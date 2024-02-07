Кто и зачем написал любовное письмо бутылке виски, или Как американцы переживали сухой закон

Странная пропаганда трезвого образа жизни

Уровень потребления алкоголя в США весьма беспокоил власти. / Фото: posuda-bohemia.ru

Движение за умеренность использовало карты и иллюстрации, чтобы препятствовать употреблению алкоголя. / Фото: atlasobscura.com

Карта острова Удовольствий полна названий коктейлей, спиртных напитков и пьяного сленга. / Фото: atlasobscura.com

На карте были названия коктейлей и спиртных напитков. / Фото: atlasobscura.com

Масштаб карты — это мера разлива алкоголя. / Фото: atlasobscura.com

Картографы изобразили 18-ю поправку, вводившую «сухой закон», в виде тонущего корабля. / Фото: atlasobscura.com

Последствия «сухого закона»

Во время действия «сухого закона» алгоголь стал синонимом роскоши. / Фото: roetell.com