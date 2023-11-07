Почему англичане стремились переночевать в гробу и другие странности викторианской эпохи

Англия конца 19-го века представляла собой страну резких контрастов. Пока столичные богачи сколачивали миллионные состояния, возводя личные империи, беднота прозябала в трущобах. Стекаясь в Лондон в поисках хлеба насущного, толпы бедняков за короткий век успевали познать лишь голод и каторжный труд. Питьевая вода считалась для нищих истинной роскошью, а сон в «гробу» могли себе позволить далеко не все. Несчастными жизнями правили скудная пища раз в сутки, отсутствие крыши над головой и дефицит солнечного света.
Реалии английской бедноты
Лондонские трущобы 19 века. /Фото: avatars.dzeninfra.ru
Грязь, серость, голод и холод неприветливых лондонских закоулков реалистично описывал в своих произведениях Чарльз Диккенс. Он одним из первых показал обратную сторону жизни Англии в викторианскую эпоху. Исторически нищета в Европе в периоды экономических кризисов обязательно сопровождала рост численности бездомных. Это сегодня широко распространенные там социальные структуры создают приюты для бездомных. За счет неправительственных организаций и госпрограмм в цивилизованном мире частично облегчаются жизни бедных и нуждающихся. Но было так далеко не всегда.
Викторианская нищета. /Фото: i.pinimg.com
Индустриализация Викторианской Англии вознесла на финансовые вершины мизерный процент предпринимателей, одновременно утопив в грязь работяг. Бездомных стало больше по причине того, что для строительства промышленной железной дороги сносились целые кварталы. Число жилых домов существенно сократилось, а арендная плата за жилье в густонаселенных районах резко возросла. В Лондон в поисках дохода потянулись рабочие из близлежащих городов. С одной стороны, нанимаясь на работу, они получали хоть какой-то доход. Но одновременно и создавали еще больший дефицит жилья с дальнейшим ростом его стоимости, из-за чего самые бедные лишились крыши над головой. Пик бродяжничества наметился в Великобритании ко 2 половине 19 века. Не имевшие своего ночлега стекались к набережной, спеша занять свое место на скамейке. По законам того времени отдыхать на улице ночью разрешалось, но спящих патруль сгонял с мест, якобы, чтоб не замёрзли.
Ужасы работных домов
Сидячий сон за пенни. /Фото: ic.pics.livejournal.com
И тогда бездомным приходилось выбирать между выживанием на улицах и работным домом. Многие предпочитали последнему варианту бродяжничество, так как об условиях содержания в благотворительных трудовых заведениях ходили не самые радужные рассказы. Тот, кто располагал хотя бы парой пенни, старался избегать такой участи любыми путями. Работные дома часто сравнивались с тюрьмами: порядки там поддерживались, мягко говоря, строгие, а за проступки к постояльцам применялись телесные наказания. Труд там считался крайне тяжёлым, а еда за него — самой скудной. Один из работных домов в Андовере оказался в 1840-х в центре большого скандала, когда за стены заведения вышла информация о нечеловеческих драках между обитателями за право обглодать кости. Так что загреметь в такое место никто не мечтал. Уж лучше было иметь хоть какую-то работу и прозябать на улицах.
Физический труд в тот период оценивался неприлично дешево. Да и заработки были нерегулярными. Бедняков нанимали выбивать ковры, чинить мебель, грузить тяжести и т.д. Но денег за такие услуги не хватало на оплату ночлега. Снять кровать в тесной комнате, разделив ее с несколькими коллегами, уже считалось за счастье.
Когда столичные улицы стали совсем непроходимыми из-за запрудивших их бездомных, за дело взялась христианская благотворительная организация «Армия Спасения». В 1865 году ее представители облегчали жизни самых бесправных слоёв британского населения, предлагая несколько типов убежищ.
Сидячий ночлег и место в «гробу»
Сон в «гробах».
Самый дешёвый вариант за 1 пенни - сидячее место на деревянной скамейке в большом зале. Лечь там не представлялось возможным. Специальные смотрители следили за тем, чтоб уплативший пенни «гость» не смел поменять положение тела на запрещенное. В отдельных заведениях такого типа предлагались примитивные приборы для куховарства. А вот гигиена отсутствовала напрочь, как и уборные. В зимнее время года помещения не отапливались, так что единственным плюсом было отсутствие частых для Лондона осадков. Наскрести на такой ночлег могли себе позволить практически все нищие.
Чуть комфортнее ночевали бедняки за 2 пенни, когда их в буквальном смысле подвязывали веревками. Усевшись на скамье, постояльцы опирались для сна на толстую веревку, протянутую вдоль ряда спящих. Гости, как правило, перекидывали руки через канат, который и удерживал тело в вертикальном положении. С рассветом смотритель обрубал конец, и сонные постояльцы валились на пол. Зимой многие уже не поднимались, окоченев за ночь.
Сон в подвешенном состоянии. /Фото: i.pinimg.com
Поистине комфортабельными «апартаментами» на этом фоне считался так называемый «гроб». За 4 пенни бедняки имели возможность ночевать в тепле, а спальным местом выступала деревянная коробка, напоминавшая обыкновенный гроб. На дно укладывался клеенчатый или тканный матрас, набитый соломой, выдавалось жиденькое одеяло. Длина «гроба» не превышала 170 см, так что рослые представители умещались с трудом. В таких отапливаемых корпусах посетителям в придачу предлагали горячие напитки и легкий перекус. Но главной бедой бедняцких хостелов были вши, которые буквально пожирали несчастных ночи напролет.
Счастливчики, которые располагали кругленькой суточной суммой в семь пенни, могли себе позволить переночевать на настоящей кровати. И пусть она была неприлично узкой, а матрас - ужасно твердым, пусть подушка часто отсутствовала, а одеяло не всегда согревало, это была кровать. Встречались среди бедняков и «кутилы», которые хотя бы изредка тратили на ночевку целый шиллинг. За эту сумму бездомному предлагался поистине «люкс» в отгороженном спальном отсеке с возможностью воспользоваться общей ванной комнатой. Когда к середине 20 века британское государство начало раздавать нуждающимся койки на бесплатной основе, ночлежки «Армии Спасения» перестали существовать.
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