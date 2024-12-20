Новогодние растения для праздничной атмосферы

Нет возможности купить живую ёлку, а искусственная не радует? Тогда присмотритесь к комнатным растениям – альтернативный вариант лесной красавице. Поверьте, они не только станут главным достоянием праздничного вечера, а и подарят хорошее настроение на несколько лет вперёд.







1. Присмотритесь к пихте

2. Присмотритесь к рождественской звезде

3. Присмотритесь к цитрусовому дереву

4. Присмотритесь к ардизии

5. Присмотритесь к эпифитным кактусам

6. Присмотритесь к кипарису

7. Присмотритесь к кустику розмарина

8. Присмотритесь к лавровому дереву

Аромтаная и пушистая пихта будет радовать своей красотой круглый год.Если вы до сих пор не определились, чем украсить квартиру в преддверии нового года, тогда присмотритесь к некоторым весьма популярным разновидностям рождественских ёлок: например, к норвежской, бальзамической или пихте Фрейзера. Пихта ароматное, красивое и достаточно неприхотливое растение, которое любит солнечный свет и влажную почву. При этом, важно держать её подальше от сквозняков и радиаторов в отопительный период. Украсить пихту не составит труда. Её крона мягкая и не колючая, в отличие от классических елей и сосен. Выберите подходящего размера игрушки и гирлянду, а для любителей сладостей, подойдут конфеты в разноцветных обёртках и расписные пряники. Также можно украсить сушёными апельсинами, палочками корицы и звездочками бадьяна\аниса.Пуансеттия смотрится не хуже любой ёлки.Рождественская звезда – отличный вариант вместо ёлки. Растение славится своими роскошными ярко окрашенными прицветниками, которые частенько путают с лепестками. История мексиканского цветка насчитывает больше сотни лет и до сих пор не перестаёт удивлять современников. Зачастую, во многих странах, пуансеттию преподносят в качестве подарка по любому случаю. Цветок отлично вписывается в любой интерьер и не требует особого ухода (достаточно полива по мере высыхания почвы и яркого непрямого освещения). Растение начинает цвести в конце декабря, поэтому станет поистине роскошным украшением новогоднего вечера. Так что обязательно прикупите себе пару горшочков и украсьте ими помещение – праздничная атмосфера не заставит себя долго ждать.С цитрусовым деревом праздничная атмосфера будет круглый год.Ещё один вариант создать праздничную атмосферу – обзавестись цитрусовым деревом. Это может быть лимонное, апельсиновое, мандариновое деревце, а также экзотический кумкват. Растение источает нежный аромат, наполняя помещение умиротворением, спокойствием и праздничной атмосферой. Как правило, такие деревца любят солнце и тепло, поэтому придётся продлевать световой день с помощью лампы. Ко всему прочему, растение капризно, не любит сквозняки и духоту. Требует регулярного полива и опрыскивания. Поэтому, если вы хотите заполучить в свой дом цитрусовое деревце, позаботьтесь о том, чтобы ему было максимально комфортно и тогда оно сполна отблагодарит.Ардизия украсит любой интерьер и поднимет настроение.Ардизия – растение, произрастающее в тропическом и субтропическом климате, славится во всём мире глянцевой листвой и гроздьями мелких соцветий (похожих на ягоды) белых и розовых цветов. Оно отлично впишется в любой интерьер и поднимет настроение даже тем, кто скептически относится к комнатным растениям. Ардизия неприхотлива, за ней легко ухаживать, она нуждается в ярком рассеянном свете и в равномерно увлажнённой почве.Шлюмберга с первых же секунд подарит ощущение тепла, радости и праздника.Для любителей экзотики, подойдёт эпифитный кактус, например, шлюмбергера. Родиной растения считаются прибрежные горы юго-восточной Бразилии, но это никак не помешало ему завоевать весь мир своей красотой и покорить сердца. Оно славится не только своей уникальной формой, а и красочными соцветиями, которые начинают цвести в осенне-зимний период. И совсем неудивительно, что цветок пользуется огромной популярностью как у флористов, так и дизайнеров. Неприхотливый в уходе (нуждается в ярком непрямом освещении и умеренном поливе), он будет радовать своей красотой, создавая праздничную атмосферу долгие месяцы.Комнатный кипарис.Хотите чувствовать праздничную атмосферу круглый год? Тогда купите горшочек с кипарисом – растение с пышной кроной будет радовать своим хвойным ароматом не один день. Кипарис любит солнечный свет и хорошо дренируемую почву, поэтому важно позаботиться о том, чтобы ему было максимально комфортно в домашних условиях. Выберете подходящее место и расположите там вазон. Хвойное деревце требует регулярного полива, а вот заливать его не стоит, иначе корневая система начнёт гнить и растение погибнет. Также кипарис необходимо подкармливать один-два раза в месяц специально сбалансированными удобрениями и беречь от перепада температуры и сквозняков.Кустовой розмарин подарит праздничную атмосферу.Розмарин – это не только ароматная приправа, а и роскошное декоративное растение, которое в последние годы частенько можно увидеть в интерьере. Как правило, такие кустики достигают тридцати сантиметров в высоту, поэтому отлично подойдут в качестве небольшой новогодней ёлки. При желании его можно украсить дождиком, гирляндой или стеклянными бусами и мелкими игрушками, а можно покрасить веточки специальным искусственным снегом или блестящим спреем, предназначенным для окрашивания растений.Розмарин нуждается в хорошем поливе, достаточном количестве солнечного света, подкормке и регулярной обрезке. Поэтому чем лучше вы будете заботиться о растении, тем дольше оно будет радовать своим ароматом и красотой.Лавровое деревце вместо ёлки.Лавровое деревце не только станет альтернативой ёлке, а и подарит ощущение расслабленности и умиротворения. Растение источает тонкий пряный аромат и обладает антибактериальными свойствами, поэтому можно позабыть о вирусах и простуде. Его необаятельно украшать, поскольку оно и так весьма привлекательно. Но если душа требует настоящего праздника, то достаточно будет небольшой гирлянды. Так вы не навредите деревцу и создадите волшебную атмосферу. Лавровое дерево любит непрямой солнечный свет, регулярный полив, подкормку, обрезку и влажную среду, поэтому важно обрызгивать крону.