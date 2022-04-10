Реальная история Хью Гласса - человека, который сумел выжить в схватке с медведем

Леонардо ди Каприо в роли Хью Гласса из к/ф «Выживший» и портрет реального прототипа.
Одним из самых нашумевших фильмов прошлого года стал «Выживший» (The Revenant) с Леонардо ди Каприо в главной роли. Ключевой сценой считается нападение медведицы на героя. Многие полагают, что в реальной жизни встреча со зверем неизменно оканчивается смертью. Однако фильм основан на реальной истории траппера Хью Гласса, который в XIX столкнулся гризли и выжил.
Хью Гласс подвергается нападению медведицы. Иллюстрация из газеты 1823 года.
В начале XIX века в США шла активная охота за бобрами, т. к. в то время среди американцев и европейцев были популярными головные уборы из их меха. Хью Гласс (Hugh Glass) был одним из таких охотников. Несмотря на то, что это ремесло считалось прибыльным, оно таило в себе множество опасностей. Трапперы 1820-30-х годов считались людьми угрюмыми и умеющими выживать в тяжелых условиях дикой природы. Но история, случившаяся с Хью Глассом, стала легендой даже среди самих горцев.
«Застигнутый врасплох». Рис. David Wright.
В 1823 году Хью Гласс принял участие в очередной экспедиции по добыче мехов во главе с генералом Уильямом Генри Эшли. Группа путешествовала вдоль реки Миссури. Спустя некоторое время, пребывая в Южной Дакоте, охотники подверглись нападению индейцев ариканов. Это вынудило экспедицию разделиться надвое. Группа, в которую попал Хью Гласс, отправилась в путь к реке Йеллоустоун.
Кадр из к/ф «Выживший».
Опередив своих для разведки местности, Хью Гласс натолкнулся на разъяренную медведицу. Движимая инстинктом защиты своих детенышей, она напала на охотника. Услышав крики, остальные бросились на помощь и застрелили зверя. По другой версии траппер сам заколол медведицу сам. Хью Гласс получил серьезные ранения: его спина была покрыта рваными ранами, кожа на голове разорвана, нога сломана. Спутники были в полной уверенности, что Хью не протянет и до утра. Но они все-таки построили носилки и несли товарища в течение двух дней.
Памятник Хью Глассу в Южной Дакоте.
Охотники спешили, чтобы не попасть в засаду индейцев, но раненый очень замедлял их ход. Таким образом, они решили, что двое останутся с Хью и дождутся, пока он умрет, похоронят его по-христиански, а затем догонят остальных. Остались Джон Фицджеральд и Джим Бринджер.
Три последующих дня охотники ждали кончины своего товарища, но тот упорно отказывался умирать. Джон и Джим переживали, что остальные очень сильно отдалились от них, и Фицджеральд убедил Бринджера бросить Хью умирать. Мужчины вырыли неглубокую могилу, положили туда раненого, забрали его оружие и отправились догонять своих. Там они соврали, что охотник умер.
Памятник,сделанный из железа.
Несмотря на тяжелые увечья, Хью Гласс собрался с силами и начал двигаться к ближайшему поселению – Форт-Кайова на реке Миссури. Мужчина питался ягодами, кореньями, насекомыми и змеями. Один раз охотник сумел отогнать двух волков от детеныша зубра, которого он потом съел. Сил Хью придавала злость и жажда мести тем двоим, которые бросили его умирать.
По пути к форту Хью Глассу встретились индейцы из дружественного племени. Они сшили ему накидку на спину из медвежьей шкуры и дали еду и оружие.
Памятник, посвященный Хью Глассу, установленный в 2015 году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии