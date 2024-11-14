5 средств из шкафчика на кухне, которые очистят все лучше магазинных «пшикалок»

В наше быстро меняющееся время, когда технологии развиваются стремительно, не перестают быть актуальными те мудрые советы по бытовым вопросам, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня мы рассмотрим несколько из таких полезных бытовых советов, которые помогут вам упростить повседневные задачи и сэкономить время и деньги.
1. Больше никаких желтых пятен на одежде!
Это чистящее средство спасёт ваши вещи!
Смешайте соду, перекись водорода и моющее средство для посуды в равных пропорциях, чтобы получить эффективное средство для удаления желтых пятен от пота на футболках. Нанесите эту смесь на загрязненные участки, оставьте на несколько часов, затем тщательно вымойте вещь в стиральной машине.
Этот бытовой совет, проверенный годами, поможет избавиться от неприятных следов пота и вернет вашей одежде свежий и чистый вид.
2. Научим отстирывать даже шоколад!
Пятна от шоколада уйдут навсегда!
Чтобы отстирать пятно от шоколада, натрите его хозяйственным мылом. Шоколадные пятна крайне упрямые и могут быть сложно удалить обычными моющими средствами. В случаях, когда обычное стиральное средство не справляется, хозяйственное мыло становится отличным помощником. Просто намочите ткань водой, натрите пятно хозяйственным мылом и оставьте на несколько минут. Затем тщательно промойте ткань и постирайте стандартным образом.
Применяйте этот метод с осторожностью, чтобы избежать повреждения ткани, и не забудьте проверить цветоустойчивость материала. Этот простой и проверенный временем способ поможет избавиться от упрямых пятен шоколада и сделает вашу одежду или белье снова чистыми и безупречными.
3. Избавляемся от пыли надолго!
Глицерин защитит пол от пыли!
Надоело, что на полы садилось много пыли? Просто добавьте в воду глицерин, перед мытьем подов. Этот простой совет давно пользуется популярностью у хозяек по всему миру. Глицерин обладает свойством притягивать к себе пыльные частицы, что делает уборку дома более эффективной и длительной.
Просто добавьте несколько капель глицерина в ведро с водой перед тем, как приступить к мытью полов, и вы заметите разницу. Этот метод не только поможет в борьбе со сбором пыли, но и придаст вашим полам дополнительный блеск. Попробуйте этот проверенный временем способ и убедитесь в его эффективности сами.
4. Уксус творит чудеса!
Больше никакой пищевой моли!
Для борьбы с пищевой молью, которая может быть настоящей неприятностью в кухонных шкафах, проверенным временем советом является использование уксуса. Чтобы избавиться от этого нежелательного гостя, необходимо вымыть все поверхности кухонных шкафов уксусом.
Просто смешайте уксус с водой в равных пропорциях и нанесите этот раствор на все затронутые области. Оставьте на некоторое время, затем протрите и промойте, чтобы избавиться от моли и предотвратить её появление в будущем.
5. Больше никакой плесени в стиральной машинке!
Стиральная машинка будет как новая!
Для того чтобы избавиться от плесени в стиральной машине, можно воспользоваться давно проверенным бытовым советом. Для этого достаточно смешать 2 столовые ложки соды, 50 мл уксуса и 50 мл воды, затем получившуюся смесь залить в отсек для порошка стиральной машины.
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