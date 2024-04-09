Привычки при стирке, от которых срочно нужно отказаться

Наверняка вы об этом не задумывались, но у многих из нас есть вредные привычки относительно стирки вещей. К сожалению, они наносят непоправимый вред и одежде, и стиральной машине.







Эксперты по уходу за вещами и их стирке поделились несколькими рекомендациями, которые уже сегодня помогут вам начать вырабатывать полезные привычки.



Игнорирование признаков неисправности стиральной машины

Использование большого количества порошка

Загрузка вещей в машину без проверки карманов

Перегрузка стиральной машины

Стиральная машина — важнейший прибор, помогающий в домашнем хозяйстве стирать белье, однако многие, вероятно, не придают ей слишком большого значения до тех пор, пока машинка не перестанет работать. В следующий раз, когда вы услышите странный шум, издаваемый стиральной машиной во время стирки, почувствуете неприятный запах или увидите в резиновом уплотнителе плесень, не думайте, что это обыденное состояние техники.Один и тот же температурный режимНастройка температуры в стиральной машине существенно зависит от того, что именно вы собираетесь стирать. Как правило, полотенца и постельное белье стоит стирать в теплой или горячей воде, в то время как хлопок и шерсть — при более низких температурах, чтобы не повредить ткань и сохранить форму. Кроме того, изменение температурного режима убережет одежду от преждевременного выцветания.Злоупотребление моющим средством — одна из самых распространенных ошибок, которую люди допускают при стирке. Проблема в том, что в голове чаще всего действует принцип «чем больше геля/порошка — тем лучше», поскольку нам кажется такой подход наиболее логичным для отстирывания пятен и сохранения свежести белья. На самом деле, наоборот, излишек стирального порошка с высокой вероятностью останется на вашей одежде в виде следов, нежели отстирает уже имеющиеся.Если вы спешите или имеете слишком много дел по дому, чтобы зацикливаться на каждом этапе уборки, легко случайно проглядеть содержимое карманов. Нежелание проверять карманы перед стиркой способно обернуться для вас засором сливного отверстия стиральной машины, причем причиной может стать что угодно: от монет до забытой бумажки. Помимо этого, во время вращения барабана металлический предмет имеет все шансы разбить стекло с фронтальной загрузкой или повредить сам барабан.Иногда у каждого из нас есть соблазн засунуть в барабан стиральной машины как можно больше вещей, чтобы быстрее закончить со стиркой, но перегрузка техники скорее снижает уровень эффективности отстирывания, чем помогает вам в экономии ресурсов. Очевидно, что перегрузка стиральной машины создаст дополнительное механическое давление на технику и приведет к ее более быстрому износу, сокращая срок службы машинки.