5 рецептов ресторанных блюд из картофеля, которые сможет приготовить любая хозяйка

Пожалуй, картофель может похвастаться не только древнейшей и богатейшей историей, а и тем, что из него можно приготовить от первых и основных блюд до десертов и экзотики, о которой мало кто слышал. В нашей подборке рецептов вы найдёте одни из самых оригинальных и необычных блюд, которые красноречивее любых слов расскажут о том, насколько восхитительной может быть картошка.
1. Чипсы
Домашние чипсы. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
Производители картофельных чипсов постоянно придумывают что-то новое, экспериментируя с ароматами, специями и всевозможными вкусами. Впрочем, шеф-повара не остались в сторонке и предложили свой вариант чипсов, приготовленных не только из картофеля, а и из кожуры.
Ингредиенты:
• Картошка крупная равномерного размера – 4 шт;
• Грибы шиитаке или белые – 2-3 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки.
Картофельные чипсы. \ Фото: cdn.apartmenttherapy.info.
Способ приготовления:
• Грибы слегка ополоснуть;
• Как следует высушить бумажными полотенцами;
• После натереть на самой крупной тёрке;
• Смешать с солью и смесью молотых перцев;
• Выложить на сухую сковородку и подсушить до тех пор, пока не появится яркий насыщенный грибной аромат;
• Картошку как следует вымыть и хорошенько потереть щёткой;
• После ополоснуть и просушить бумажными полотенцами или салфетками;
• Затем при помощи ножа для чистки овощей аккуратно очистить кожуру (желательно, чтобы она была длинной и средней толщины);
• Тем же ножом нарезать картофель;
• В глубокой сковороде с толстым дном как следует разогреть масло;
• Выложить тонко нарезанную кожуру и картошку;
• Обжарить до золотистого цвета;
• После переложить на бумажные полотенца;
• Остудить;
• После посыпать грибной смесью и подать к столу.
2. Ньокки
Ньокки. \ Фото: gardengourmet.be.
С клёцками знакомы многие, да вот только классический рецепт не так интересен, как тот, которым мы решили поделиться с вами. Его главный секрет заключается в том, что блюдо готовится из картофеля в сочетании с шалфеем.
Ингредиенты:
• Картошка фиолетовых сортов – 0,5 кг;
• Мука – 0,5 стакана;
• Яйца – 2 шт;
• Овощной бульон – 1 кубик;
• Шалфей листья – 1 горсть;
• Сыр козий твёрдых сортов – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально.
Картофельные клёцки. \ Фото: cdn.apartmenttherapy.info.
Способ приготовления:
• В небольшой сотейник высыпать листья шалфея;
• Залить оливковым маслом (примерно четыре-пять столовых ложек);
• Поставить на медленный огонь;
• Как следует нагреть;
• Не доводя до кипения проварить пару минут;
• После как следует остудить;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• После выложить в миску;
• Добавить пару желтков;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• После добавить муку;
• Замесить эластичное и нелипкое тесто;
• Отправить в холодильник на полтора-два часа;
• Тесто раскатать и нарезать небольшими колбасками средней толщины;
• Каждую колбаску разрезать на кусочки средней величины;
• Отварить в овощном бульоне из кубика;
• Готовые ньокки выложить на тарелку;
• Сдобрить маслом с шалфеем;
• Посыпать крупно натёртым козьим сыром и подать к столу.
3. Картофель в лавре
Картофель в лавре. \ Фото: bing.com.
Ох уж эти шеф-повара, нашёптывающие о том, что если довелось хотя бы раз в своей жизни попробовать картофель в лавре, то больше не захочется с ним расставаться. Поскольку это блюдо идеально во всех смыслах слова. Готовы проверить, так ли это на самом деле? Тогда вот вам рецепт.
Ингредиенты:
• Картошка – 0,6 кг;
• Сливочное масло – 100 г;
• Соль – опционально;
• Лист лавровый – 2-3 шт.
Картофель Анна. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Сливочное масло растопить на водяной бане;
• Лавровый лист с парой столовых ложек соли перемолоть;
• Картошку как следует вымыть;
• При желании можно оставить кожуру;
• Нарезать слайсами средней толщины;
• Выложить в миску с растопленным маслом;
• Посыпать смесью соли с лавровым листом;
• Аккуратно перемешать руками;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом, стопками высотой по четыре сантиметра;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок пять минут;
• После можно подать к столу.
4. Картофельная запеканка по-шведски
Картофельная запеканка. \ Фото: images.getrecipekit.com.
Шведы называют это блюдо «Искушением Янсона». Оно и неудивительно. Ведь перед столь сытной и ароматной запеканкой из картофеля нереально устоять. И на это есть как минимум пара весомых причин.
Ингредиенты:
• Картошка – 0,8 кг;
• Лук репчатый среднего размера – 2 шт;
• Анчоусы в масле – 2 банки;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Сметана – 250 мл;
• Молоко – 250 мл;
• Укроп свежий – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Картофельная запеканка по-шведски. \ Фото: assets.zuckerjagdwurst.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Обжарить на небольшом количестве сливочного масла;
• Картошку вымыть;
• Просушить;
• Очистить;
• Нарезать кружками средней толщины (два-три миллиметра);
• В форму для запекания выложить слой картошки;
• Затем слой лука и анчоусов;
• После снова слой картошки (слои повторить);
• Приправить перцем (по желанию можно посолить);
• В миске смешать молоко со сметаной;
• Получившейся смесью залить картошку;
• Сверху посыпать натёртым на крупной тёрке сливочным маслом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на сорок пять-пятьдесят минут;
• Укроп вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Выложить в миску;
• Залить маслом из-под анчоусов, смешанным с тёплой кипячёной водой (примерно три столовые ложки);
• Как следует перемешать;
• Готовую запеканку подавать с укропно-масленым соусом.
5. Батат по-индейски
Запечённый батат. \ Фото: img.taste.com.au.
И напоследок, в меру сладкое и пикантное блюдо из батата, которое чаще всего подают с оригинальным соусом с добавлением миндальных орешков.
Ингредиенты:
• Батат – 4 шт;
• Сливки жирные – 1 стакан;
• Паста карри – 2 ч.л;
• Лук фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Миндаль очищенный – 1 горсть;
• Масло подсолнечное – опционально;
• Кинза свежая – 1 пучок.
Батат по-индейски. \ Фото: savorynothings.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать сливки с солью и карри;
• Отправить в холодильник примерно на час-полтора;
• Батат вымыть;
• Просушить;
• Выложить на противень;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок пять-пятьдесят минут;
• Лук очистить;
• Нарезать дольками средней толщины;
• Обжарить вместе с миндалём на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Кинзу вымыть;
• Просушить;
• Срезать листочки и измельчить;
• Охлаждённые сливки взбить миксером до густой пены;
• Запечённый батат выложить на тарелку;
• Разрезать на две равные части;
• Каждую из частей смазать взбитыми сливками;
• Сверху выложить обжаренный с миндалём лук;
• Посыпать кинзой и подать к столу.
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