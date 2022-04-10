Удачный ракурс: 17 оригинальных снимков, способных взорвать мозг

Фантастические снимки, к которым нужно присмотреться
Иногда в кадр фотоаппарата попадают такие моменты, что нарочно не придумаешь. И никакие графические редакторы не нужны. В нашем обзоре собраны именно такие знаковые снимки. Просто смотрите и наслаждайтесь!
1. Прекрасное фото - голова в штанах
Прекрасная поза, удачный ракурс.
2. Из последних сил... лежит на асфальте
Перевернутый снимок.
3. Это вам не солнышко на ладошке
Голова в ложке.
4. И как тут не поверить в существование инопланетян!?
Слияние.
5. Да уж, современные мужчины уже не те...
Показалось.
6. Одно фото - четыре измерения
Сбой в матрице.
7. Так вот, как появляются дороги
Накурил дорогу.
8. А говорят, драконы вымерли...
Огнедышащий пес.
9. Рука мастера
Оригинальный снимок.
10. Бритвенный станок - на заметку садоводам
Оригинальная задумка.
11. Кого только не встретишь в автобусе!?
Человек-поручень.
12. Перевернутые снимки - восхитительны!
Мистический кадр.
13. Обладатели стального пресса
Физическая форма.
14. Последствия Чернобыльской катастрофы, генетические мутации или сиамские близнецы!?
Козочки.
15. А ведь ему идет!
Купальник на двоих.
16. О, чудо! Крылатая собака!
Взлетная полоса.
17. На встречу собственной тени
Тени наступают.
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