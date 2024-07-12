Такое видел только тут: Голландец проехал по России на автобусе

Если в автобус зайдут бабушка или дедушка, кто-нибудь обязательно уступит им место — если, конечно, молодые люди не отвлечены на смартфон.

А вот в Европе никто из пассажиров так не делает — потому что пожилой человек может не на шутку обидеться.