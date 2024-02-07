Как привести пятки в порядок за 7 минут

Ухаживать за пятками совсем не сложно! Воспользуйтесь проверенной десятилетиями процедурой, о которой знали ещё в СССР. Всего 7-10 минут, и пятки будут гладкими, мягкими, ухоженными. Избавьтесь от мозолей, натоптышей и трещинок в домашних условиях!







Распаривание ног

Паста для удаления натоптышей

Уход за пятками в домашних условиях

Это не только полезная, но и приятная процедура! В таз налейте кипяток — примерно 2-3 литра. Сюда же добавьте 1 ст. л. соли. Лучше, если она будет морская. Оставьте воду немного остыть, а пока приготовьте пасту!В пиалу насыпьте 1 ст. л. соды, влейте столько же лимонного сока. Перемешайте до однородности. И добавьте ещё один компонент — это любая, даже самая бюджетная зубная паста. Также понадобится 1 ст. л.Когда вода чуть остыла и можно терпеть, опустите ноги в таз. Пропарьте их около 10 минут.Затем вытрите насухо. На пол подложите пакет или полотенце. С помощью ватного диска нанесите ранее подготовленную пасту на пятки и стопу.Старайтесь держать ноги на весу или на пальцах. Оставьте в таком виде на 7-10 минут.Когда начнёт немного печь, верните ноги в таз с солёной водой. С помощь пемзы очистите кожу ног.Вытрите насухо и нанесите любой крем. Пяточки стали очень мягкими и гладкими!Проводить такую процедуру нужно по мере необходимости. Тогда все трещинки затянутся, а кожа ног будет всегда в отличном состоянии!