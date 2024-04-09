Поливайте теплицу с удовольствием! Даже не придётся таскать за собой тяжёлую лейку по несколько раз и наклоняться. Оцените хитрое приспособление, которое заменит лейку! Ещё никогда полив в теплице не был таким удобным и простым. Повторить приспособу по силам каждому огороднику!
Приспособление для лёгкого полива теплицы
Оно самодельное, состоит из нескольких частей.
Труба установлена на кран. Очень удобно и просто включать и выключать напор воды!
Сама система установлена на шланг. К шлангу также можно прикрепить и другую насадку для полива: например, по типу душевой лейки, с разбрызгивателем.
Наконец, сам шланг прикреплён к бочке на 300 л. Её объём также подбирается индивидуально. Вода будет нагреваться за день, и именно тёплую воду любят растения!
Настолько простая и одновременно оригинальная конструкция! Теперь полив в теплице максимально упрощён. И никакой лейки не надо!
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