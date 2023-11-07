Какие тайны хранят забытые нубийские пирамиды Мероэ: Что скрывают загадочные гигантские сооружения

Примерно в 200 км от столицы Судана, в долине Нубия, лежат руины трёх древних кушитских царств. В этих местах самая большая концентрация из всех когда-либо возведённых древних пирамид. Они намного менее знамениты, чем пирамиды Гизы и меньше размерами, но гораздо более интересны. Построены они были два с половиной тысячелетия спустя после того, как в Египте отказались от дорогостоящей практики погребения фараонов в столь массивных гробницах.
Царство Куш
Пирамиды Нубии.
Пирамиды в Нубии появились почти 2500 лет спустя после того, как в Египте их строить перестали.
Древнее могущественное царство Куш процветало примерно в течение девяти веков с 9 века до нашей эры по 1 век нашей эры. Территории его охватывали большую часть дельты Нила, вплоть до Хартума. В последний период существования великого царства, столицей его был город Мероэ. Именно здесь нубийцы возвели больше восьми десятков уменьшенных копий египетских пирамид, где хоронили своих правителей.
Столицей древнего царства Куш в последний период его существования был город Мероэ.
Пирамид у кушитских царей даже больше чем в самом Египте.
Нубийским царям очень понравилась практика возведения столь массивных гробниц.
Высота нубийских пирамид колеблется от шести до тридцати метров. Основание строения редко превышает семь квадратных метров, что делает углы этих сооружений довольно крутыми. Одной из самых больших пирамид Нубии является гробница царицы Куша по имени Шанакдахето. Она правила с 170 по 150 год до нашей эры. Стены здания богато украшены декоративными элементами, позаимствованными из разнообразных культур: римской, греческой и египетской, времён правления могущественных и великих фараонов.
Из-за относительно небольшого основания, углы пирамид довольно крутые.
Внутри пирамиды весьма богато урашены.
Рельефы внутри стен погребальных камер.
Пирамиды Мероэ
В общей сложности, правители Куша за весь период существования своего царства, возвели почти три сотни пирамид. Это впечатляющее количество, превышает количество египетских, более чем в два раза. Сконцентрированы эти строения по большей части в одном небольшом районе пустыни Судана.
Пирамиды в Судане расположены на относительно небольшой площади.
Пирамид в Судане больше 250.
Как и древних фараонов великого Египта, нубийских царей перед захоронением мумифицировали. В деревянный саркофаг вместе с телом правителя, помещали множество драгоценных камней и золота. Поэтому почти все могилы были полностью разграблены ещё в давние времена. К тому моменту, когда до изучения этих исторических памятников в 19 и 20 веках добрались археологи, никаких сокровищ в них уже не осталось. Всё, что находили исследователи — это луки, стрелы, конская упряжь, мебель, посуда и прочие предметы быта. Все эти вещи свидетельствовали о том, что мероиты вели весьма активную торговлю с египтянами и греками.
В гробницу царей и цариц клали множество золота и драгоценностей, из-за этого все они к настоящему времени полностью разграблены.
Внутри пирамид находили предметы, свидетельствующие о торговых связях царства Куш с Египтом и эллинистическими народами.
Сегодня Мероэ - это крупнейший археологический памятник Судана, а также одна из его главных туристических достопримечательностей. К сожалению, из-за гражданской войны, которая сейчас идёт в этой стране, поток туристов значительно сократился.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии