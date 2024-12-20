Потрясающие красоты Лондона, или почему стоит смотреть под ноги во время путешествия

Удивительные рисунки и орнаменты на полу.
Отправляясь в путешествие, большинство из нас фотографирует памятники, здания, городские улицы или великолепные природные пейзажи. Но мало кому приходит в голову, что красоты могут оказаться в прямом смысле слова под ногами. Фотографии, собранные в этом обзоре, были сделаны в Лондоне.
1. Королевский колледж искусств
Единственный в мире университет для аспирантов, желающих получить степень магистра или доктора в области искусства.
2. Кофейня Bloomsbury
Удивительный мозаичный пол.
3. Музей Виктории и Альберта
Шикарный напольный узор.
4. Всадник
Рисунок выложен из мелкой мозайки.
5. Эскиз
Пол подобный весёлому настроению.
6. Повседневная жизнь
Пол с изображением природы и всех прелестей жизни.
7. Ресторан Bibendum
Фантазия - залог успеха.
8. Дом-музей Лейтона
Автобиография художника, запечатленная в камне.
9. Сад в Лондоне
Побег зверей.
10. Ресторан Duck & Waffle
Даже совсем не скучный пол, узоры которого можно долго рассматривать.
11. Пол в банке Англии
Рисунок в цвете, выложенный из мелкой мозаики.
12. Магазин «Эзоп» на Ковент-Гарден
Лучи от вспышек.
13. Бюджетный отель Cabana
Орнамент пола идеально подобран к интерьеру отеля.
14. Пол в ресторане «Испания»
Орнамент из квадроатов в Лондонском ресторане.
15. Тейт Британия
Пол в художественном музее Лондона.
