Как живут женщины с кольцами на шее

Хтет, 19 лет
Большинство женщин-жирафов занимаются торговлей, рассчитанной на туристов, которые раза два в неделю посещают деревни падаунгов. Хтет продает ткани. Покупателей у нее гораздо больше, чем у женщин с открытыми шеями. Но в жару тяжелый металлический ошейник — непростое испытание. Поэтому супруг Хтет поставил в лавке вентилятор.
Фотографии: © Сергей Строителев / Вокруг Света
Муква, 32 года
Когда двадцать с лишним лет назад Муква с родителями и другими соплеменниками, бежавшими от бирманской хунты, поселилась в тайской деревне Хуай-Пу-Кенг, ее ожерелье было совсем узким. Постепенно к нему добавлялись все новые витки латунной спирали. Теперь их два десятка. Иногда ожерелье можно ненадолго снимать, давая плечам отдых, но Муква с ним не расстается. Раскручивать их, а потом снова накручивать без посторонней помощи затруднительно. Кроме того, только с кольцами женщина ощущает свою красоту и принадлежность к племени. Никто не знает, откуда пошла эта традиция у падаунг. Но Муква считает, что кольца призваны подчеркнуть женское очарование и стройность.
Миа, 18 лет
Пару лет назад, после того как в деревне Бан-Най-Сой появились ноутбуки и DVD-фильмы тайского производства, девушка начала коллекционировать изображения любимых актрис и певиц. Одна из стен в доме Миа полностью обклеена постерами десятка ее кумиров. Девушка считает тайских женщин красивыми, но без изюминки — у них нет колец на шее. Ожерелье не вызывает у Миа особенных неудобств — она, как и другие женщины падаунг, и спит в нем, и моется: кольца не сдавливают шею и не ограничивают движений, утверждает девушка.
Со, 57 лет
Со живет в деревне Хуай-Сыа-Тхау, первом в Северном Таиланде поселении бирманских падаунгов, основанном в 1995 году. Она играет на самодельной гитаре, которую выпилил муж, и поет бирманские песни. На родине Со музицировала для удовольствия, а в Таиланде экзотичная певица с «золотой» шеей научилась извлекать из этого выгоду и бесплатно больше не выступает.
Хла, 21 год
В Таиланд девушка переехала в годовалом возрасте, с матерью. Хла рассказывает, что ее мать прежде даже не видела зеркал. Сейчас у каждой падаунгской красавицы в доме есть зеркало, и можно прихорашиваться, подбирая к платку цвет подворотничка — кусочка ткани, который многие женщины-жирафы подкладывают под верхние кольца, чтобы они не натирали кожу.
Тун, 8 лет
Большинство маленьких падаунгов уже отказываются от ношения колец. Но Тун чтит традицию и ради красивой шеи готова терпеть неудобства. Девочка любит легенду, рассказанную бабушкой, — о ветре, который был мужем драконихи и, узнав, что жена беременна, от счастья закружился вокруг нее. С тех пор все женщины падаунг носят на шее символы этого кружения. Пока ожерелье Тун невелико, но со временем вес украшения может достигнуть 4–5 килограммов.
Муту, 60 лет
Одна из самых авторитетных женщин в Хуай-Пу-Кенг, обладательница очень длинной шеи, показывает приезжим достопримечательности деревни. Главная из них — телефонная будка. Надобность в ней уже давно отпала: жители деревни располагают более компактными средствами связи. Но будку считают слишком красивой, чтобы от нее отказываться.
Манай, 63 года
Быть главой деревни Хуай-Пу-Кенг — дело ответственное. Манай отвечает на телефонные звонки из администрации города Мэхонгсон и ведет учет посетителей деревни. Но не должность красит женщину, считает Манай, главное — ее кольца. Манай носит их с пяти лет, как мать и бабушка, и не собирается снимать. Она все знает про кольца, может помочь другим закрутить или раскрутить спирали, а иногда и массаж плеч сделает.
Маджай, 45 лет
Обладательница самой длинной шеи в Северном Таиланде считает, что достигла совершенства. Теперь ей остается беречь достигнутое: если снять кольца, шея может не выдержать тяжести головы. Маджай говорит, что когда-то кольца помогли ей привлечь мужа, а теперь привлекают покупателей сувениров. В изголовье кровати Маджай лежит плюшевый медведь, которого ей подарил турист. Игрушка служит подушкой, хотя многие женщины падаунг спят без них, не испытывая проблем.
Новое украшение готово. Ожерелье из латунных колец достанется той пятилетней малышке, которая изъявит желание его носить. Витки спирали будут добавляться по мере взросления, если девочка не захочет сменить символ национальной идентичности на бижутерию с городского рынка.
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