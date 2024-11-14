Ошибки перевода, которые перевернули реальность

1. Слово за 71 миллион долларов
В 1980 году в одну из больниц Флориды в коматозном состоянии поступил 18-летний Вилли Рамирес. Семья и друзья Рамиреса пытались объяснить его состояние спасателям и докторам, но все они говорили только на испанском. Для перевода позвали одного из сотрудников больницы, билингва.
Профессиональный переводчик понял бы, что речь идёт, скорее, о пищевом отравлении — именно это и пытались втолковать медикам родные Рамиреса. В результате доктора стали делать всё, что полагается при передозировке наркотиков, и некоторые симптомы действительно были на это похожи. А позже выяснилось, что у парня произошло внутримозговое кровоизлияние. Так, из-за маленькой ошибки в переводе, Рамирес оказался прикован к инвалидному креслу и получил компенсацию за неправильное лечение в размере 71 миллион долларов.
2. «Ваше похотливое желание будущего»
В 1977 году президент США Картер посетил Польшу, и Госдепартамент нанял русского переводчика, который в принципе, знал польский, но без нюансов, и никогда раньше профессионально с этим языком не работал. В результате, в его переводе поляки услышали в речи Картера такие перлы, как «Ваше похотливое желание будущего» (вместо «То, каким вы хотите видеть будущее») или «Когда я окончательно бросил Соединённые Штаты» (вместо «Когда я уехал из Соединённых Штатов»). Надо ли говорить, что речь Картера запомнилась полякам надолго.
3. «Мы вас закопаем»
В самый разгар холодной войны тогдашний глава советского государства Никита Хрущёв произнёс речь, одна из фраз которой в переводе на английский зазвучала как «Мы вас закопаем».
4. Паника на валютном рынке
Плохой перевод на английский язык статьи Хуана Хьяндонга, выполненный сотрудником китайской службы новостей и мгновенно распространившийся по интернету, вызвал настоящую панику на валютном рынке. Оригинал был обычным, теоретическим обзором некоторых финансовых отчётов с кое-какими размышлениями и осторожными предположениями. В переводе статья оказалась намного более конкретной и безапелляционной.
5. Что было на голове у Моисея?
Блаженный Иероним, святой покровитель переводчиков, изучил иврит и перевёл на латынь оригинал «Ветхого завета» (до этого все пользовались греческой версией третьего века). В результате латинский текст стал основой для сотен последующих переводов Библии на национальные языки. И во все эти переводы перешла одна знаменитая ошибка. В оригинале, когда Моисей спустился с горы Синай, его лицо «сияло». Но иврите «qaran » — сиял, излучал, лучился. Но в семитской традиции гласные не пишутся, поэтому слово выглядело как «qrn» и святой Иероним спутал его со словом «qeren» – рог. Из-за этой ошибки на протяжении нескольких веков Моисея изображали рогатым.
6. Шоколадка для него
В 50-х годах производители шоколада начали кампанию по популяризации среди соотечественников дня святого Валентина. Но из-за ошибки в переводе японцы решили, что в этот день, по западной традиции, женщины одаривают мужчин шоколадками и стали делать то же самое. Эта традиция прижилась и продолжается по сей день.
7. «Ты должен победить Чэн Луна»
В японской версии компьютерной игры Street Fighter II персонажи говорят примерно такую фразу: «Если ты не сразишь восстающего дракона, то не сможешь победить!» По ошибке переводчика, который не особенно вникал в контекст, слова «восстающий дракон» превратились в переводе в «Чэн Лун». Геймеры с ума посходили, пытаясь выяснить, что за персонаж этот Чэн Лун и как его победить. А в апреле 1992 года в качестве апрельской шутки в журнале Electronic Gaming Monthly были опубликованы сложные и путаные инструкции, как можно найти таинственного Чэн Лонга. И только в декабре того же года редакция журнала призналась, что это был розыгрыш. Страшно подумать, сколько драгоценных часов было потрачено впустую.
