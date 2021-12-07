Как сохранить вкус и пользу свежего чеснока на целый год

Чеснок — потрясающий продукт, который идеально дополняет вкус многих блюд. Проблема, которая может возникнуть с чесноком — его хранение, даже в холодильнике и на балконе он очень быстро начинает прорастать.



К счастью, есть отличный способ, который позволит сохранить чеснок в целости в течение 1 года! Заготовка чеснока по этому способу поможет сохранить всю его пользу и вкус.

Для заготовки чеснока понадобится:



500 гр чеснока;

2 банки по 330 мл;1 ч. л. крупной соли (15 грамм) на каждую банку;

яблочный уксус (30 мл) на каждую банку;

2 ломтика лимона (по 1 на каждую банку);

кипяченая и охлажденная вода.

Очистите чеснок. Для того чтобы сделать это максимально быстро, разделите его на зубчики и поместите зубчики в теплую воду на 1 час. Через час вы легко сможете очистить чеснок.



Разделите чеснок на 2 части, и наполните баночки объемом по 330 мл. В каждую баночку положите по 1 чайной ложке крупной соли.



Налейте в каждую банку по 30 мл яблочного уксуса, положите по дольке лимона. Залейте чеснок охлажденной кипяченой водой. Закройте банки крышками и хорошо потрясите, чтобы соль, уксус и вода перемешались друг с другом.



Уже через 7-10 дней чеснок можно будет употреблять в пищу. Храните его в прохладном темном месте.

Потратив немного времени, вы сможете заготовить чеснок на всю зиму.