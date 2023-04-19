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Суслики – самые умилительные создания на Земле!

Хенрик Шпранц – немецкий фотограф, проживающий в Австрии. По профессии Хенрик – разработчик ПО, но его истинная страсть – фотографии природы. Его фотохроника жизни европейских сусликов наверняка вызовет у вас слезы умиления. Кто бы мог подумать, что эти грызуны – настолько очаровательные и эмоциональные существа!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

Суслики - самые умилительные создания на Земле!

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