Вещи в доме, которые нужно убрать перед приходом гостей

Что стоит скрыть от постороннего взгляда, когда к вам приходят в гости?







Перед приходом гостей мы всегда наводим порядок и создаем в квартире или доме приятную атмосферу, которая подарит всем присутствующим только положительные впечатления. Но в процессе уборки (быстрой или заранее спланированной) мы можем не обратить внимание на привычные вещи, которые мы кладем в пространстве так, как удобно нам в повседневной жизни.

Средства гигиены в ванной

Личные полотенца

Важные документы

Записки с напоминаниями или пожеланиями

Ненужные вещи на стеллаже в прихожей

Грязные вещи

Лекарства

Дорогая техника

Деньги и банковские карты

Украшения

Забытые важные документы или личные мелочи, которые могут рассказать о хозяевах чуть больше, чем нужно знать гостям. Рассказываем, какие вещи стоит убрать перед встречей с друзьями.Проводя быструю уборку, мы можем упустить из виду самые привычные для нас вещи в ванной: средства личной гигиены и аксессуары, которыми пользуемся каждый день. После того, как вы очистили поверхность от загрязнений, обведите их взглядом и уберите в тумбочку подставку для бритвы, расческу и маникюрный набор. Чем меньше предметов для ухода увидят ваши гости, тем комфортнее они себя будут чувствовать в вашей ванной.Во избежании вопросов: «Каким полотенцем можно воспользоваться?», упростите задачу и гостям, и себе. Перед их приходом уберите из ванной полотенца, которыми вы пользуетесь сами. Ведь все-таки, какими близкими люди не были, правила гигиены никто не отменял. Кстати, на кухню тоже можно повесить чистое полотенце — вдруг кто-то придет пораньше и захочет помочь вам накрыть на стол.Убирать личные документы, договоры и банковские счета стоит не только потому, что вы не доверяете людям, которые придут к вам в гости. Для того, чтобы сохранить ценные бумаги в сохранности, сложите их в папку или любое отделение стола. Тогда вы точно их не потеряете и не поставите в неловкое положение людей, которые случайно могут увидеть лишнюю для них информацию о вас.Проживая вместе, мы часто оставляем друг другу небольшие записки-напоминания: что не забыть взять с собой на работу, какие продукты купить для предстоящего вечера, а может, просто приятные слова с пожеланиями на будущий день. Такие мелочи очень приятно видеть самым близким, но все же стоит ограничить круг тех, кто может наткнуться на них случайным образом.Часто стеллаж в прихожей мы используем как место, где собраны все предметы, которые мы боимся забыть перед выходом из дома или же те, которые перед выходом оказались ненужными. И даже если в этой небольшой кучке вы видите всего несколько предметов, гость при входе в дом с большей вероятностью сразу же обратит на нее внимание и отметим, что на полке лежат вещи далеко не первой необходимости.Конечно, грязные вещи — то, что необходимо убрать само собой, но по привычке мы можем отложить тот или иной предмет гардероба во время сборов и попросту забыть. И лишь после того, как кто-то случайно наткнется на эту «заначку», вы можете вспомнить о ее существовании.Витамины, таблетки и прочие лекарства порой занимают некоторое место на кухне. И ставим на стол мы их намеренно: чтобы не забыть важные добавки. Но перед приходом гостей их все же стоит убрать: людям необязательно знать, каким способом вы поддерживаете свое здоровье и в каких количествах.Если в гости к вам приодет не один человек, а целая компания или семья, то дорогой технике точно не стоит лежать на видном месте. Представьте, что вы испытаете, если кто-то случайно заденет и уронит девайс, а дети порой могут и вовсе принять его за игрушку. Что тоже вряд ли обернется безопасным использованием. Чтобы уберечь себя, свою технику и избежать неловких моментов, убедитесь, что все лежит в недоступном месте.К категории важных документов можно отнести и деньги с банковскими картами. Ваши средства можно приравнять к очень личной информации, поэтому постарайтесь убрать наличные или кредитки в укромное место.Украшения в жизни каждой женщины занимают особое место как в моральном, так и физическом плане. Причем хранить аксессуары (особенно, если их несчетное количество) — особое искусство. И даже если они разложены как в спальне, так и в прихожей, перед приходом гостей лучше переложить их в отдельную шкатулку: так, они точно не потеряются и не будут привлекать к себе внимание. Возможно, вам будет не очень приятно, если посторонние захотят примерить ваши аксессуары.