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36 наинтереснейших фактов о вине

Вино считается одним из самых благородных напитков во всём мире. Виноделие берёт своё начало с незапамятных времён. Вино упоминается в Библии и Коране, греческой и римской мифологии, где были свои боги вина (к примеру, Дионис). Стоит отметить, что почти у каждого народа существует своя легенда, повествующая о появлении божественного эликсира — вина. Существует целая наука, изучающая этот виноградный алкогольный напиток — энология.

Ниже представлены 36 интересных фактов о вине.

«Ароматом» называют запах молодого вина, в то время как более выдержанный напиток имеет более тонкий запах, именуемый «букетом».

36 наинтереснейших фактов о вине

В Древней Греции хозяин дома во время застолья первым делал глоток вина, дабы гости убедились, что напиток не отравлен. Таким образом возникло выражение «Пить за здоровье».

36 наинтереснейших фактов о вине

Дегустация вина — это, по сути, оценка запаха. Поэтому женщины подходят на роль дегустаторов лучше, чем мужчины, так как они обладают более чувствительным обонянием, особенно в период репродуктивного возраста.

36 наинтереснейших фактов о вине

Не все вина улучшаются со временем. Подавляющее большинство вин сразу готовы к употреблению и не имеют потенциала, и только немногие будут улучшаться при хранении десятилетиями.

36 наинтереснейших фактов о вине

Красное вино имеет красный цвет из-за того, что во время процесса ферментации оно насыщается цветом виноградной кожуры. Белое вино не проходит процесс ферментации.

36 наинтереснейших фактов о вине

В Древнем Риме женщинам запрещалось употреблять вино. Супруг имел полное право убить свою жену в случае нарушения этого закона. В 194 году до н.э. вместо смертной кары ввели развод.

36 наинтереснейших фактов о вине

Самая старая бутылка вина в мире была найдена близ немецкого города Шпайер и датируется 325 годом нашей эры. Экспонат находится в Историческом музее Пфальца.

36 наинтереснейших фактов о вине

Регулярное, но умеренное употребление вина может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, инсульта.

36 наинтереснейших фактов о вине

В то время как вино оказывает благотворное влияние на организм, оно также может стать причиной возникновения рака желудочно-кишечного тракта, в частности пищевода. Существует также риск заболевания раком молочной железы

36 наинтереснейших фактов о вине

Во время дегустации вина необходимо немного подержать жидкость во рту и только потом проглотить (или сплюнуть в плевательницу). Хорошее вино будет иметь долгое послевкусие, в то время как вино низкого качества — нет.

36 наинтереснейших фактов о вине

Дорогие, более тяжёлые продукты сочетаются с тяжёлым вином; лёгкие продукты требуют лёгкого вина. Кроме того, красное вино, как правило, подаётся с красным мясом, белое вино с белым мясом или рыбой, а сладкое вино — на десерт.

36 наинтереснейших фактов о вине

Многие ошибочно полагают, что шампанское изобрёл монах дом Периньон. И хотя заслуга первооткрывателя ему не принадлежит, он внёс значительный вклад в усовершенствование игристых вин.

36 наинтереснейших фактов о вине

Согласно законодательству Европейского союза, игристое вино, произведённое за пределами французской провинции Шампань не может называться «шампанским».

36 наинтереснейших фактов о вине

Традиционно принято сначала подавать лёгкие вина и только потом переходить к более тяжёлым. Кроме того, белое вино должно быть подано перед красным, молодое вино — перед старым и сухое вино — перед сладким.

36 наинтереснейших фактов о вине

Ледяное вино — немецкое изобретение, которое представляет собой десертное вино, изготовленное из винограда, замороженного на лозе.

36 наинтереснейших фактов о вине

Стандартный бокал сухого белого или красного вина содержит около 110 калорий. Чем слаще вино, тем больше калорий.

36 наинтереснейших фактов о вине

В древнем мире вино содействовало установлению контактов между народами и являлось средством торговли. К примеру, греки обменивали напиток на драгоценные металлы, а римляне — на рабов.

36 наинтереснейших фактов о вине

Свод законов Хаммурапи включает закон, который наказывает продавцов вина в случае мошенничества. По этому закону они должны быть утопленными в реке.

36 наинтереснейших фактов о вине

Существует правильный и неправильный способ держания бокала с вином. Необходимо держать бокал за ножку, а не за саму чашу, так как тепло вашей ладони будет нагревать напиток.

36 наинтереснейших фактов о вине

Правильное сочетание вина и еды образуют «синергию» вкуса, которую невозможно достичь при употреблении вина или еде по-отдельности.

36 наинтереснейших фактов о вине

Энолог — специалист по изготовлению вин, оценке почвы, воды и самого напитка.

36 наинтереснейших фактов о вине

Красное вино составляет 55% от продаж вина в ресторанах.

36 наинтереснейших фактов о вине

Европейские вина, как правило, называются в честь их географического расположения (например, Шассань-Монраше или Бордо), в то время как неевропейские вина (например, Пино-нуар, Мерло) названы в честь сорта винограда.

36 наинтереснейших фактов о вине

Женщины более восприимчивы к воздействию вина, чем мужчины. У прекрасного пола имеется меньше фермента в слизистой желудка, необходимого для эффективного метаболизма алкоголя.

36 наинтереснейших фактов о вине

Как правило, красное вино обладает более сильными антиоксидантными свойствами, нежели белое, и содержит ресвератрол, благодаря которому уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

36 наинтереснейших фактов о вине

В большинстве случаев вино подаётся в бокале с изогнутыми краями, которые способствуют «удержанию» ароматов. Чем тоньше стекло и обод, тем лучше.

36 наинтереснейших фактов о вине

Винные сорта винограда занимают первое место среди мировых плодовых культур по площади посевных полей.

36 наинтереснейших фактов о вине

Кухня — худшее место для хранения вина. Как правило, на кухне довольно жарко. Холодильник также не является удовлетворительным для хранения напитка из-за чрезмерного холода.

36 наинтереснейших фактов о вине

Серая гниль в определённых случаях является доброкачественным грибком, благодаря которому изготовляются элитные сладкие десертные вина.

36 наинтереснейших фактов о вине

Когда археологи вскрыли могилу Тутанхамона в 1922 году, внутри они обнаружили кувшины с вином, на которых были указаны дата изготовления, имя винодела и пометки «очень хорошее вино».

36 наинтереснейших фактов о вине

«Штандарт войны и мира» (2600г.-2400 г. до н. э.) — первая известная иллюстрация распития вина.

36 наинтереснейших фактов о вине

Оенофобия – боязнь вина.

36 наинтереснейших фактов о вине

Корк-тизер — это человек, который постоянно говорит о том, что он откроет бутылку вина, но никогда этого не делает.

36 наинтереснейших фактов о вине

Вино, которое кажется «водянистым» на вкус, считается «разбавленным». Оно могло быть сделано из винограда, который собирали во время проливного дождя.

36 наинтереснейших фактов о вине

Как правило, с возрастом красные вина теряют цвет, приобретая кирпично-красный оттенок. Белые вина приобретают золотисто-коричневые оттенки.

36 наинтереснейших фактов о вине

Одна тонна винограда — это 60 ящиков вина или 720 бутылок, т.е. одна бутылка вина содержит примерно 1 270 г винограда.

36 наинтереснейших фактов о вине


 

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