносятся азотные удобрения для роз;
летом проводят трехкратную обработку.
Первая подкормка в июне, вторая — в июле, финальная — в августе. Каждая помогает цветку в определенный вегетационный период;
осенью цветы готовят к зимней спячке. Вносят калий и фосфор для укрепления корней, повышения морозостойкости. Азот категорически не нужен, поскольку может активизировать рост, что перед холодами чревато гибелью цветника.

Какие удобрения лучше вносить при посадке роз весной



Перед посадкой в почву вносят удобрения для саженцев роз. Одни садоводы обрабатывают весь розарий, другие предпочитают вносить полезные составы прицельно — в лунки. Любой вариант эффективен, но если не планируется разбивать обширный розарий, нет смысла расходовать подкормки на весь участок.
Молодым саженцам нужен азот, дающий силы для формирования побегов и уверенного роста. Достаточное количество азота есть в органике. Кроме того, рекомендуется вносить древесную золу — она создает оптимальный pH грунта и защищает от грибка.
Весенняя подкормка роз минеральными удобрениями не обходится без фосфора. Он нужен для общего развития и формирования бутонов. Чтобы получить максимум пользы, можно сочетать органику с минеральными добавками. Один из рецептов включает в себя:

1 ст. л. суперфосфата;
1,5 кг перегноя;
30 г золы.
Свежий навоз не используется, поскольку сжигает нежные корешки саженцев. Обязательно нужна мульча из опавших листьев или опилок, чтобы удержать влагу и снизить риск вырастания сорняков.

Готовые комплексные удобрения



В магазинах представлен ассортимент агрохимикатов. Выбирая по названию удобрения для роз при посадке весной и для последующей обработки, обратите внимание на такие препараты, как:
«Плодородная лейка». Жидкий состав с минералами и органикой. Подходит для садовых и комнатных роз, обеспечивает рост и развитие, хорошее цветение и защиту от вредителей и заболеваний;
«Агрикола-Аква». Жидкая смесь из NPK и гумата натрия. Состав напоминает предыдущий вариант, оптимизирован для всех разновидностей роз и прочих цветущих растений. Стимулирует рост и цветение, позитивно сказывается на аромате и яркости цветов;
«Роза». Считается одной из лучших подкормок. Помимо стандартного комплекса NPK, в состав входят полезные микроэлементы;
«Покон». Питательный эффективный состав, включающий в себя фосфорную кислоту, азот, окись калия, медь, цинк, железо и другие полезные микроэлементы;«Глория». Органоминеральный состав, стимулирующих буйный рост, насыщенность цвета и аромата. Увеличивается период цветение и количество бутонов на кусте.
Перечисленные и другие составы вносят строго по инструкции, соблюдая дозировку, время и способ обработки.

Органические удобрения для роз



Когда и как использовать удобрение для роз

Некоторые садоводы игнорируют достижения агрохимии, поэтому удобрения при посадке роз выбирают из органических составов. Источником питания для цветов становится птичий помет, пекарские дрожжи, древесная зола и т. д. Рекомендация по соблюдению дозировок и сроков не теряет своей актуальности.
Навоз и помет лучше вносить по осени. Вокруг кустов выкапывают канавки, куда вносят органику и засыпают грунтом. Свежий помет требует аккуратного применения, поскольку может навредить корням и стеблям. Лучше использовать перепревший навоз и перегной. После осеннего удобрения розы «проснутся» весной с необходимым запасом питания. Летом их можно подкормить раствором из 10 л воды и 1 кг помета.
Дрожжевой раствор используют с середины весны до середины августа. Растворяют 1 кг свежих дрожжей в 10 л теплой воды. Получится концентрат, который перед применением разводят водой в пропорции 1:10. Под каждый куст заливают 1 л раствора, повторяют через месяц.
Древесная зола выручает на кислых почвах. Обеспечивает развитие розы, продлевает период цветения. Применять золу можно разными способами: рассыпать по осени под кусты, полить раствором в период вегетации.

Минеральные удобрения для роз



Основные вещества, в которых нуждается роза, — калий, азот и фосфор. Чуть меньше нужно серы, кальция и магния. В качестве витаминных добавок розе дают железо, бор, марганец, молибден и медь. Каждый элемент подкормки играет свою роль.

Азот. Большой объем необходим весной и в начале летнего сезона. Стимулирует рост побегов, разрастание зелени. В качестве удобрения применяются мочевина, аммиачная селитра.
Фосфор. Стимулирует развитие корней, цветение, ускоряет вызревание побегов, что помогает пережить зиму. Для подкормки используют суперфосфат, аммофос.
Калий. Повышает иммунитет и морозостойкость куста за счет накопления сахаров. Летом растение лучше переносит зной за счет удержания воды. В тандеме с фосфором калий положительно влияет на цветение и яркость бутонов. С этой целью применяют сернокислый калий, калимагнезию.
Кальций. Укрепляет корневую систему, улучшает яркость цвета. Содержится в костной муке.
Сера. Повышает биодоступность питательных элементов в грунте.
Магний. Стимулирует формирование хлорофилла.
В качестве удобрения для роз весной нередко используют комплексные препараты, такие как «Кемира», «Агрикола», «Фертика». В конце периода вегетации куст удобряют препаратами с медью, калием, фосфором, железом и цинком для повышения стойкости к морозам.

Внекорневые подкормки роз



Помимо основных удобрений в течение всего сезона садоводы используют внекорневую подкормку роз. Полезные вещества впитываются стеблями и листьями растения. Применять препараты рекомендуется в сухую и ясную погоду. Жидкость разводится непосредственно перед опрыскиванием. Одно из популярных средств — «Глория».

Удобрение комнатной розы



Когда и как использовать удобрение для роз

Цветы в домашних условиях более капризные и прихотливые. Использовать удобрение для роз в этом случае следует осторожно. Обрабатывают и корни, и листья. После зимы во время интенсивного роста куст нуждается в калии и азоте. Можно применять магазинные или приготовленные своими руками составы. Последние готовят из навоза и помета. Из магазинных препаратов хорошо себя зарекомендовало удобрение «Фаско».

Оптимальные сроки внесения удобрений



Потребность в дополнительном питании зависит от фазы развития растения. Для эффективного ухода удобно составить схему подкормок. Примерный график внесения удобрений для роз следующий:
В конце апреля — начале мая, когда температура воздуха не ниже +10 °C, а на кустах набухают листовые почки применяется комплексный состав. Это может быть что-то одно на выбор — «Фертика», «Агрикола», «Кемира» и др. Вокруг каждого куста формируется валик из перегноя до 10 см в высоту.
Через неделю после внесения первого удобрения, когда проклюнутся листья, под каждый куст выливают 3 л сброженного настоя травы либо навоза.
В конце мая — начале июня, когда растут побеги и начинается бутонизация, используется минеральное удобрение для роз: на ведро воды добавляют по 1 ст. л. «Агриколы», «Идеала» и сернокислого калия. Норма — 5 л на куст. Альтернативный вариант — перебродивший настой навоза либо травы из расчета 4 л на куст.
В июне, когда бутоны начинают раскрываться, на каждый куст понадобится до 4 л жидкой подкормки следующего состава: в ведре воды растворить по 1 ст. л. «Агриколы» и сульфата калия, 2 ст. л. нитрофоски.
С конца июня до начала июля, когда кусты обильно цветут, удобрения не требуются.
В конце июля — начале августа, когда наступила пауза после первого периода цветения, повторяют подкормку (состав из пункта 1).
В сентябре, когда розы повторно отцвели, вносится около 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2 почвы.
Первая подкормка роз весной производится совместно с высадкой растения в грунт. Если посадочная яма была заполнена питательным грунтом, в течение первого года выращивания удобрять розу не нужно.

Осенняя подкормка роз



Когда и как использовать удобрение для роз

К успешной зимовке розу нужно подготовить. Удобрения для роз, укрепляющие иммунитет и повышающие стойкость к морозам, вносят дважды. Первый раз в конце лета, второй — в конце сентября. Азотсодержащие добавки в это время не используются, в том числе навоз и другие, богатые азотом, натуральные удобрения. Основной упор делается на кальций, фосфор и калий. Правильный подход позволит добиться обильного цветения в следующем году.

Основные правила обработки



Для лучшего усвоения питательных веществ удобрения чередуют. Идеальный вариант — использовать попеременно органику и минеральные добавки, чтобы получить пышное цветение и активный рост.

Корневые подкормки вносят так:




вокруг куста выкапывают канавку;
обильно поливают канавки из расчета 10 л воды на 1 кв. м;
вносят удобрение;
взрыхляют грунт и разравнивают;
по возможности вносят мульчу.
Благодаря регулярному уходу и правильно подобранным составам розы будут активно развиваться и радовать пышным долговременным цветением. Помимо удобрений, кусты нуждаются в регулярном полив, избавлении от сорняков, рыхлении грунта. Комплексный подход даст превосходные результаты.
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