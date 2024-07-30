Советы, которые спасут от доставшей бытовухи

50% женщин и 22% мужчин говорят, что каждый божий день делают что-то по дому. Уборка, мытье посуды и окон, собирание шерсти по квартире — это же рехнуться можно. Мы решили поискать способы, которые сделают быт менее утомительным.

А еще предоставим информацию, которая может навсегда изменить вашу семейную жизнь.

Можно реже мыть окна, и они не будут грязными и в разводах от дождя

Забейте на обычные тряпки и губки

Новость года — под плитой тоже можно убрать

Щель между варочной поверхностью и духовкой тоже можно почистить

В посудомойку можно класть не только таблетки

У самих таблеток для посудомоечной машины есть другое, очень интересное применение

Как почистить потолочный вентилятор? Правильно — взять наволочку

Не смейтесь, но жалюзи легко чистятся носками

Даже вручную посуду можно мыть быстрее

Шерсть животных легко собирается на хозяйственную перчатку

Мойте в стиралке то, что не хочется драить вручную

Бонус: секреты профессиональных клинеров

Этим хаком поделился один интернет-пользователь. Суть такова: моем окна как обычно, потом наносим на стекла автомобильный «Жидкий воск» и вытираете насухо. На стекле образуется защитная пленка, и вам какое-то время не страшны пыль и дождь. Окна гораздо дольше будут оставаться чистыми.Как говорит мужчина, 1 литра такого средства (оно, кстати, недорогое) хватит «примерно навсегда». Ведь его нужно разбавлять — около 10-20 мл воска на 1 литр воды. Но, конечно, если купите такой воск, посмотрите пропорцию на этикетке.Сейчас продается так много вещей для уборки, что уже нет смысла по старинке мыть все тряпками из старой одежды или дешевыми салфетками, которые только грязь размазывают. Наверное, все уже знают о преимуществах микрофибры, но ведь существует не только она.Автор статьи опробовала 2 новые штуки для уборки: рельефные губки, похожие на насадки для швабры с отжимом, и плоские губки для посуды. Первые круты тем, что ими можно за пару секунд помыть плинтусы хоть на кухонной столешнице, хоть возле пола. Вторые и посуду моют хорошо (на них есть гладкая и более жесткая, абразивная, сторона), и в руке лежат удобно. А еще стираются в машинке отлично. В итоге служат гораздо дольше, чем обычные губки, которые вообще-то надо менять каждую неделю.Достаточно просто вынуть нижний ящик, в который многие привыкли складывать всякую ненужную мелочь и инструкции к бытовой технике. После этого пространство под плитой можно будет пропылесосить и помыть. Очевидно, да? А скажите честно: вы так хоть раз делали? Мы вот не додумались бы даже (но уже коллективно пошли вынимать те ящики).Губкой туда не залезешь, пылесос почти ничего не вытянет. Берем нож для масла, оборачиваем его влажной салфеткой и вычищаем из той проклятой щели всю грязь.Посудомойка — сама по себе вещь хорошая. Но с помощью разных хаков можно открыть новые горизонты мытья посуды. Например, скатать фольгу в шарик и положить его в отсек для ложек и других приборов — после мытья они будут блестеть ярче солнца. А еще есть «лимонный хак», который завирусился в интернете.Адепты этого метода говорят, что лимон отлично справляется с налетом на посуде, который образуется из-за жесткой воды. Одна девушка проверила этот хак на судочке с таким налетом. Она положила к нему в посудомойку половинку лимона и запустила цикл. В итоге налет с судочка исчез, а от посуды исходил слабый, но приятный цитрусовый аромат.Звучит так прикольно, что мы тоже опробовали этот метод. И да, он работает.Показать следующие комментарииЕсть люди, которые таблетками для посудомойки отмывают что угодно, включая холодильники. Одна женщина за неимением под рукой таблеток решила помыть холодильный агрегат с помощью капсулы для посудомойки.Она достала все из холодильника и протерла его внутри влажной тряпкой. Затем бросила капсулу для посудомойки в горячую воду и подождала, пока та растворилась, а дальше окунала в полученный раствор тряпочку из микрофибры и мыла холодильник. Результат был потрясный: пятна быстро отмывались, налет растворялся.Наволочку последовательно надевают на лопасти вентилятора и протирают их. В итоге пыль летит не на пол или вам на голову, а сразу в «мешок». Автор статьи проверила этот метод на люстрах — работает! Главное — делать все аккуратно, если плафоны хрупкие или на светильнике куча висюлек.И это логично. Носок можно намочить и легко надеть на руку, а затем пройтись по всем ламелям. Если взять видавший виды носок, увидев который даже Добби сказал бы: «Спасибо, я лучше несвободным похожу», то вообще красота — в конце его можно выбросить.Да, есть специальные приспособления для мытья ламелей. Автор статьи сдуру купила то, реклама которого вечно вылазила в соцсетях. Оказалась фигня полная: кучи еле держится, грязь особо не забирает.Это старый метод, которым пользовались еще при царе Горохе. Фишка в том, что не надо постоянно мочить губку под краном и лить на нее средство для посуды. Нужно просто держать возле раковины мисочку с готовым мыльным раствором и губкой (примерная пропорция: немного средства для посуды + воды на 3/4 объема емкости). Тогда вы будете просто мокать губку в раствор и сразу мыть тарелку или чашку. Раствор меняется по мере необходимости.Автор статьи проверила хак — круто и удобно, но только если не надо помыть гору жирной посуды. Но в таком случае, конечно, самым классным хаком будет купить все же посудомойку.Просто надели перчатки и прошлись по поверхностям, на которых пушистые друзья оставили тонну своей шерсти. Вся эта красота соберется в комок — его выбрасываем или сохраняем, если решили наконец-то свалять себе еще одного кота.А можно купить эффективную приблуду для сбора шерсти. Автор статьи советует девайс, которым пользуется сама — вы видите его на фото выше. Щетка отлично собирает шерсть с мягкой мебели, а потом оставляет ее в контейнере (для этого надо засунуть в него щетку и энергично сделать вжух-вжух). Контейнер разбирается и моется.Ясен красен, не надо пихать в стиральную машину тяжелые ботинки или столовое серебро. Но в ней спокойно отмоется целая куча вещей: силиконовые прихватки и кухонные приборы (например, силиконовые лопаточки), вкладки для полок холодильника, прокладки кухонной бытовой техники, коврики для сушки посуды. Силиконовые детские игрушки тоже можно отправить в стиралку.Как клинеры так быстро убирают даже 4-комнатую квартиру, в которой живут 5 человек, 2 кота и собака-улыбака? У профессионалов есть свои фишки. Например, они приходят с кучей инвентаря и специальных средств, убирают сверху внизу и слева направо. Но есть еще один очень важный момент — часто они работают в команде. То есть один человек убирает на кухне, другой в это время драит сантехнику, а третий ходит по комнатам и полирует мебель. Если в вашей семье убираете только вы, советуем передать информацию домочадцам.