Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Глядя на эти старые снимки, можно подумать, что у людей прошлого начисто отсутствовал инстинкт самосохранения. На самом деле большинство из них — профессионалы и артисты цирка, которые способны делать со своим телом такое, что обычному человеку и не снилось. Огромные нагрузки, головокружительная высота и самоубийственные прыжки — всем этим человечество занимается достаточно давно. Конечно, возникает вопрос: зачем? Ответ прост. Во все времена люди хотели хлеба и зрелищ.



































































































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





