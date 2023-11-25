10 самых спорных полотен великих художников на библейские сюжеты:Как картины рушат религиозные догмы

Религия и искусство являются очень важными аспектами человеческого существования. На протяжении веков они бесконечно смешивались друг с другом. Многие из величайших мастеров живописи во все времена включали религиозные темы в свой художественный репертуар. Это был некий обряд посвящения, который способствовал высокой оценке и признанию искусства всеми теми, кто отождествлял себя с христианскими и католическими верованиями.
Религия в искусстве
Великие мастера эпохи Возрождения, такие как Леонардо да Винчи и Микеланджело, входят в число многих художников, которые включали религиозную иконографию в свои произведения. Далее десятка самых известных религиозных картин всех времён.
1. «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи
«Мадонна в скалах» (ок. 1483–1493) Леонардо да Винчи.
Эта известная христианская картина была создана между 1483 и 1486 годами гением итальянского Возрождения Леонардо да Винчи. Это одна из двух картин с одинаковой темой и композицией, на которых изображена Дева Мария с младенцем Иисусом Христом рядом с маленьким Иоанном Крестителем и Уриилом, одним из главных архангелов. Действие происходит на фоне скал и это наглядная демонстрация мастерства да Винчи в технике живописи, называемой сфумато. Её обычно используют для смягчения перехода между разными цветами. Первая версия «Мадонны в скалах» хранится в парижском Лувре, а другая — в Национальной галерее в Лондоне.
«Мадонна в скалах» (ок. 1491/1499–ок. 1506/1508) Леонардо да Винчи, хранящаяся в Национальной галерее в Лондоне.
Главный сюжет картины — поклонение Иоанна Крестителя младенцу Иисусу Христу. Это отсылает зрителя к событиям вне Библии. Согласно Евангелию от Матфея, Иосиф (муж Марии) получил во сне предупреждение о том, что царь Ирод попытается убить Иисуса. Семья бежала в более безопасное место, в Египет. Иоанн Креститель был двоюродным братом Мессии и также жил в Вифлееме, месте избиения младенцев. Уриил вёл Иоанна в Египет, чтобы спасти от страшной участи, а по пути они встретили святое семейство.
2. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи
«Тайная вечеря» (1495–1498) Леонардо да Винчи.
Самая культовая религиозная картина «Тайная вечеря» была создана Леонардо да Винчи между 1495 и 1498 годами. На картине изображена библейская сцена последнего ужина Иисуса Христа перед его арестом и распятием. Эта фреска имела невероятную важность ибо изображала сцену, когда Христос сказал, кому из учеников суждено предать его, а после этого установил таинство Святого Причастия, совершив обряд хлебопреломления.
Ранее картина содержала массу подробных деталей, вплоть до выражения лиц каждого из апостолов. Иуда Искариот держит в руках небольшую сумку, художник таким образом намекает, что там плата за предательство Учителя. Сегодня это изображение пережило не одну реставрацию и некоторые детали потеряны. Эту картину не без оснований считают зашифрованным посланием да Винчи и версий её расшифровки существует довольно много.
3. «Сотворение Адама» Микеланджело
«Сотворение Адама» (ок. 1508–1512) Микеланджело.
Эта картина - одно из самых узнаваемых изображений даже для людей весьма далёких от религии. Написана она была между 1508 и 1512 годами. Микеланджело Буонарроти был одним из лучших итальянских художников Высокого Возрождения. С его именем связано множество знаковых произведений искусства, вдохновлённых религиозной тематикой. «Сотворение Адама» - это иллюстрация к библейскому повествованию из Книги Бытия, которое описывает сотворение Богом первого человека на Земле.
Бог изображён в виде седобородого старца в развевающихся одеждах, а Адам полностью обнажён. Интересно, что форма за изображением Бога также была анатомически правильным изображением человеческого мозга, что является одной из наиболее загадочных особенностей картины. Чаще всего тиражируется центральная часть этой картины, где рука Бога тянется к руке Адама. Это символизирует дарование жизни. Одеяние, обёрнутое вокруг фигуры Бога, по форме напоминает матку. Искусствоведы говорят, что зелёный шарф напоминает по форме пуповину, таким образом, картина в целом символизирует рождение Адама.
4. «Диспут о Святом Таинстве» Рафаэля
Диспут о Святом Таинстве (1509–1510) Рафаэля, расположенный в Рафаэлевских комнатах Апостольского дворца в Ватикане, Италия.
Рафаэль Санцио да Урбино был ведущим итальянским художником 16-го века, чьи работы получили большое признание за изображение неоплатонической веры в человеческое величие. Художник достиг этой сути человеческого величия через изображение религиозного пейзажа. Особенно ярко это видно в «Диспуте о Святом Таинстве». Массивная фреска была заказана как украшение Апостольского дворца в Ватикане, который когда-то был частной библиотекой конгрегации верховного папского трибунала.
На фреске Рафаэль изображает сцену неба и земли, которая была характерна для большинства крупномасштабных фресок того времени. Христа окружает ореол, который представляет собой светящееся облако или ауру. Рядом с Иисусом Мария и Иоанн Креститель. Также на картине присутствуют апостол Пётр, Адам, царь Давид, евангелист Иоанн, Иаков Старший, Павел и Моисей. Над всеми этими фигурами изображён Бог, Его окружает благоговейное золотое сияние. Рядом с Ним стоят ангелы, а Он держит Землю в левой руке. Святой дух представлен голубем, который находится у ног Христа. Картина символизирует триумф христианства над философией, о чём свидетельствует фреска Рафаэля на противоположной стене под названием «Афинская школа».
Афинская школа (1509–1511) Рафаэля, расположенная в Рафаэлевских комнатах Апостольского дворца, Ватикан, Италия.
5. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля
«Сикстинская Мадонна» (1512–1513) работы Рафаэля, хранящаяся в Картинной галерее старых мастеров Дрезденского государственного художественного музея.
«Сикстинская Мадонна» — одна из самых известных христианских картин и религиозных портретов 16 века, созданная Рафаэлем. Картина была заказана в 1512 году папой Юлием II в связи с объявлением о присоединении итальянского города Пьяченца к папскому государству. На ней изображено видение, свидетелями которого были святые в облаках.
Центральным героем является Богородица, идущая к земному царству, когда она баюкает на руках младенца Иисуса. Её фигура окружена многочисленными ангелами, что видно по множеству голов на фоне голубого неба. Слева от изображения можно увидеть Папу Сикста II, который ведёт Богородицу к её земному предназначению. Фигура справа — святая Варвара, мученица 3 века. Два херувима в нижней части картины послужили последними штрихами, которые Рафаэль добавил для полноты композиции.
6. «Страшный суд» Микеланджело
«Страшный суд» (1536–1541) Микеланджело, найденный на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане, Италия.
Микеланджело Буонарроти был одним из самых влиятельных художников эпохи Возрождения в истории искусства. Наследие этого великого мастера и сегодня продолжает вдохновлять многих идти по его стопам. Помимо того, что Микеланджело был одним из величайших скульпторов, он также был невероятно искусным в создании библейских картин. Именно поэтому Папа Климент VII поручил ему написать одну из самых известных на сегодня в мире религиозных картин «Страшный суд» в Сикстинской капелле.
Фреска изображает второе пришествие Иисуса Христа и окончательный Божий суд над человечеством. Центральная фигура изображает Иисуса в окружении множества святых, а нижняя половина картины иллюстрирует воскресение мёртвых и сошествие проклятых душ в ад. Несмотря на то, что это один из самых знаковых и знаменитых образцов религиозной живописи, который многие художники считают важным, он также стал предметом горячих споров. Микеланджело обвинили в объединении языческой мифологии с христианскими повествованиями. Таким образом, он продемонстрировал своё излишнее стремление к искусству в описании повествования, которое в то время было истолковано как спорное.
7. «Обращение Святого Павла» Караваджо
Первая версия «Обращения святого Павла » (1600 г.) Караваджо, хранящаяся в коллекции Одескальки Бальби в Риме, Италия.
Эта знаменитейшая католическая картина была написана в 1600 году итальянским художником Микеланджело Меризи да Караваджо. Относится она к поворотному моменту в жизни апостола Павла, когда он перестал преследовать первых христиан и вместо этого сам обратился в самого горячего последователя Иисуса Христа. Павла ещё называют тринадцатым апостолом или апостолом язычников. Эта работа — одна из двух библейских картин, созданных Караваджо на одну и ту же тему.
Согласно происхождению картины, она была заказана монсеньором Тиберио Черази в сентябре 1600 года. Он был главным казначеем Папы Климента VIII. Первые наброски ему не понравились. Искусствоведы часто спорили о том, что картину на самом деле написал не Караваджо, а кардинал Джакомо Саннессио. Всё же большинство учёных, похоже, убеждены, что эта версия «Обращения святого Павла» всё же является оригиналом.
Другая версия «Обращения святого Павла » или «Обращение на пути в Дамаск» (ок. 1600–1601) Караваджо, хранящаяся в часовне Черази, Санта-Мария-дель-Пополо, Рим, Италия.
Сцена на картине иллюстрирует библейский рассказ о Савле из Тарса, который отправился в путешествие, чтобы уничтожить христианскую общину Дамаска. По дороге Савл был ослеплён «ярким светом», когда услышал голос Христа, расспрашивавший его о его злых делах. Хелен Лэнгдон, биограф Караваджо, описала стиль живописи на этой картине, как сочетание стиля Рафаэля с неким «неуклюжим деревенским реализмом».
Караваджо создал множество шедевров барокко, закрепив за собой место в истории искусства как один из самых противоречивых художников этого периода. Другие заслуживающие внимания религиозные произведения Караваджо включают «Призвание святого Матфея» (1599–1600) и «Усекновение главы святого Иоанна Крестителя» (1608).
8. «Коронация Богородицы» Диего Веласкеса
«Коронация Богородицы» (1641–1644) Диего Веласкеса, хранящаяся в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания.
«Коронация Богородицы» — одна из редких религиозных картин, приписываемая мастеру портретной живописи Диего Веласкесу. На картине изображена Дева Мария со скромным выражением лица и опущенными глазами. Рядом с ней Господь и сын Иисус. В основании картины изображено несколько херувимов, а фигуры выше образуют идеальное треугольное изображение Святой Троицы. Для того, чтобы особо выделить изображённое на полотне, Веласкес использовал карминовые оттенки красного вместо традиционных. Перевёрнутый треугольник, образованный между Марией, Христом и Богом, образует сердце. В целом картина демонстрирует глубокое, непередаваемое чувство равновесия и гармонии, что является идеальным качеством для религиозного портрета Богородицы.
9. «Возвращение блудного сына» Рембрандта
«Возвращение блудного сына» (1663–1669) Рембрандта, хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, Россия.
Возвращение блудного сына — одна из самых известных притч Нового Завета и ядро учения о покаянии. Это история о том, как сын попросил отца отдать ему его долю наследства, а потом растрачивает своё имение. После долгих мытарств, голода и скитаний, сын решает вернуться к отцу и попросить у него прощения. Отец прощает его, а притча становится уроком абсолютного прощения и отражением библейского учения о том, что Бог прощает каждого, кто искренне раскаивается.
«Возвращение блудного сына» было создано знаменитым голландским мастером живописи Рембрандтом ван Рейном. Художник подошёл к притче так: «Мы должны радоваться: ибо этот сын был мёртв и снова жив; пропадал и нашёлся». Рембрандт запечатлел сцену, в которой сын возвращается домой и сталкивается с отцом, прося на коленях прощения у него. Барочный характер картины добавляет драматического эффекта за счёт использования высоких контрастов с тенью и светом, что привлекает внимание к трогательному моменту встречи отца и сына.
10. «Непорочное зачатие» или Los Venerables Бартоломе Эстебана Мурильо
«Непорочное зачатие почтенных» (ок. 1678 г.) Бартоломе Эстебана Мурильо, хранящееся в Музее Прадо в Мадриде, Испания.
Дева Мария, пожалуй, наиболее часто изображаемый библейский персонаж на многих католических картинах и религиозных портретах. Это полотно изображает Богородицу в белом одеянии, в головах у неё сияет солнце, а у ног — луна. Мария окружена многочисленными розовощёкими херувимами, руки её скрещены на груди, а с плеч струится синяя мантия.
Тема непорочного зачатия была весьма популярна в Испании на протяжении 16 века и долго оставалась в авангарде испанской догмы при католической церкви. Это даже стало важным культурным символом страны.
Картина была украдена в 1813 году во время войны маршалом Жаном-де-Дьё Сультом, а затем перевезена во Францию. В 1852 году она была продана с аукциона в парижскому Лувру, где экспонировалась до 1941 года. Позднее популярность картины снизилась, и в конце концов она вернулась в Музей Прадо в Испании.
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