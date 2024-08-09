Секреты зимнего хранения урожая

Этот мастер-класс начинается в подвале. В подполе. И посвящен он зимнему хранению овощей: моркови, свёклы, капусты. Делимся опытом, передаём его другим.

Подвал и погреб – это совершенно разные вещи. Подвал – это такое техническое сооружение, в котором вместо стен используется фундамент дома. По этому помещению проходят коммуникации: канализация, водопровод и т.

Погреб

Как хранить морковь и свёклу?

Хранение капусты

п. А над ним расположены тёплые жилые комнаты.Погреб – это, когда где-то в стороне от дома роется яма, обкладывается кирпичом. Над ним нет отапливаемого помещения, как в подвале. Но не всегда есть возможность обустроить погреб. Этому могут помещать близкорасположенные к поверхности грунтовые воды. Поэтому порой приходится хранить собранный урожай в подвале под домом. Зимой здесь держится постоянная температура +5-6С. Оптимальный режим для хранения.Удобно делать это в старых молочных флягах. Они могут быть даже прохудившиеся от времени, это только к лучшему. А еще лучше просверлить в них дополнительные отверстия. Три-четыре. Сверлом на 10 миллиметров. Достаточная вентиляция этим будет обеспечена.Но это не все хитрости! Посмотрите на морковь в первой фляге. У неё за несколько месяцев хранения выросла ботва около полуметра длиной. А морковь во второй и третьей фляге заметно отличается. Ботвы нет совсем.В чём секрет? Корнеплод при хранении всегда будет отращивать ботву, если у него не срезать точку роста. А с удалённой точкой роста морковь будет храниться замечательно, останется твердой, хрусткой, сочной.То же касается и свёклы. Хранение этого овоща полностью совпадает с морковью. И результат столь же хорош.Теперь о хранении капусты. Лучше оценить её сохранность по предоставленным фото. Вилки сохранились замечательно. Повреждённых верхних листьев совсем немного. Чтобы оценить их количество, взвесим вилки перед очисткой. На 45 килограмм чистой хорошей капусты получилось всего 4 кг отходов после пятимесячного хранения. Свое положительное действие на отличную сохранность оказали сидераты, посеянные на грядку перед капустой. Она росла после горчицы. Но это не главный секрет. Основной секрет хранения заключён в использовании вакуумной упаковки.Как же готовится капуста к длительному хранению? Следует взять полиэтиленовый пакет необходимого размера. И даже с запасом. Лучше использовать полиэтилен немного пожестче. Укладываем в него вилок. Заправляем в пакет трубу пылесоса, обхватываем плотно рукой. Включаем пылесос. Пакет чуть приподнимаем, закручиваем его у трубы пылесоса. Завязываем его веревочкой как воздушный шарик. А потом еще дополнительно сам верх пакета узлом. Вот и вся упаковка. Затем он помещается в сетку и подвешивается в подвале.Запаковывать необходимо только сухую капусту. Кочан должен быть сухим. Если принести его осенью с холодной улицы, в тепле он быстро сгниёт.Вот такие нехитрые секреты. Хороших вам урожаев!