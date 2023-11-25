10 самых спорных полотен великих художников на библейские сюжеты:Как картины рушат религиозные догмы

Религия в искусстве

1. «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи

«Мадонна в скалах» (ок. 1483–1493) Леонардо да Винчи.

«Мадонна в скалах» (ок. 1491/1499–ок. 1506/1508) Леонардо да Винчи, хранящаяся в Национальной галерее в Лондоне.

2. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи

«Тайная вечеря» (1495–1498) Леонардо да Винчи.

3. «Сотворение Адама» Микеланджело

«Сотворение Адама» (ок. 1508–1512) Микеланджело.

4. «Диспут о Святом Таинстве» Рафаэля

Диспут о Святом Таинстве (1509–1510) Рафаэля, расположенный в Рафаэлевских комнатах Апостольского дворца в Ватикане, Италия.

Афинская школа (1509–1511) Рафаэля, расположенная в Рафаэлевских комнатах Апостольского дворца, Ватикан, Италия.

5. «Сикстинская Мадонна» Рафаэля

«Сикстинская Мадонна» (1512–1513) работы Рафаэля, хранящаяся в Картинной галерее старых мастеров Дрезденского государственного художественного музея.

6. «Страшный суд» Микеланджело

«Страшный суд» (1536–1541) Микеланджело, найденный на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане, Италия.

7. «Обращение Святого Павла» Караваджо

Первая версия «Обращения святого Павла » (1600 г.) Караваджо, хранящаяся в коллекции Одескальки Бальби в Риме, Италия.

Другая версия «Обращения святого Павла » или «Обращение на пути в Дамаск» (ок. 1600–1601) Караваджо, хранящаяся в часовне Черази, Санта-Мария-дель-Пополо, Рим, Италия.

8. «Коронация Богородицы» Диего Веласкеса

«Коронация Богородицы» (1641–1644) Диего Веласкеса, хранящаяся в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания.

9. «Возвращение блудного сына» Рембрандта

«Возвращение блудного сына» (1663–1669) Рембрандта, хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, Россия.

10. «Непорочное зачатие» или Los Venerables Бартоломе Эстебана Мурильо

«Непорочное зачатие почтенных» (ок. 1678 г.) Бартоломе Эстебана Мурильо, хранящееся в Музее Прадо в Мадриде, Испания.