Кто и зачем написал любовное письмо бутылке виски, или Как американцы переживали сухой закон

С тех самых пор, как появился алкоголь, у человечества начались проблемы. Зачем было изобретать то, с чем потом нужно так тяжело и зачастую абсолютно безуспешно бороться? Власти различных стран в разное время пытались ограничивать доступ к зелёному змию. Такие попытки всегда заканчивались провалами.
Странная пропаганда трезвого образа жизни
Уровень потребления алкоголя в США весьма беспокоил власти. / Фото: posuda-bohemia.ru
Правительство США избрало весьма странный способ для пропаганды трезвого образа жизни. Ещё в конце XIX века власти решили бороться с пагубным пристрастием, которое грозило погубить молодую нацию. В Америке возникло целое движение за умеренность. Таким образом активная часть населения пыталась сократить потребление алкоголя в стране. Активисты движения изготовили для этого несколько «карт умеренности». Это были картографические иллюстрации с вымышленной топографией, которые были призваны предостеречь от употребления алкоголя, проинформировать население о его вреде и показать все преимущества трезвого образа жизни.
Почему именно карты? Возможно, потому что на таком аллегорическом примере проще всего было продемонстрировать полную территориальную экспансию. Оставаться в таких условиях трезвенником было очень сложно. Это можно было сравнить с долгим и трудным путешествием, требующим преодоления весьма опасной местности. Так, на карте был мыс Отчаяния, острова Вина, Залив Нищеты, но также и Земля Обетованная, достичь которой можно было, пройдя мыс Реформ и Королевство Покаяния, сделав краткую остановку в Провинции Удовлетворённости.
Движение за умеренность использовало карты и иллюстрации, чтобы препятствовать употреблению алкоголя. / Фото: atlasobscura.com
Все ужасы пути в обратном направлении демонстрировала карта от компании Black Valley Railroad. На ней был изображён поезд, паровоз которого носил название «Белая горячка». Остановки также выглядели весьма красноречиво: станция «Кривой Пьяница», город Нищих, долина Азартных игр, Логово Грабителей, Тюрьма, Страна Демонов, долина Маньяков и, наконец, станция «Полное Разрушение».
Надо сказать, что любители выпить также не отставали в изобретательности и весьма часто демонстрировали в деле пропаганды не меньшую креативность. Так, например, на одной из карт, которая превозносила удовольствие от выпивки в ранг неземного, использовалось такое количество каламбуров, двусмысленностей, образов и терминов, что только диву даешься! Там были острова Удовольствий, водоёмы, носившие названия популярных спиртных напитков, песчаная коса в виде барной стойки.
Карта острова Удовольствий полна названий коктейлей, спиртных напитков и пьяного сленга. / Фото: atlasobscura.com
На карте были названия коктейлей и спиртных напитков. / Фото: atlasobscura.com
Каждый объект на карте относился к какому-нибудь аспекту употребления алкоголя. На карте даже есть признание в любви, адресованное бутылке виски. Такое любовное письмо, адресованное спиртному, создал хьюстонский архитектор Х. Дж. («Хейни») Лоуренс в 1931 году, за два года до окончания действия «сухого закона».
Масштаб карты — это мера разлива алкоголя. / Фото: atlasobscura.com
В 1920-1933 годах на всей территории США действовал так называемый «Сухой закон». На государственном уровне было запрещено производство, ввоз, перевозка и продажа спиртных напитков. В каком-то смысле «сухой закон» стал конечным результатом движения за умеренность.
Картографы изобразили 18-ю поправку, вводившую «сухой закон», в виде тонущего корабля. / Фото: atlasobscura.com
Последствия «сухого закона»
Запрет, конечно, значительно сократил, но не исключил употребление алкоголя. Это также создало огромные возможности для теневого бизнеса. Именно этот период американской истории связан с возникновением и развитием организованной преступности, мафии. Во всех штатах возросло количество преступлений: краж со взломом, убийств, грабежей. Также потребление запрещённых веществ выросло почти на 50%. К началу 1930-х годов окончательно стало понятно, что социальные издержки сухого закона сильно перевесили довольно призрачные выгоды.
Во время действия «сухого закона» алкоголь в обществе стал ассоциироваться с чем-то неимоверно важным для жизни, стал неким синонимом достатка и роскоши. Кроме романтизировавших алкоголь карт, население изобрело огромное количество коктейлей, которые популярны и сегодня.
Во время действия «сухого закона» алгоголь стал синонимом роскоши. / Фото: roetell.com
В целом по стране потребление алкоголя, сразу после введения запрета, упало до 30% от уровня, существовавшего до введения «сухого закона». В последующие годы эта цифра выросла примерно до 60-70%. На таком уровне потребление спиртных напитков оставалось вплоть до отмены запрета. Добавить тут можно разве что одно: запретный плод, как известно, сладок.
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