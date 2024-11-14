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С нами не соскучишься!

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5 средств из шкафчика на кухне, которые очистят все лучше магазинных «пшикалок»




В наше быстро меняющееся время, когда технологии развиваются стремительно, не перестают быть актуальными те мудрые советы по бытовым вопросам, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня мы рассмотрим несколько из таких полезных бытовых советов, которые помогут вам упростить повседневные задачи и сэкономить время и деньги. Пришло время вернуться к базовым принципам и использовать простые, но эффективные методы для облегчения жизни.

1. Больше никаких желтых пятен на одежде!


Это чистящее средство спасёт ваши вещи!

Это чистящее средство спасёт ваши вещи!

 

Смешайте соду, перекись водорода и моющее средство для посуды в равных пропорциях, чтобы получить эффективное средство для удаления желтых пятен от пота на футболках. Нанесите эту смесь на загрязненные участки, оставьте на несколько часов, затем тщательно вымойте вещь в стиральной машине.

Этот бытовой совет, проверенный годами, поможет избавиться от неприятных следов пота и вернет вашей одежде свежий и чистый вид.


2. Научим отстирывать даже шоколад!


Пятна от шоколада уйдут навсегда!

Пятна от шоколада уйдут навсегда!

 

Чтобы отстирать пятно от шоколада, натрите его хозяйственным мылом. Шоколадные пятна крайне упрямые и могут быть сложно удалить обычными моющими средствами. В случаях, когда обычное стиральное средство не справляется, хозяйственное мыло становится отличным помощником. Просто намочите ткань водой, натрите пятно хозяйственным мылом и оставьте на несколько минут. Затем тщательно промойте ткань и постирайте стандартным образом.

Применяйте этот метод с осторожностью, чтобы избежать повреждения ткани, и не забудьте проверить цветоустойчивость материала. Этот простой и проверенный временем способ поможет избавиться от упрямых пятен шоколада и сделает вашу одежду или белье снова чистыми и безупречными.

3. Избавляемся от пыли надолго!


Глицерин защитит пол от пыли!

Глицерин защитит пол от пыли!

 

Надоело, что на полы садилось много пыли? Просто добавьте в воду глицерин, перед мытьем подов. Этот простой совет давно пользуется популярностью у хозяек по всему миру. Глицерин обладает свойством притягивать к себе пыльные частицы, что делает уборку дома более эффективной и длительной.

Просто добавьте несколько капель глицерина в ведро с водой перед тем, как приступить к мытью полов, и вы заметите разницу. Этот метод не только поможет в борьбе со сбором пыли, но и придаст вашим полам дополнительный блеск. Попробуйте этот проверенный временем способ и убедитесь в его эффективности сами.

4. Уксус творит чудеса!


Больше никакой пищевой моли!

Больше никакой пищевой моли!

 

Для борьбы с пищевой молью, которая может быть настоящей неприятностью в кухонных шкафах, проверенным временем советом является использование уксуса. Чтобы избавиться от этого нежелательного гостя, необходимо вымыть все поверхности кухонных шкафов уксусом.

Просто смешайте уксус с водой в равных пропорциях и нанесите этот раствор на все затронутые области. Оставьте на некоторое время, затем протрите и промойте, чтобы избавиться от моли и предотвратить её появление в будущем.

5. Больше никакой плесени в стиральной машинке!


Стиральная машинка будет как новая!

Стиральная машинка будет как новая!

 

Для того чтобы избавиться от плесени в стиральной машине, можно воспользоваться давно проверенным бытовым советом. Для этого достаточно смешать 2 столовые ложки соды, 50 мл уксуса и 50 мл воды, затем получившуюся смесь залить в отсек для порошка стиральной машины.

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