Лайфхаки от поваров, которые не зря получили свой диплом

Чтобы готовить с удовольствием, не обязательно быть кулинарным гуру или ярым фанатом кухни. Иногда достаточно лишь знать некоторые хитрости, которые помогают ускорить и упростить процесс приготовления вкусного блюда.







Рассказываем, какие приемы обычно используют в своей практике профессиональные повара и опытные хозяйки, чтобы вы могли добавить их в свою копилку.

Лайфхак 1: Как ускорить варку мяса?

Лайфхак 2: Как приготовить прозрачный бульон?

Лайфхак 3: Как ускорить приготовление картофеля?

Лайфхак 4: Как убрать горечь из овощей?

Лайфхак 5: Как готовить свеклу?

Лайфхак 6: Как быстро сварить бобовые?

Лайфхак 7: Как готовить рис?

Обваляйте кусок говядины в сухой горчицеЗабыли заранее сварить мясо для салата, харчо или другого блюда? Ничего страшного, мы расскажем, как довести его до готовности буквально за 40-50 минут. Возьмите кастрюлю, положите в нее мясо, залейте водой и поставьте на плиту. Как только содержимое кастрюли закипит, добавьте столовую ложку растительного масла, а вот солить нужно только в конце варки.Для говядины существует свой отдельный способ, и имя ему – горчичный порошок. Перед тем, как класть кусочек в кастрюлю с водой, натрите его со всех сторон горчицей. Вкус мяса и бульона от этого не пострадает, зато говядина сварится гораздо быстрее.Если горчичного порошка под рукой не оказалось, используйте уксус. Нарежьте мясо на кусочки, сбрызните 9-процентным уксусом, после чего слегка отбейте и отправьте в кипяток. Такой метод следует использовать в ситуации с очень жестким мясом, когда другие варианты не дают желаемого результата.Вам понадобятся кусочки льда.Наши мамы и бабушки учили нас убирать пену с кипящего бульона, чтобы он получался прозрачным и вкусным, без горчинки. Но что делать, если вы не успели этого сделать, и пена опустилась на дно? Не выливать же бульон в раковину, верно? Самый простой вариант – несколько раз процедить его через сито. Не помогло? Тогда на помощь спешит обычное яйцо, а точнее, белок. Слегка взбейте его, после чего вылейте в кастрюлю и, помешивая, варите несколько минут. Белок соберет вокруг себя пену, после чего осядет на дно кастрюли. Вам останется лишь процедить жидкость.Вместо яйца можно использовать лед. Положите несколько штук в кипящий бульон, а когда пена всплывет на поверхность, просто снимите ее шумовкой. Кстати, лед помогает не только в этом вопросе. Если суп получился слишком жирным, заверните несколько кубиков в бумажное полотенце и «пройдитесь» по поверхности бульона. Жир останется на полотенце, и суп будет гораздо вкуснее.Положите картофель в пакет и отправьте в микроволновку.Если на приготовление ужина остается очень мало времени и действовать нужно быстро, используйте этот способ варки картофеля. Залейте его водой, предварительно подогретой в чайнике, поставьте кастрюлю на плиту и добавьте маленький кусочек сливочного масла. Так картофель сварится примерно за 10-12 минут, и вам не придется краснеть перед семьей за поздно поданный ужин.А вот для картофеля в мундире есть свои хитрости. Они точно вам пригодятся, когда вы затеете приготовление окрошки, оливье, винегрета или любых других блюд с отварным картофелем. Выберите несколько клубней подходящего размера, тщательно промойте их под проточной водой и просушите бумажным полотенцем. После этого сложите в полиэтиленовый пакет и отправьте в микроволновку на 5-7 минут. Вуаля – картофель в мундире готов!Капусту нужно залить сладкой водой.Все знают, что горчат баклажаны, поэтому их нужно посыпать солью и оставлять на некоторое время. Но что делать, если горечь появляется в тех овощах, для которых она абсолютно несвойственна? Например, в белокочанной капусте? В этом случае нужно смешать в литре воды половину чайной ложки лимонной кислоты и одну чайную ложку сахара, и залить капусту полученной жидкостью на 30 минут. Чтобы раствор лучше подействовал, капусту необходимо предварительно порезать на кусочки.Для брюссельской капусты есть свой способ. В отличие от белокочанной, она горчит сама по себе, из-за чего многие не хотят употреблять ее в пищу. Чтобы исправить ситуацию, возьмите нужное количество шариков капусты, залейте их холодной водой и поставьте в холодильник на ночь. На следующий день вкус овоща будет более приятным, а значит, можно будет приступать к готовке.Корочка хлеба уберет запах свеклы.Сельдь под шубой, винегрет, свекольник, борщ…Если вы часто готовите эти и другие блюда с добавлением свеклы, наши хитрости точно вам пригодятся. Для начала давайте разберемся, что делать со специфическим запахом, который источает овощ в процессе варки. Здесь все очень просто – в кастрюлю с водой нужно добавить корочку черного хлеба. Через пару минут от ярко выраженного аромата не остается и следа.Если вам срочно нужно отварная свекла, и нет времени ждать два часа, пока она приготовится обычным способом, задействуйте микроволновую печь. Принцип такой же, как и в случае с картофелем в мундире: нужно выбрать несколько корнеплодов, тщательно помыть, высушить и отправить в микроволновку. Вот только «вариться» она будет не 5 минут, как картофель, а минут 15-20.А если вы хотите, чтобы вкус у свеклы получился более насыщенным, запеките ее. Для этого заверните вымытые корнеплоды в фольгу, уложите на решетку и отправьте в духовку на 180 градусов примерно на 40 минут. Но время придется корректировать по ходу, потому что духовки у всех разные.Добавьте ложку соды.Многие хозяйки отрицательно относятся к бобовым, так как они требуют много времени для готовки. Сначала их нужно замочить, потом долго варить – не всем хочется этим заниматься. Однако вряд ли кто-то будет спорить, что горох, фасоль, чечевица, нут очень полезные для здоровья, и хотя бы иногда их нужно включать в свой рацион. Как же найти компромисс?Предлагаем использовать простой лайфхак. В начале варки в кастрюлю нужно добавить небольшое количество соды (на два литра воды – половину чайной ложки). Таким образом вы сможете ускорить приготовление бобовых.А вот стручковая фасоль, в отличие от своих «собратьев», наоборот, варится очень быстро. Чтобы она не теряла свой красивый цвет и полезные элементы, которые входят в состав, отваривайте ее отдельно от других продуктов примерно пять минут. После этого фасоль смело можно добавлять в салаты и другие блюда либо подавать как гарнир.Чтобы рис был белоснежным, варите его с уксусомСварить вкусный, рассыпчатый рис, который не будет похож на вязкую, липкую кашу – задача со звездочкой. Однако, если знать некоторые тонкости его приготовления, можно не переживать о результате. Предлагаем попробовать следующий способ. Отмерьте нужное количество риса, залейте его водой и поставьте на плиту. Как только он закипит, держите его три минуты на сильном огне, а затем убавьте и 20 минут варите на слабом. После этого выключите плиту, добавьте в рис кусочек масла, плотно накройте крышкой и оставьте на 15 минут, чтобы он упарился.А чтобы рис получался не только рассыпчатым, но и белоснежным, добавляйте в кастрюлю одну чайную ложку яблочного уксуса или лимонного сока. Благодаря этой хитрости гарнир получится аппетитным и сохранит свою плотную текстуру.