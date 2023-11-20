Тайна самой странной эпидемии: сонная болезнь в СССР

Сонная болезнь в Стране Советов

Из Румынии эпидемия летаргического энцефалита шагнула в Украину и Россию. Например, в Нижегородской губернии первый случай болезни отмечался в марте 1921 года, а всего за последующие три года на этой территории заболело 18 мужчин и 13 женщин.



В Москве первые носители инфекции появились в сентябре 1922 года, ещё через два месяца последовал взлёт обращений к врачам со странными симптомами. В начале 1923 года, по данным профессора кафедры нервных болезней Московского университета Михаила Маргулиса, количество заболевших в столице СССР составляло около 100 человек, причём пик заболеваемости пришёлся на январь. Из пациентов Старо-Екатерининской больницы, которым был поставлен данный диагноз, умирал каждый четвёртый.



«Энцефалит не представляет из себя болезни пролетарских классов: больные рекрутируются изо всех слоёв общества», – отмечал невролог.

Профессор Маргулис также рассказывал, что энцефалит имел разные проявления, но наиболее распространённой была летаргическая форма: пациенты впадали в сон, который мог продолжаться неделями и месяцами. При этом у заболевших отмечалась повышенная температура тела. Их можно было растормошить, но они засыпали даже во время принятия пищи. Отмечался паралич глазных мышц, опущение век, в отдельных случаях развивалось косоглазие. Из-за того, что было затруднено дыхание, во время сна больные нередко принимали странные позы. Чтоб уберечься от заражения, Маргулис советовал москвичам принимать «те же предохранительные меры, что и при других инфекционных болезнях».



В связи со вспышкой болезни в СССР была создана комиссия по изучению летаргического энцефалита. На основе клинических наблюдений вышли монографии Николая Четверикова, Александра Гринштейна, а также коллективные медицинские сборники. Некоторые советские клиницисты, по словам исследователя Джоэля Виленского, отмечали повышенную распространённость сонной болезни среди еврейского населения, а также корреляцию заболевания с травмами и другими болезнями. Однако эффективных методов лечения врачи в СССР, как и их западные коллеги, предложить не смогли.



Глобальная эпидемия летаргического энцефалита начала сходить на нет в 1925 году и окончательно прекратилась через два года. Больше болезнь не возвращалась – сейчас она встречается лишь спорадически, причём уже не в типичной форме. Сегодня энцефалит Экономо называют «клиническим раритетом». Примечательно, что последняя крупная вспышка была зафиксирована именно на постсоветской территории – в 2014 году заболели 33 жителя Акмолинской области Казахстана.