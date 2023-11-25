Мост с захватывающим спуском, который щекочет нервишки автомобилистам

Eshima Ohashu - мост между двумя городами.
Прокатиться с ветерком и получить незабываемые ощущения можно не только на взрослых аттракционах, но и на очень крутой во всех смыслах дороге в Японии. Посмотрев на этот мост, у людей создается ощущение, что спуск у дороги до безумства крутой, а автомобилисты, решаясь проехаться по ней, каждый раз рискуют своими жизнями.
Так выглядит самый крутой и самый высокий пост в Японии.
Нестандартный мост расположился над японским озером между городками Сакаиминато и Мацуэ. Ширина дорожного полотна составляет 11,4 м, а его длина 1,7 км.
Высота моста 44 метра.
Высота у конструкции удивительная — 44 м, что ставит его на третье место по этому показателю во всем мире. Подобная высота была выбрана не случайно — именно такие размеры позволяют суднам спокойно проходить по озеру под мостом. Углы перепада высот, вопреки визуальному эффекту, составляют 5,1% по одну сторону, и 6,1% по другую. Поэтому, несмотря на все внешние ужасы, мост построен с соблюдением всех норм безопасности. Более того, если посмотреть на конструкцию с иного ракурса, то все выглядит вполне естественно и совсем нестрашно.
Самый крутой мост в мире соединяет два города.
Мост, которые щекочет нервишки.
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