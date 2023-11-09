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Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Глядя на эти старые снимки, можно подумать, что у людей прошлого начисто отсутствовал инстинкт самосохранения. На самом деле большинство из них — профессионалы и артисты цирка, которые способны делать со своим телом такое, что обычному человеку и не снилось. Огромные нагрузки, головокружительная высота и самоубийственные прыжки — всем этим человечество занимается достаточно давно. Конечно, возникает вопрос: зачем? Ответ прост. Во все времена люди хотели хлеба и зрелищ.

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

Смертельный номер: безумные трюки в ретрофотографиях

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