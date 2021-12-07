Как сохранить вкус и пользу свежего чеснока на целый год

Чеснок — потрясающий продукт, который идеально дополняет вкус многих блюд. Проблема, которая может возникнуть с чесноком — его хранение, даже в холодильнике и на балконе он очень быстро начинает прорастать.
К счастью, есть отличный способ, который позволит сохранить чеснок в целости в течение 1 года! Заготовка чеснока по этому способу поможет сохранить всю его пользу и вкус.
Для заготовки чеснока понадобится:
500 гр чеснока;
2 банки по 330 мл;1 ч. л. крупной соли (15 грамм) на каждую банку;
яблочный уксус (30 мл) на каждую банку;
2 ломтика лимона (по 1 на каждую банку);
кипяченая и охлажденная вода.
Очистите чеснок. Для того чтобы сделать это максимально быстро, разделите его на зубчики и поместите зубчики в теплую воду на 1 час. Через час вы легко сможете очистить чеснок.
Разделите чеснок на 2 части, и наполните баночки объемом по 330 мл. В каждую баночку положите по 1 чайной ложке крупной соли.
Налейте в каждую банку по 30 мл яблочного уксуса, положите по дольке лимона. Залейте чеснок охлажденной кипяченой водой. Закройте банки крышками и хорошо потрясите, чтобы соль, уксус и вода перемешались друг с другом.
Уже через 7-10 дней чеснок можно будет употреблять в пищу. Храните его в прохладном темном месте.
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