Любопытные факты о весах

Простейшие весы, изобретенные человеком в древние времена, были возведены в ранг инструмента Верховного судьи, беспристрастно вершившего суд. Для одних приговором был вечный рай, для других – страдания и муки вечные. С течением времени произошло преобразование инструмента правосудия в инструмент меры.

Страшный суд в Древнем Египте. Чаши весов и перышко Правды

Весы – атрибут Страшного суда в христианстве

Весы – символ голода и недостатка в иудаизме

Все в меру. Весы в эпоху Возрождения

Вес истины

Ведьмины весы

Весы Жиля де Роберваля

Весы системы Жозефа Беранже