Ошибки перевода, которые перевернули реальность

Ошибки перевода, которые перевернули историю

1. Слово за 71 миллион долларов


В 1980 году в одну из больниц Флориды в коматозном состоянии поступил 18-летний Вилли Рамирес. Семья и друзья Рамиреса пытались объяснить его состояние спасателям и докторам, но все они говорили только на испанском. Для перевода позвали одного из сотрудников больницы, билингва.
Этот человек ошибочно перевёл слово «intoxicado» как «intoxicated», что подразумевает действие алкоголя или наркотиков.

Профессиональный переводчик понял бы, что речь идёт, скорее, о пищевом отравлении — именно это и пытались втолковать медикам родные Рамиреса. В результате доктора стали делать всё, что полагается при передозировке наркотиков, и некоторые симптомы действительно были на это похожи. А позже выяснилось, что у парня произошло внутримозговое кровоизлияние. Так, из-за маленькой ошибки в переводе, Рамирес оказался прикован к инвалидному креслу и получил компенсацию за неправильное лечение в размере 71 миллион долларов.

2. «Ваше похотливое желание будущего»


В 1977 году президент США Картер посетил Польшу, и Госдепартамент нанял русского переводчика, который в принципе, знал польский, но без нюансов, и никогда раньше профессионально с этим языком не работал. В результате, в его переводе поляки услышали в речи Картера такие перлы, как «Ваше похотливое желание будущего» (вместо «То, каким вы хотите видеть будущее») или «Когда я окончательно бросил Соединённые Штаты» (вместо «Когда я уехал из Соединённых Штатов»). Надо ли говорить, что речь Картера запомнилась полякам надолго.

3. «Мы вас закопаем»


В самый разгар холодной войны тогдашний глава советского государства Никита Хрущёв произнёс речь, одна из фраз которой в переводе на английский зазвучала как «Мы вас закопаем».
Эта фраза, да ещё и вырванная из контекста, была воспринята однозначно как угроза ядерного нападения, до смерти напугала американцев и существенно усложнила и без того напряжённые отношения между двумя странами. Однако перевод в этом случае оказался слишком буквальным. На русском это звучало так: «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним». Хрущёв всего-то и имел в виду, что социализм переживёт капитализм.

4. Паника на валютном рынке


Плохой перевод на английский язык статьи Хуана Хьяндонга, выполненный сотрудником китайской службы новостей и мгновенно распространившийся по интернету, вызвал настоящую панику на валютном рынке. Оригинал был обычным, теоретическим обзором некоторых финансовых отчётов с кое-какими размышлениями и осторожными предположениями. В переводе статья оказалась намного более конкретной и безапелляционной.

5. Что было на голове у Моисея?


Блаженный Иероним, святой покровитель переводчиков, изучил иврит и перевёл на латынь оригинал «Ветхого завета» (до этого все пользовались греческой версией третьего века). В результате латинский текст стал основой для сотен последующих переводов Библии на национальные языки. И во все эти переводы перешла одна знаменитая ошибка. В оригинале, когда Моисей спустился с горы Синай, его лицо «сияло». Но иврите «qaran » — сиял, излучал, лучился. Но в семитской традиции гласные не пишутся, поэтому слово выглядело как «qrn» и святой Иероним спутал его со словом «qeren» – рог. Из-за этой ошибки на протяжении нескольких веков Моисея изображали рогатым.

6. Шоколадка для него


В 50-х годах производители шоколада начали кампанию по популяризации среди соотечественников дня святого Валентина. Но из-за ошибки в переводе японцы решили, что в этот день, по западной традиции, женщины одаривают мужчин шоколадками и стали делать то же самое. Эта традиция прижилась и продолжается по сей день.

7. «Ты должен победить Чэн Луна»


В японской версии компьютерной игры Street Fighter II персонажи говорят примерно такую фразу: «Если ты не сразишь восстающего дракона, то не сможешь победить!» По ошибке переводчика, который не особенно вникал в контекст, слова «восстающий дракон» превратились в переводе в «Чэн Лун». Геймеры с ума посходили, пытаясь выяснить, что за персонаж этот Чэн Лун и как его победить. А в апреле 1992 года в качестве апрельской шутки в журнале Electronic Gaming Monthly были опубликованы сложные и путаные инструкции, как можно найти таинственного Чэн Лонга. И только в декабре того же года редакция журнала призналась, что это был розыгрыш. Страшно подумать, сколько драгоценных часов было потрачено впустую.

