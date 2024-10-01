Домашние дела, которые только отнимают силы и время, а толку от них ноль

Быт – это важная составляющая нашей жизни. Если махнуть на него рукой, в квартире сразу воцарится хаос. Однако не все домашние дела требуют такого пристального внимания, как вы думаете. Более того, их смело можно игнорировать, посвящая время себе и другим приятным вещам.

Мы расскажем о них более подробно, чтобы вы перестали тратить силы на ненужные дела.

1. Гладить полотенца и постельное белье

2. Насухо вытирать помытую посуду

3. Чистить посуду из чугуна

4. Мыть плиту и духовку после каждого использования

5. Тщательно складывать нижнее белье

6. Часто стирать и гладить шторы

7. Чистить швы между плитками

На глажку постельного белья уходит много времени и сил.Зачем люди гладят вещи? Чтобы придать им опрятный внешний вид для выхода в люди. Согласитесь, пойти на работу в мятой рубашке или в ресторан в платье со складками и заломами – не очень хорошая идея. Однако существуют вещи, которые совсем необязательно гладить. Мы говорим о полотенцах и постельном белье. Вряд ли их увидит кто-то, кроме вас, поэтому нет никакого смысла тратить время и силы на глажку. Кстати, большая часть текстиля после контакта с утюгом становится менее пушистой и мягкой, обратите на это внимание. Вы же не хотите, чтобы ваши банные полотенца стали жесткими, как наждачка? Вот и мы о том же.Посуду необязательно вытирать полотенцем после мытья.Наверняка в детстве вам доверяли очень важную миссию: протирать чистую посуду полотенцем, чтобы на ней не осталось ни единой капельки воды. Только после этого тарелки и кружки можно было убирать в шкаф. Однако сейчас в этом нет никакой необходимости. На каждой кухне есть сушилка, поэтому посуда быстро высыхает и естественным путем.Исключение можно сделать разве что для черной посуды, стеклянных бокалов и прочих прозрачных предметов, на которых можно увидеть некрасивые потеки от воды. Все остальное смело игнорируйте. Кроме того, не следует забывать, что на полотенце могут присутствовать бактерии и микробы, которые вы своими руками перенесете на посуду.Протирайте чугунную сковороду бумажным полотенцемПомните старые советские сковородки, настолько замасленные, что на них появлялся толстый слой нагара? Наши мамы и бабушки знали, что его не нужно трогать, а вот современные хозяйки всячески пытаются очистить чугунную сковороду от загрязнений, чтобы она блестела. Похвальное рвение, вот только есть один важный нюанс: если начать отдраивать чугунную посуду, есть риск повредить покрытие. Кроме того, чугун отличается от современных материалов тем, что он «вбирает» в себя копоть и нагар, благодаря чему еда становится гораздо вкуснее.Это не значит, что чугунные сковороды и казаны не нужно мыть совсем. Просто не используйте агрессивные чистящие средства. Масло, на котором вы обжариваете продукты, создает на поверхности своеобразное антипригарное покрытие. Если вы его смоете, то еда начнет пригорать. Самое эффективное решение в этой ситуации – протереть сковороду бумажным полотенцем после окончания готовки. Если на дне остались пригоревшие кусочки мяса и других продуктов, замочите посуду на несколько минут, а затем аккуратно протрите ее губкой. В конце обязательно протрите сковороду насухо, чтобы не появилась ржавчина.Мыть плиту и духовку можно режеЧистая плита всегда греет душу и радует своей красотой. Однако не следует перебарщивать – если мыть ее после каждого использования, есть риск повредить покрытие, в результате чего ухудшится качество работы прибора. Одного раза в неделю будет вполне достаточно. Исключением являются только серьезные загрязнения, которые нельзя оставлять надолго. Например, если выкипело молоко или во время жарки чебуреков на плите осталось много жирных капель. В этом случае войну пятнам следует объявлять, «не отходя от кассы».Что касается духовки, то целиком ее можно мыть раз в месяц. Дверцу, скорее всего, придется приводить в порядок чаще, так как она является самой загрязняемой частью прибора. Впрочем, здесь действуют такие же правила, как и в случае с плитой – если вы обнаружили нагара и жирные пятна, их стоит убрать сразу, чтобы не успели засохнуть. Со свежими загрязнениями справляться гораздо легче.Нет необходимости складывать нижнее белье в ровные стопки.Пожалуй, самым часто используемым предметом гардероба является нижнее белье (и самым многочисленным тоже). Пытаться тщательно складывать его по ровным стопкам, сортировать по группам – это лишняя головная боль. Наверняка у вас есть другие, более важные обязанности, требующие вашего внимания. А для нижнего белья лучше купите специальные органайзеры, предназначенные для его упорядочивания. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы носки, трусы и бюстгальтеры были в порядке. Не переживайте, что они помнутся: современные комплекты белья шьют из тканей, на которые не остается складок и заломов, поэтому поддерживать идеальный порядок нет никакой необходимости. Разложили по отсекам, и пошли заниматься своими делами.От частых стирок и глажек ткань может повредитьсяДа, шторы – это один из самых главных пылесборников в доме, особенно если они сшиты из тяжелого и плотного материала. Однако это совсем не значит, что их нужно стирать по выходным или перед каждым приходом гостей. Одного раза в сезон будет вполне достаточно для того, чтобы гардины аккуратно выглядели. Если же стирок будет больше, появится риск того, что ткань быстро испортится, а цвет потускнеет.Переживаете о большом количестве пыли, которая собирается на занавесках? Тогда раз в месяц пылесосьте шторы на низкой мощности с помощью специальной насадки. Если же вы заметили на занавеске пятно, сначала попробуйте устранить его влажной салфеткой (желательно той, в которой не содержится спирт). Не получилось? Тогда отправляйте в стиральную машину.То же самое касается глажки. Продвинутые хозяйки вообще отказались от этого занятия, но если вас раздражают складки или вы боитесь, что гости будут пристально разглядывать занавески в поисках недостатков, можете гладить их после стирки, то есть, раз в сезон. Или проверните следующий трюк: повесьте шторы на карниз влажными, тогда через некоторое время они разгладятся под собственным весом. Согласитесь, это намного лучше, чем провести несколько часов с утюгом в руках.Не чистите швы, а используйте маркер для затиркиПолзать по полу с зубной щеткой в руках в попытке отдраить до бела швы между плитками – вряд ли именно этим вы хотели заниматься в свободное время, правда? Тогда может не нужно выполнять сизифов труд? До уборки затирка была одинаково грязной, поэтому особо не бросалась в глаза и выглядела нормально. Но что будет, если вы с упорством бедняка, желающего разбогатеть, начнете ее мыть?Одни швы получится отмыть до белоснежного состояния, а другие так и останутся серыми. Мало того, что вы потратите на чистку уйму времени и сил, так потом еще и дефекты, которые раньше никто не замечал, будут бросаться в глаза. Поэтому советуем не возиться с чисткой, а раз в год обновлять цвет затирки с помощью герметика или другого подходящего средства.Уютная квартира, в которой царят чистота и порядок – это хорошо. Но не стоит тратить все свое свободное время на бытовые дела, особенно на те, которые не несут никакой практической пользы. Общайтесь с семьей, занимайтесь собой, а все остальное подождет.